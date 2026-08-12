ข่าวเด่นววันนี้ 12 ส.ค.

🌍 เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงิน
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Austan Goolsbee ประธาน Chicago Fed สาขาท้องถิ่น เน้นย้ำว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นความท้าทายสำคัญที่สุดต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เขามองว่าฐานะทางการเงินของผู้บริโภคที่ยังแข็งแกร่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ตลาดเข้าสู่ภาวะชะลอตัวรุนแรง ขณะที่ตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะทรงตัว แต่ยังห่างไกลจากคำว่าแข็งแกร่งมาก
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ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 4.06 ล้านยูนิตต่อปี สูงกว่าคาดการณ์ที่ 4.05 ล้านยูนิตเพียงเล็กน้อย แม้ตัวเลขจะออกมาดีกว่าคาด แต่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงซบเซาจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ราคาบ้านเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน
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ตัวแทนการค้าจากสหรัฐฯ และแคนาดากำลังเร่งสรุปรายละเอียดของข้อตกลงทางเศรษฐกิจที่อาจมีการนำเสนอในสัปดาห์หน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี
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บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings เตือนว่า ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของจีนที่เพิ่มขึ้นกำลังกลายเป็นความท้าทายมากขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
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ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมตามที่ตลาดคาดการณ์ ขณะนี้นักลงทุนในออสเตรเลียหันไปจับตาปัจจัยจากตลาดโลก โดยเฉพาะข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญจากสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ
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หลังเวลา 19:00 น. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.68% ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปีอยู่ที่ 3.16% และพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอยู่ที่ 4.96% ทั้งนี้ แม้ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ จะอ่อนแอและตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งยังไม่เอื้อต่อราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูง
📈 ตลาดหุ้นและผลประกอบการบริษัท
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ตลาดหุ้นยุโรปปิดตลาดในทิศทางผสม แต่ดัชนี DAX ของเยอรมนีและ Ibex ของสเปนสามารถทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ โดย DAX ปรับตัวขึ้น 0.26% ปิดที่ 26,391.43 จุด ขณะที่ดัชนี Ibex เพิ่มขึ้น 0.20% ได้แรงหนุนจากฤดูประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งและความหวังว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะคลี่คลายลง สำหรับตลาด Futures ขณะนี้ DE40 เพิ่มขึ้น 0.14% และ SPA35 เพิ่มขึ้น 0.32%
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ฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาสของ Wall Street กำลังเข้าสู่ช่วงท้าย โดยนักลงทุนจับตาว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดในปัจจุบันจะสามารถรักษาโมเมนตัมต่อไปได้หรือไม่ ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีที่ออกมาดีกว่าคาดช่วยหนุนความเชื่อมั่น แต่ระดับ Valuation ที่สูงทำให้นักลงทุนยังคงระมัดระวัง ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ CPI
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ยักษ์ใหญ่ด้านชิปอย่าง Nvidia มีแผนเปิดตัวโครงการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI ระลอกใหม่ใน Wall Street โดยบริษัทต้องการระดมทุนสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำตลาด นอกจากนี้ Nvidia ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโมเดล Nemotron 4 ใหม่ที่มีพารามิเตอร์ระดับ 1 ล้านล้านรายการ เพื่อแข่งขันโดยตรงกับโซลูชันของ OpenAI
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Intel ประกาศแผนลงทุนมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยให้บริษัทกลับมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอีกครั้ง ขณะเดียวกัน มีรายงานในตลาดว่าคำสั่งซื้อจากนักลงทุนประมาณ 33% ในการเสนอขายหุ้นครั้งล่าสุดไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น
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กลุ่มผู้ผลิตชุดกีฬาเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก หลัง On Holding รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่น่าผิดหวัง พร้อมปรับลดคาดการณ์รายได้ทั้งปี ส่งผลให้หุ้นของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม เช่น Nike, Puma และ Adidas ปรับตัวลงตาม
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SpaceXAI ประกาศเปิดตัวซอฟต์แวร์ Grok Bot เวอร์ชัน Beta ซึ่งออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็นทีมผู้ช่วยเสมือนสำหรับการทำงานด้านธุรกิจ โดยเครื่องมือนี้เปิดให้สมาชิกแพ็กเกจ Premium ใช้งานได้ทั้งบนระบบ Desktop และ Mobile
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Anthropic สรุปข้อตกลงมูลค่า 9,100 ล้านดอลลาร์ กับ Riot Platforms บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการขุด Bitcoin ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลของตนสำหรับการประมวลผลด้าน AI
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ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า มีกำหนดการประกาศผลประกอบการจากบริษัทขนาดใหญ่ในยุโรป เช่น E.On, ABN Amro, Hannover Re และ Sampo
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หลังเวลา 19:00 น. สัญญา Futures ของดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง 0.31% ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 0.54% และ Dow Jones ลดลง 0.12%
