ข่าวเด่นวันนี้ 24 มี.ค.

- ตลาดการเงินวันนี้เป็นเหมือนรถไฟเหาะทางอารมณ์อย่างแท้จริง ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรง โดยเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการหมดอายุของคำขาดจากDonald Trump ต่อIran ส่งผลให้ตลาดเปิดวันด้วยแรงขายรุนแรงและความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
- สถานการณ์เปลี่ยนไปในช่วงบ่ายต้น ๆ ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯUS session เมื่อทรัมป์ประกาศขยายคำขาดออกไปอีก 5 วัน อ้างถึงการเจรจาที่สร้างสรรค์กับอิหร่าน แต่คำประกาศนี้ถูกโต้กลับทันทีจากเตหะราน ซึ่งปฏิเสธว่ามีการติดต่อกับรัฐบาลสหรัฐฯ
- แม้จะมีข้อความที่ขัดแย้ง ตลาดตอบสนองในเชิงบวก นักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณของการลดความตึงเครียด ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว น้ำมันดิบร่วงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก
- เซสชันวอลล์สตรีทเริ่มต้นด้วยความสดใส ดัชนีหลักปรับตัวขึ้นชัดเจน นักลงทุนเข้าซื้อโดยมองถึงโอกาสเจรจาสันติภาพ S&P 500 เพิ่มขึ้นราว 1.7% Nasdaq ประมาณ 1.8% และ Dow Jones เกือบ 2%
- ตลาดยุโรปก็มีความผันผวนสูงเช่นกัน ช่วงเช้าดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวลง แต่หลังคำประกาศจากสหรัฐฯ เกิดการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยปิดตลาดส่วนใหญ่ในแดนบวก DAX ของเยอรมนีขึ้นเกือบ 1% CAC 40 ของฝรั่งเศสประมาณ 0.8% และ IBEX 35 ของสเปนมากกว่า 1% มีเพียง FTSE 100 ของอังกฤษปิดตลาดในแดนลบ
- ตลาดโลหะมีค่า ทองคำยังคงถูกกดดันแรง ขณะนี้ลดลงมากกว่า 3% และซื้อขายต่ำกว่า 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงิน (Silver) ฟื้นตัวเล็กน้อย ทดสอบระดับ 70 ดอลลาร์
- ในตลาดสกุลเงิน เงินทุนไหลออกจากดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นโลกที่ปรับตัวดีขึ้น
- ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นยังเห็นได้ชัดในตลาดคริปโตฯ Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ทดสอบระดับ 71,000 ดอลลาร์ Ethereum ปรับตัวขึ้นราว 4% และทะลุ 2,150 ดอลลาร์
