วอลล์สตรีทจะไปต่อได้แค่ไหน? 🗽 สรุปภาพรวมฤดูกาลประกาศผลประกอบการสหรัฐฯ

- ขณะนี้บริษัทในดัชนี S&P 500 ประกาศผลประกอบการแล้ว 88% โดย 86% รายงาน กำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่ 76% มีรายได้สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้
- การเติบโตของกำไรบริษัทในดัชนี S&P 500 ในไตรมาส 2 อยู่ที่ราว 50% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) มากกว่าสองเท่าของตัวเลข 23.1% ที่คาดการณ์ไว้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และถือเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2021
- แม้ไม่รวม Alphabet และ Amazon กำไรของบริษัทใน S&P 500 ก็ยังเติบโตประมาณ 28.8% YoY สะท้อนให้เห็นว่า ความแข็งแกร่งของฤดูประกาศผลประกอบการไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดเท่านั้น
- ขณะนี้บริษัทในดัชนี S&P 500 ประกาศผลประกอบการแล้ว 88% โดย 86% รายงาน กำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่ 76% มีรายได้สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้
- การเติบโตของกำไรบริษัทในดัชนี S&P 500 ในไตรมาส 2 อยู่ที่ราว 50% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) มากกว่าสองเท่าของตัวเลข 23.1% ที่คาดการณ์ไว้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และถือเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2021
- แม้ไม่รวม Alphabet และ Amazon กำไรของบริษัทใน S&P 500 ก็ยังเติบโตประมาณ 28.8% YoY สะท้อนให้เห็นว่า ความแข็งแกร่งของฤดูประกาศผลประกอบการไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดเท่านั้น
จากข้อมูลของ FactSet ฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ยืนยันว่า บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งมาก โดยบริษัทจำนวนมากสามารถรายงานผลประกอบการและรายได้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดการณ์ก่อนเริ่มฤดูประกาศผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ระดับ Valuation ของ S&P 500 ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งหมายความว่า การปรับตัวขึ้นต่อของดัชนีจะขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการรักษาการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งมากขึ้น แม้ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจะมาพร้อมกับราคาที่สูงขึ้น แต่ในมุมมองของเรา ระดับ Valuation ในปัจจุบันยังไม่ได้อยู่ในระดับที่น่ากังวลเป็นพิเศษ
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ขณะนี้บริษัทในดัชนี S&P 500 ประกาศผลประกอบการแล้ว 88% โดย 86% รายงาน กำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่ 76% มีรายได้สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ สะท้อนว่า Positive Surprise ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากการควบคุมต้นทุน แต่ยังเห็นได้จากฝั่งรายได้ด้วย
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อัตราการเติบโตของกำไรบริษัทใน S&P 500 ในไตรมาส 2 ปัจจุบันอยู่ที่ 50.4% YoY หากตัวเลขดังกล่าวยังคงอยู่จนสิ้นสุดฤดูประกาศผลประกอบการ จะถือเป็นการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2021 ซึ่งในขณะนั้นอยู่ที่ 91.6%
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ขนาดของการปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมถือว่าโดดเด่นอย่างมาก โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ตลาดคาดว่ากำไรจะเติบโตเพียง 23.1% YoY เทียบกับระดับปัจจุบันที่ 50.4% หรือ มากกว่าสองเท่าของประมาณการเดิม
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ที่สำคัญ การเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้นในวงกว้าง โดย ทั้ง 11 กลุ่มอุตสาหกรรมใน S&P 500 ต่างรายงานกำไรสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน โดยได้รับแรงหนุนจาก Positive Earnings Surprise และการปรับเพิ่มประมาณการ EPS
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Forward P/E ของ S&P 500 อยู่ที่ประมาณ 20 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 19.9 เท่า และค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 19 เท่า ดังนั้นตลาดจึงไม่ได้อยู่ในระดับราคาถูก แต่ด้วยอัตราการเติบโตของกำไรในปัจจุบัน Valuation ที่อยู่ในระดับสูงมีปัจจัยพื้นฐานรองรับมากกว่ากรณีที่ตลาดปรับตัวขึ้นจากการขยายตัวของค่า P/E เป็นหลัก
ทำสถิติใหม่ต่อเนื่อง – Amazon หนุน Wall Street
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ แม้ว่าส่วนหนึ่งของการเติบโตของกำไรที่โดดเด่นจะมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด
ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ อัตราการเติบโตของกำไรของ S&P 500 เพิ่มขึ้นจาก 38% เป็น 47.4% YoY ขณะที่ 8 กลุ่มอุตสาหกรรม สามารถรายงานการเติบโตของกำไรในระดับสองหลักแล้ว ที่สำคัญ แม้ตัดบริษัทที่มีส่วนสนับสนุนมากที่สุด 2 แห่งออก การเติบโตของกำไรโดยรวมของดัชนีก็ยังคงแข็งแกร่ง
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กำไรของบริษัทใน S&P 500 ปัจจุบันเติบโต 47.4% YoY เพิ่มขึ้นจาก 38% เมื่อเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อน หากอัตราการเติบโตนี้ยังคงอยู่ จะถือเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2021