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ขณะเดียวกัน หุ้น Nvidia ลดลง 0.14% ส่วนหุ้น TSMC เพิ่มขึ้น 0.49%
💱 ตลาดเงิน
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ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways โดยนักลงทุนชะลอการเข้าซื้อขายครั้งใหญ่ก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เกี่ยวกับโอกาสในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายอย่างชัดเจน
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เงินเยนญี่ปุ่น กลับมาอ่อนค่าอีกครั้งเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก สะท้อนว่าการแทรกแซงค่าเงินของรัฐบาลก่อนหน้านี้ส่งผลต่อตลาดเพียงระยะสั้น นักลงทุนจึงเริ่มคาดหวังมาตรการที่เด็ดขาดมากขึ้น รวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางญี่ปุ่น
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เรียลบราซิล เป็นสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ที่อ่อนค่ามากที่สุด โดยลดลงเกือบ 1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ การอ่อนค่าของสกุลเงินได้รับแรงกดดันจากความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นและผลสำรวจความคิดเห็นก่อนการเลือกตั้งที่ยังสนับสนุนประธานาธิบดี Lula ซึ่งบดบังถ้อยแถลงเชิง Hawkish ของธนาคารกลางบราซิลที่ส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวด
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คู่เงิน AUDUSD กลายเป็นจุดสนใจของตลาดในวันนี้ โดยเคลื่อนไหวตามการตัดสินใจของ RBA ที่คงอัตราดอกเบี้ย รวมถึง Sentiment ของตลาดโลกท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
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ณ เวลา 19:00 น. ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.06%
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
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ราคาน้ำมันมีความผันผวนอย่างมากตลอดช่วงการซื้อขาย โดยกลับขึ้นมาใกล้ระดับ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สำหรับ Brent ในช่วงแรก ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นก่อนจะถูกกดดันจากแถลงการณ์เชิงบวกของปากีสถานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับมาเข้าซื้ออีกครั้งอย่างรวดเร็ว หลังอิหร่านออกแถลงการณ์แข็งกร้าวเกี่ยวกับการคงมาตรการปิดกั้นช่องแคบ Hormuz นอกจากนี้ ความตึงเครียดยังเพิ่มขึ้นจากถ้อยแถลงของตัวแทนกองทัพอิหร่านและรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่ผลิตน้ำมันอื่น ๆ ส่งผลให้นักลงทุนยังคงระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจากแถลงการณ์ทางการทูตแต่ละครั้งอาจเปลี่ยนสมดุลของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
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กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ขู่ว่า หากสหรัฐฯ เป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตี โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก โรงไฟฟ้า และท่อส่งพลังงานหลายพันกิโลเมตรอาจตกอยู่ในความเสี่ยง ขณะเดียวกัน ตัวแทนอิหร่านระบุว่า การเจรจากับโอมานที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินเรือนั้นเป็นประเด็นที่แยกออกจากเรื่องการปิดช่องแคบเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยสิ้นเชิง
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หน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐฯ EIA เปิดเผยรายงาน STEO โดยปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ในปี 2026 เป็น 13.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน และคาดการณ์การผลิตก๊าซธรรมชาติในปี 2027 ที่ 116 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน นอกจากนี้ EIA คาดว่าการหยุดชะงักของการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางในระดับประมาณ 600,000 บาร์เรลต่อวัน จะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงสิ้นปี 2027
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ราคาวัตถุดิบโกโก้ปรับตัวลงมากถึง 6% ในวันนี้ หลังมีรายงานแนวโน้มการผลิตและการส่งออกจากกานาที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนโกโก้ในตลาดโลก
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ที่ลิเบีย เกิดเหตุโดรนโจมตีถังเก็บน้ำมันดีเซลที่โรงกลั่น Zawiya ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความตึงเครียดในตลาดเชื้อเพลิง
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ชิลีปรับลดคาดการณ์การผลิตทองแดงเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน เนื่องจากปัญหาด้านการดำเนินงานและปัจจัยทางธรณีวิทยาที่ยังคงเกิดขึ้นในเหมืองสำคัญของประเทศ
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หลังเวลา 19:00 น. ทองคำลดลง 0.15% เงินลดลง 1.23% ขณะที่น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.02% น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 0.95% ก๊าซธรรมชาติลดลง 0.69% ทองแดงเพิ่มขึ้น 0.08% และข้าวโพดลดลง 0.31%
🪙 คริปโตเคอร์เรนซี
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ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลงในวันอังคาร โดย Bitcoin ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักของตลาด ปรับฐานหลุดระดับ 64,000 ดอลลาร์ ท่ามกลาง Sentiment ของนักลงทุนที่แย่ลงโดยรวม ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
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หลังเวลา 19:00 น. Bitcoin ลดลง 0.79% และลดลง 0.79% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ Ethereum ลดลง 0.60% และปรับตัวลง 0.60% ในรอบสัปดาห์
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USDJPY จ่อแตะ 160
⬆️ น้ำมันกลับมายืนเหนือ $88
FX Weekly: เงินเยนกลับมาอ่อนค่าอีกครั้ง ดอลลาร์ยังเผชิญแรงกดดัน
3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์