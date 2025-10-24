อ่านเพิ่มเติม
15:47 · 24 ตุลาคม 2025

สรุปข่าวเช้า |24.10.2025

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก

  • อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นยังคงสูงอยู่ที่ 2.9% ต่อปี

  • เงินเยน (JPY) อ่อนค่าเป็นสกุลเงินที่อ่อนที่สุดในกลุ่ม G10 วันนี้

  • ออสเตรเลีย: ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นลดลงมาอยู่ที่ 49.7

  • ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศ “ยุติ” การเจรจาทางการค้าทั้งหมดกับแคนาดา

  • หลังปิดตลาดสหรัฐฯ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า “เราจะเห็นปฏิบัติการทางบกในเวเนซุเอลาเร็ว ๆ นี้” โดยไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมต่อสื่อ หากนี่เป็นสัญญาณของ การแทรกแซงทางทหาร เงินทุนอาจ ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างรวดเร็ว
  • ทรัมป์ยังประกาศว่า “ยุติ” การเจรจาการค้าทั้งหมดกับแคนาดา โดยอ้างถึงโฆษณาเกี่ยวกับ “ภาษีของเรแกน” ขณะเดียวกัน แคนาดาได้ ลดข้อจำกัดการนำเข้าสินค้าแบบปลอดภาษี สำหรับ Stellantis (−50%) และ GM (−24.2%) เพื่อสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศ ผลตอบสนองของ USDCAD จนถึงขณะนี้ยังคง จำกัด
  • ในเดือนกันยายน อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นยังคงสูงที่ 2.9% ต่อปี โดย Core CPI อยู่ที่ 2.9% และ Core-Core CPI อยู่ที่ 3.0% ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 4.2% ต่อปี ในขณะที่บริการเพิ่มขึ้นเพียง 1.4% การเติบโตที่อ่อนของภาคบริการ จำกัดโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยเร็ว ของ BoJ และยังคง กดดันเงินเยน
  • วันนี้ เงินเยน (JPY) เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในกลุ่ม G10 ลดลงประมาณ 0.20–0.40% เมื่อเทียบกับคู่เงินอื่น ๆ ขณะที่ USDJPY ปรับขึ้น 0.30% ข้อมูล CPI ที่ สินค้าติดอยู่สูง แต่บริการอ่อนแอ ทำให้ BoJ มีเหตุผลในการ ชะลอนโยบายเข้มงวด และตลาดมองว่าความกดดันในการปรับขึ้นดอกเบี้ยลดลง
  • รัฐมนตรีคลัง Katayama ระบุว่า นโยบายของ BoJ ควรสอดคล้องกับท่าทีของรัฐบาล โดยเน้นความสำคัญของ แนวทางผ่อนคลายของผู้ว่าการ Ueda เธอได้พบกับรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Bessent และมีกำหนดพบเขาและทรัมป์อีกครั้งในสัปดาห์หน้า ขณะที่ Takaichi ประกาศ นโยบายการคลัง “รับผิดชอบแต่รุก proactive” โดยให้ความสำคัญกับ การเติบโตทางเศรษฐกิจก่อน และการปรับงบประมาณทีหลัง
  • ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของญี่ปุ่นลดลงเหลือ 48.3 (ต่ำสุดในรอบ 19 เดือน) ถือเป็นเดือนที่ สี่ติดต่อกันที่หดตัว ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงเหลือ 52.4 และ Composite PMI ลดลงเหลือ 50.9
  • ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของออสเตรเลีย ลดลงเหลือ 49.7 (จาก 51.4) ขณะที่บริการเพิ่มขึ้นเป็น 53.1 ทำให้ Composite PMI อยู่ที่ 52.6 ข้อมูลผสมเช่นนี้ยังคงทำให้ RBA ใช้นโยบายแบบขึ้นอยู่กับข้อมูล
  • ทางการจีนสัญญาที่จะ เพิ่มการสนับสนุนการบริโภค โดย National Development and Reform Commission (NDRC) ประกาศ ประมูลโครงการขนาดใหญ่รวมมูลค่ากว่า ¥5 ล้านล้าน ในโครงสร้างพื้นฐานท่อใต้ดิน เพื่อ คงเสถียรภาพการเติบโตและกระตุ้นการลงทุน
24 ตุลาคม 2025, 16:30

PMI อังกฤษขยายตัวเล็กน้อย EUR/GBP เงียบ
24 ตุลาคม 2025, 16:18

ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
24 ตุลาคม 2025, 15:49

ด่วน! ยอดขายปลีกสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดมาก EURGBP ปรับตัวลดลง 📌
24 ตุลาคม 2025, 15:39

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน CPI สหรัฐฯ ล่าช้ากำหนดออกวันนี้📌

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก