สรุปข่าวเช้า 24 มี.ค.

- น้ำมันกลับมาไต่ขึ้นอีกครั้ง
สถานการณ์ตะวันออกกลาง
Donald Trump ระบุในสุนทรพจน์เมื่อวันจันทร์ว่า ข้อตกลงกับ Iran ใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลให้มีการ ระงับแผนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน ซึ่งเดิมมีกำหนดเริ่มในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาสหราชอาณาจักร
ผู้นำสหรัฐฯ ย้ำว่า ต้องมีการลงนามข้อตกลงภายใน 5 วัน มิฉะนั้น สหรัฐฯ จะกลับมา โจมตีโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ของอิหร่านอีกครั้ง
แม้ว่า Tehran จะออกมาปฏิเสธว่าการเจรจาไม่ได้เกิดขึ้น—ซึ่งทำให้ sentiment ตลาดกลับมาเป็นลบ—แต่รูปแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วกับ China ในปีที่ผ่านมา
ในตอนนั้น Trump อ้างว่าข้อตกลงใกล้สำเร็จและระงับภาษีขั้นรุนแรง ก่อนที่จีนจะปฏิเสธในช่วงแรก แต่สุดท้ายมีการลงนามจริงภายในเวลาเพียง 2 สัปดาห์
👉 สิ่งนี้สะท้อนว่า สหรัฐฯ ต้องการยุติความขัดแย้งอย่างรวดเร็ว หลังจากความตึงเครียดได้สร้างความผันผวนอย่างหนักให้กับตลาดการเงิน โดยเฉพาะ ตลาดน้ำมันที่ราคาพุ่งกลับเหนือ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล
Israel ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหาร ขณะที่ Iran ตอบโต้ด้วยการโจมตีกลับ
Amazon รายงานว่า บริการ AWS ใน Bahrain ได้รับผลกระทบจากการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่าน
สำนักข่าว Fars News Agency รายงานว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซและไฟฟ้าในประเทศได้รับความเสียหายอย่างหนัก
รายงานจาก The Wall Street Journal ระบุว่า ประเทศอาหรับเริ่มมีบทบาทมากขึ้น
- Saudi Arabia อนุญาตให้กองทัพอากาศสหรัฐใช้ฐานทัพสำคัญ
- Mohammed bin Salman กำลังพิจารณาการแทรกแซงทางทหารโดยตรง
ขณะที่ United Arab Emirates กำลังปิดธุรกิจที่เชื่อมโยงกับอิหร่านทั้งหมด เพื่อตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมันดิบ Brent crude oil ซื้อขายอยู่ที่ 99.8 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง rollover สัญญา futures เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
- ทองคำลดลงต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์/ออนซ์ (-2%)
- เงินลดลงประมาณ 4% สู่ 66 ดอลลาร์/ออนซ์
👉 การปรับตัวลงของโลหะมีค่าเกิดจาก ความกังวลเงินเฟ้อที่กลับมาเพิ่มขึ้น
World Gold Council ระบุว่า ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงมีแผน ซื้อทองคำต่อเนื่องในปีนี้
ซึ่งอาจเป็นการตอบสนองต่อข่าวลือว่า ธนาคารกลางในตะวันออกกลางอาจต้องขายทองเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง หลังรายได้จากพลังงานถูกกระทบ
ข้อมูลเศรษฐกิจ & ตลาดการเงิน
- ดัชนีสหรัฐฯ ฟื้นตัวแรงเมื่อวาน แต่วันนี้
- US100 และ US500 ปรับลง ~1%
- ตลาดเอเชียอ่อนตัว:
- จีน > -1%
- AUS200 -1.7%
- JP225 -2.7%
- EUR/USD ยังคงสูง ใกล้ระดับ 1.16
🇯🇵 ญี่ปุ่น
- PMI ภาคการผลิตชะลอลงสู่ 51.4 (จาก 53)
- CPI ลดลงเหลือ 1.3% YoY ต่ำกว่าคาด
👉 แม้เศรษฐกิจชะลอ แต่ BOJ ยังมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยในเดือนเมษายน จากแรงกดดันด้านพลังงาน
วิกฤตพลังงานเริ่มชัดในเอเชีย
รัฐมนตรีพลังงานของ South Korea ระบุว่า:
- จะผ่อนคลายข้อจำกัดโรงไฟฟ้าถ่านหิน
- รีสตาร์ทโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
- จำกัดการใช้รถที่ไม่จำเป็น
👉 สะท้อนว่า วิกฤตพลังงานกำลังกระทบเศรษฐกิจจริง
ภูมิรัฐศาสตร์ & นโยบายการเงิน
- European Union และ Australia ลงนามข้อตกลงการค้าใหม่
→ คาดประหยัดต้นทุนถึง 1 ล้านล้านยูโร/ปี
→ เพิ่มการเข้าถึงแร่สำคัญ เช่น rare earth
- Anna Breman จาก Reserve Bank of New Zealand ระบุว่า
→ ความตึงเครียดทางการเงินกำลังเพิ่มขึ้น
→ ดอกเบี้ยยังสามารถ “ขึ้นหรือลง” ได้ตามสถานการณ์
👉 แต่แม้สงครามจะจบเร็ว ก็ อาจไม่ช่วยฟื้นการเติบโตโลกมากนัก
- Austan Goolsbee จาก Federal Reserve ส่งสัญญาณว่า
→ ยังมีเหตุผลรองรับ การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในสหรัฐฯ
สรุปภาพใหญ่ (Key Takeaway)
👉 ตลาดกำลังอยู่ใน “โหมดภูมิรัฐศาสตร์” เต็มตัว
- น้ำมัน = driven by war risk
- เงินเฟ้อ = กำลังกลับมา
- ธนาคารกลาง = มีโอกาสคุมเข้มนานขึ้น
ทุกอย่างตอนนี้ขึ้นอยู่กับ 1 ปัจจัย:
👉 สถานการณ์ตะวันออกกลางจะ “คลี่คลาย” หรือ “ลุกลาม”
📌 ทรัมป์เตือนอิหร่านอีกครั้ง: สถานการณ์กำลังจะบานปลายหรือไม่?
🚩 VIX พุ่งขึ้น 2.5% ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดหุ้น
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงในเยอรมนีและฝรั่งเศส ท่ามกลางราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น
สรุปข่าวเช้า: ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งกลับไปแตะ 100 ดอลลาร์อีกครั้ง