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หากไม่รวม Alphabet และ Amazon การเติบโตของกำไร S&P 500 จะลดลงจาก 47.4% เหลือ 28.8% YoY แต่ยังถือว่าแข็งแกร่งมาก โดยเป็นการเติบโตของกำไรเกิน 20% ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 2 และเติบโตในระดับสองหลักต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7
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มีถึง 8 กลุ่มอุตสาหกรรมใน S&P 500 ที่รายงานการเติบโตของกำไรในระดับสองหลัก โดย Energy (+135.3% YoY), Communication Services (+109.8%), Consumer Discretionary (+90.7%) และ Information Technology (+69.4%) เป็นกลุ่มที่เติบโตโดดเด่นที่สุด
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Amazon เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันการเติบโตของกำไรรวมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยบริษัทรายงาน EPS ที่ $5.75 เทียบกับคาดการณ์ที่ $1.82 และมีส่วนคิดเป็น 76% ของการเพิ่มขึ้นของกำไรรวมของ S&P 500 ในช่วงเวลาดังกล่าว
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EPS ที่สูงกว่าคาดของ Amazon ได้รับแรงหนุนอย่างมากจาก รายได้ก่อนหักภาษีอื่น ๆ (Other pre-tax income) มูลค่า $53.4 พันล้าน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน Anthropic ดังนั้น การเติบโตของกำไรที่โดดเด่นของดัชนีในส่วนนี้จึงไม่ได้สะท้อนการปรับตัวดีขึ้นของผลการดำเนินงานจากธุรกิจหลักโดยตรงทั้งหมด
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ปัจจุบัน Amazon กลายเป็น บริษัทที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของกำไร S&P 500 มากเป็นอันดับ 2 รองจาก Alphabet โดยผลประกอบการของ Alphabet เองก็ได้รับแรงหนุนอย่างมีนัยสำคัญจากกำไรจากการปรับมูลค่าการลงทุนในหุ้นที่บริษัทถือครองเช่นกัน
ที่มา: FactSet
บริษัทเพียงไม่กี่แห่งกำลังดันค่าเฉลี่ยของทั้งตลาด
บริษัทในดัชนี S&P 500 ที่มีสัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศสูง กำลังทำผลงานได้ดีกว่าบริษัทที่พึ่งพาตลาดสหรัฐฯ เป็นหลักอย่างมีนัยสำคัญในฤดูประกาศผลประกอบการครั้งนี้ ประเด็นนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาว่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าในระดับสูง ซึ่งตามทฤษฎีแล้วควรทำให้มูลค่ารายได้และกำไรจากต่างประเทศลดลงเมื่อแปลงกลับเป็นดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า บริษัทในดัชนีที่มีธุรกิจต่างประเทศในสัดส่วนสูงยังคงรายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งในด้านกำไรและรายได้
- บริษัทที่สร้างรายได้มากกว่า 50% จากนอกสหรัฐฯ รายงานการเติบโตของกำไร 74.7% YoY เทียบกับ 35.5% สำหรับบริษัทที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่จากตลาดในประเทศ ขณะที่ตัวเลขของ S&P 500 ทั้งดัชนีอยู่ที่ 47.4%
- ความได้เปรียบดังกล่าวยังเห็นได้ในด้านรายได้ โดยยอดขายของบริษัทที่มีธุรกิจต่างประเทศในสัดส่วนสูงเติบโต 20.5% YoY เทียบกับ 12.0% สำหรับบริษัทที่เน้นตลาดในประเทศ และ 14.1% สำหรับ S&P 500 โดยรวม
- จนถึงขณะนี้ เงินดอลลาร์ที่แข็งค่ายังไม่ได้ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทสหรัฐฯ ที่มีธุรกิจต่างประเทศอ่อนแอลง สะท้อนว่า การเติบโตของธุรกิจพื้นฐานแข็งแกร่งมากพอที่จะชดเชยผลกระทบด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเป็นลบได้
- อย่างไรก็ตาม ผลงานที่โดดเด่นส่วนหนึ่งมาจากบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด โดย Alphabet, Exxon Mobil และ Chevron ต่างติดอยู่ใน 5 อันดับแรกของบริษัทที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตทั้งด้านกำไรและรายได้ในกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจต่างประเทศสูง
- หากไม่รวม Alphabet, Exxon Mobil และ Chevron การเติบโตของกำไรของบริษัทที่มีธุรกิจต่างประเทศสูงจะลดลงจาก 74.7% เหลือ 27.5% ขณะที่การเติบโตของรายได้จะลดลงจาก 20.5% เหลือ 16.0%
- ข้อมูลดังกล่าวจึงสะท้อน 2 แนวโน้มที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ได้แก่ บริษัทใน S&P 500 ที่มีธุรกิจต่างประเทศยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่การเติบโตของกำไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษยังคงกระจุกตัวอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ขณะที่การเติบโตของรายได้ลดลงเพียงเล็กน้อยหลังตัดบริษัทเหล่านี้ออก สะท้อนว่า ความแข็งแกร่งของยอดขายกระจายตัวในวงกว้างกว่าการเติบโตของกำไร
กราฟ US500 (กรอบเวลา D1)
สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 ยังคงซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล แต่ในช่วงหลายเซสชันที่ผ่านมา ยังไม่สามารถทะลุระดับ 7,800 จุดขึ้นไปได้อย่างชัดเจน ปัจจุบันดัชนีอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA200) ประมาณ 10% ขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าโซน 7,250–7,350 จุด อาจเป็นแนวรับสำคัญของดัชนี
Source: xStation5
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