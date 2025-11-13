อ่านเพิ่มเติม
16:31 · 13 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: คู่เงิน USDCHF แทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูล PPI ของสวิตเซอร์แลนด์

07:30 น. BST, สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม:

ดัชนี PPI: จริง -1.7% ต่อปี; ก่อนหน้า -1.8% ต่อปี
ดัชนี PPI: จริง -0.3% ต่อเดือน; คาดการณ์ -0.1% ต่อเดือน; ก่อนหน้า -0.2% ต่อเดือน

ข้อมูลเงินเฟ้อผู้ผลิตของสวิตเซอร์แลนด์ออกมาชะลอลงมากกว่าที่คาดการณ์ในเชิงเดือน แม้ว่าฟรังก์สวิสจะไม่ตอบสนองต่อข่าวทันที แต่ในชั่วโมงที่ผ่านมา คู่เงิน USDCHF มีการปรับตัวถอยกลับอย่างมีนัยสำคัญ

 

Source: xStation 

