ข่าวเด่น: คู่เงิน USDCHF แทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูล PPI ของสวิตเซอร์แลนด์

07:30 น. BST, สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม:
ดัชนี PPI: จริง -1.7% ต่อปี; ก่อนหน้า -1.8% ต่อปี
ดัชนี PPI: จริง -0.3% ต่อเดือน; คาดการณ์ -0.1% ต่อเดือน; ก่อนหน้า -0.2% ต่อเดือน
ข้อมูลเงินเฟ้อผู้ผลิตของสวิตเซอร์แลนด์ออกมาชะลอลงมากกว่าที่คาดการณ์ในเชิงเดือน แม้ว่าฟรังก์สวิสจะไม่ตอบสนองต่อข่าวทันที แต่ในชั่วโมงที่ผ่านมา คู่เงิน USDCHF มีการปรับตัวถอยกลับอย่างมีนัยสำคัญ
Source: xStation
ตลาดเด่น: OIL.WTI
ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนออกมาตรงตามคาด 📌
ปฏิทินเศรษฐกิจ: GDP ยูโรโซน และถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC เพิ่มเติม 🎙️
สรุปข่าวเช้า