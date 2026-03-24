14:00 · 24 มีนาคม 2026

สรุปข่าวเช้า 24 มี.ค.

ประเด็นหลัก
  • น้ำมันกลับมาไต่ขึ้นอีกครั้ง

 สถานการณ์ตะวันออกกลาง

Donald Trump ระบุในสุนทรพจน์เมื่อวันจันทร์ว่า ข้อตกลงกับ Iran ใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลให้มีการ ระงับแผนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน ซึ่งเดิมมีกำหนดเริ่มในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาสหราชอาณาจักร

ผู้นำสหรัฐฯ ย้ำว่า ต้องมีการลงนามข้อตกลงภายใน 5 วัน มิฉะนั้น สหรัฐฯ จะกลับมา โจมตีโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ของอิหร่านอีกครั้ง

แม้ว่า Tehran จะออกมาปฏิเสธว่าการเจรจาไม่ได้เกิดขึ้น—ซึ่งทำให้ sentiment ตลาดกลับมาเป็นลบ—แต่รูปแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วกับ China ในปีที่ผ่านมา
ในตอนนั้น Trump อ้างว่าข้อตกลงใกล้สำเร็จและระงับภาษีขั้นรุนแรง ก่อนที่จีนจะปฏิเสธในช่วงแรก แต่สุดท้ายมีการลงนามจริงภายในเวลาเพียง 2 สัปดาห์

👉 สิ่งนี้สะท้อนว่า สหรัฐฯ ต้องการยุติความขัดแย้งอย่างรวดเร็ว หลังจากความตึงเครียดได้สร้างความผันผวนอย่างหนักให้กับตลาดการเงิน โดยเฉพาะ ตลาดน้ำมันที่ราคาพุ่งกลับเหนือ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล

Israel ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหาร ขณะที่ Iran ตอบโต้ด้วยการโจมตีกลับ

Amazon รายงานว่า บริการ AWS ใน Bahrain ได้รับผลกระทบจากการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่าน

สำนักข่าว Fars News Agency รายงานว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซและไฟฟ้าในประเทศได้รับความเสียหายอย่างหนัก

รายงานจาก The Wall Street Journal ระบุว่า ประเทศอาหรับเริ่มมีบทบาทมากขึ้น

  • Saudi Arabia อนุญาตให้กองทัพอากาศสหรัฐใช้ฐานทัพสำคัญ
  • Mohammed bin Salman กำลังพิจารณาการแทรกแซงทางทหารโดยตรง

ขณะที่ United Arab Emirates กำลังปิดธุรกิจที่เชื่อมโยงกับอิหร่านทั้งหมด เพื่อตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

  • น้ำมันดิบ Brent crude oil ซื้อขายอยู่ที่ 99.8 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง rollover สัญญา futures เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
  • ทองคำลดลงต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์/ออนซ์ (-2%)
  • เงินลดลงประมาณ 4% สู่ 66 ดอลลาร์/ออนซ์

👉 การปรับตัวลงของโลหะมีค่าเกิดจาก ความกังวลเงินเฟ้อที่กลับมาเพิ่มขึ้น

World Gold Council ระบุว่า ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงมีแผน ซื้อทองคำต่อเนื่องในปีนี้
ซึ่งอาจเป็นการตอบสนองต่อข่าวลือว่า ธนาคารกลางในตะวันออกกลางอาจต้องขายทองเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง หลังรายได้จากพลังงานถูกกระทบ

ข้อมูลเศรษฐกิจ & ตลาดการเงิน

  • ดัชนีสหรัฐฯ ฟื้นตัวแรงเมื่อวาน แต่วันนี้
    • US100 และ US500 ปรับลง ~1%
  • ตลาดเอเชียอ่อนตัว:
    • จีน > -1%
    • AUS200 -1.7%
    • JP225 -2.7%
  • EUR/USD ยังคงสูง ใกล้ระดับ 1.16

🇯🇵 ญี่ปุ่น

  • PMI ภาคการผลิตชะลอลงสู่ 51.4 (จาก 53)
  • CPI ลดลงเหลือ 1.3% YoY ต่ำกว่าคาด

👉 แม้เศรษฐกิจชะลอ แต่ BOJ ยังมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยในเดือนเมษายน จากแรงกดดันด้านพลังงาน

วิกฤตพลังงานเริ่มชัดในเอเชีย

รัฐมนตรีพลังงานของ South Korea ระบุว่า:

  • จะผ่อนคลายข้อจำกัดโรงไฟฟ้าถ่านหิน
  • รีสตาร์ทโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
  • จำกัดการใช้รถที่ไม่จำเป็น

👉 สะท้อนว่า วิกฤตพลังงานกำลังกระทบเศรษฐกิจจริง

 ภูมิรัฐศาสตร์ & นโยบายการเงิน

  • European Union และ Australia ลงนามข้อตกลงการค้าใหม่
    → คาดประหยัดต้นทุนถึง 1 ล้านล้านยูโร/ปี
    → เพิ่มการเข้าถึงแร่สำคัญ เช่น rare earth
  • Anna Breman จาก Reserve Bank of New Zealand ระบุว่า
    → ความตึงเครียดทางการเงินกำลังเพิ่มขึ้น
    → ดอกเบี้ยยังสามารถ “ขึ้นหรือลง” ได้ตามสถานการณ์

👉 แต่แม้สงครามจะจบเร็ว ก็ อาจไม่ช่วยฟื้นการเติบโตโลกมากนัก

  • Austan Goolsbee จาก Federal Reserve ส่งสัญญาณว่า
    → ยังมีเหตุผลรองรับ การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในสหรัฐฯ

 สรุปภาพใหญ่ (Key Takeaway)

👉 ตลาดกำลังอยู่ใน “โหมดภูมิรัฐศาสตร์” เต็มตัว

  • น้ำมัน = driven by war risk
  • เงินเฟ้อ = กำลังกลับมา
  • ธนาคารกลาง = มีโอกาสคุมเข้มนานขึ้น

ทุกอย่างตอนนี้ขึ้นอยู่กับ 1 ปัจจัย:
👉 สถานการณ์ตะวันออกกลางจะ “คลี่คลาย” หรือ “ลุกลาม”

