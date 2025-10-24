สรุปข่าวเช้า |24.10.2025

-
อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นยังคงสูงอยู่ที่ 2.9% ต่อปี
-
เงินเยน (JPY) อ่อนค่าเป็นสกุลเงินที่อ่อนที่สุดในกลุ่ม G10 วันนี้
-
ออสเตรเลีย: ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นลดลงมาอยู่ที่ 49.7
-
ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศ “ยุติ” การเจรจาทางการค้าทั้งหมดกับแคนาดา
-
อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นยังคงสูงอยู่ที่ 2.9% ต่อปี
-
เงินเยน (JPY) อ่อนค่าเป็นสกุลเงินที่อ่อนที่สุดในกลุ่ม G10 วันนี้
-
ออสเตรเลีย: ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นลดลงมาอยู่ที่ 49.7
-
ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศ “ยุติ” การเจรจาทางการค้าทั้งหมดกับแคนาดา
- หลังปิดตลาดสหรัฐฯ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า “เราจะเห็นปฏิบัติการทางบกในเวเนซุเอลาเร็ว ๆ นี้” โดยไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมต่อสื่อ หากนี่เป็นสัญญาณของ การแทรกแซงทางทหาร เงินทุนอาจ ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างรวดเร็ว
- ทรัมป์ยังประกาศว่า “ยุติ” การเจรจาการค้าทั้งหมดกับแคนาดา โดยอ้างถึงโฆษณาเกี่ยวกับ “ภาษีของเรแกน” ขณะเดียวกัน แคนาดาได้ ลดข้อจำกัดการนำเข้าสินค้าแบบปลอดภาษี สำหรับ Stellantis (−50%) และ GM (−24.2%) เพื่อสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศ ผลตอบสนองของ USDCAD จนถึงขณะนี้ยังคง จำกัด
- ในเดือนกันยายน อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นยังคงสูงที่ 2.9% ต่อปี โดย Core CPI อยู่ที่ 2.9% และ Core-Core CPI อยู่ที่ 3.0% ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 4.2% ต่อปี ในขณะที่บริการเพิ่มขึ้นเพียง 1.4% การเติบโตที่อ่อนของภาคบริการ จำกัดโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยเร็ว ของ BoJ และยังคง กดดันเงินเยน
- วันนี้ เงินเยน (JPY) เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในกลุ่ม G10 ลดลงประมาณ 0.20–0.40% เมื่อเทียบกับคู่เงินอื่น ๆ ขณะที่ USDJPY ปรับขึ้น 0.30% ข้อมูล CPI ที่ สินค้าติดอยู่สูง แต่บริการอ่อนแอ ทำให้ BoJ มีเหตุผลในการ ชะลอนโยบายเข้มงวด และตลาดมองว่าความกดดันในการปรับขึ้นดอกเบี้ยลดลง
- รัฐมนตรีคลัง Katayama ระบุว่า นโยบายของ BoJ ควรสอดคล้องกับท่าทีของรัฐบาล โดยเน้นความสำคัญของ แนวทางผ่อนคลายของผู้ว่าการ Ueda เธอได้พบกับรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Bessent และมีกำหนดพบเขาและทรัมป์อีกครั้งในสัปดาห์หน้า ขณะที่ Takaichi ประกาศ นโยบายการคลัง “รับผิดชอบแต่รุก proactive” โดยให้ความสำคัญกับ การเติบโตทางเศรษฐกิจก่อน และการปรับงบประมาณทีหลัง
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของญี่ปุ่นลดลงเหลือ 48.3 (ต่ำสุดในรอบ 19 เดือน) ถือเป็นเดือนที่ สี่ติดต่อกันที่หดตัว ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงเหลือ 52.4 และ Composite PMI ลดลงเหลือ 50.9
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของออสเตรเลีย ลดลงเหลือ 49.7 (จาก 51.4) ขณะที่บริการเพิ่มขึ้นเป็น 53.1 ทำให้ Composite PMI อยู่ที่ 52.6 ข้อมูลผสมเช่นนี้ยังคงทำให้ RBA ใช้นโยบายแบบขึ้นอยู่กับข้อมูล
- ทางการจีนสัญญาที่จะ เพิ่มการสนับสนุนการบริโภค โดย National Development and Reform Commission (NDRC) ประกาศ ประมูลโครงการขนาดใหญ่รวมมูลค่ากว่า ¥5 ล้านล้าน ในโครงสร้างพื้นฐานท่อใต้ดิน เพื่อ คงเสถียรภาพการเติบโตและกระตุ้นการลงทุน
PMI อังกฤษขยายตัวเล็กน้อย EUR/GBP เงียบ
ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
ด่วน! ยอดขายปลีกสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดมาก EURGBP ปรับตัวลดลง 📌
ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน CPI สหรัฐฯ ล่าช้ากำหนดออกวันนี้📌