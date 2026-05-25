สรุปตลาดเช้านี้: ตลาดเปิดรับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หลังสุดสัปดาห์ 🟩 (25.05.2026)

- ทุก headline จากการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่านยังคงสำคัญมาก ตลาดกำลังแกว่งอยู่ระหว่าง “ความหวัง” และ “ความผิดหวัง”
- ด้วยสภาพคล่องที่เบาบาง ทุก tweet หรือ statement จาก Trump หรือ Rubio อาจสร้างความผันผวนรุนแรงต่อราคาน้ำมัน ดอลลาร์ และดัชนีหุ้นได้ทันที
- ตลาดจะกลับเข้าสู่ภาวะสภาพคล่องเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันอังคาร
GEOPOLITICS – ช่องแคบฮอร์มุซ / อิหร่าน
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดโลก ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ Trump เปิดเผยว่าข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ “อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย” และอาจประกาศอย่างเป็นทางการในไม่ช้า อย่างไรก็ตาม ในวันอาทิตย์เขากลับเปลี่ยนท่าที โดยระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรีบ และการปิดล้อมทางทะเลจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าข้อตกลงจะได้รับการลงนามและให้สัตยาบันอย่างสมบูรณ์
รัฐมนตรีต่างประเทศ Rubio ยืนยันว่ามี “ข้อเสนอสำคัญ” บนโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบอีกครั้ง พร้อมย้ำว่าสหรัฐฯ จะให้โอกาสกับการทูตอย่างเต็มที่ก่อนพิจารณาทางเลือกอื่น
ขณะเดียวกัน เริ่มมีสัญญาณเชิงกายภาพของการเปิดเส้นทางเดินเรือแล้ว โดยเรือ LNG สองลำได้ออกจากช่องแคบฮอร์มุซมุ่งหน้าสู่ปากีสถานและจีน และซูเปอร์แทงเกอร์ที่ขนน้ำมันอิรักไปจีนก็สามารถออกจากอ่าวได้เมื่อวันเสาร์ หลังติดค้างอยู่นานเกือบ 3 เดือน
MACRO / ธนาคารกลาง
Kevin Warsh เข้ารับตำแหน่งประธาน Fed คนใหม่ ท่ามกลางความกังวลด้าน stagflation โดยตลาดเริ่ม price-in การขึ้นดอกเบี้ย 25bps ในเดือนมกราคม 2027 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากก่อนเกิดความขัดแย้งที่ตลาดเคยคาดว่าจะลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2026
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤษภาคม จากแรงกดดันด้านราคาพลังงาน
ด้าน Lagarde ส่งสัญญาณว่า ECB อาจปรับประมาณการเงินเฟ้อก่อนการประชุมวันที่ 11 มิถุนายน ขณะที่ตลาดจับตาว่า ECB จะเปลี่ยนเส้นทางดอกเบี้ยหรือไม่ภายใต้แรงกระแทกจากราคาพลังงาน
NZIER แนะนำให้ RBNZ คงดอกเบี้ยไว้ที่ 2.25% ในสัปดาห์นี้ แต่เตือนว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในไตรมาสถัดไป
ส่วน PBOC กำหนดค่า fixing USD/CNY ที่ 6.8318 แข็งค่ากว่าที่ตลาดคาด สะท้อนสัญญาณสนับสนุนเงินหยวน
MARKETS – ภาพรวมตลาด
บรรยากาศ risk-on ครองตลาดในช่วงเปิดสัปดาห์:
• S&P 500 Futures +0.7%
• Nasdaq Futures +1.2%
• ทองคำ +1.4% จากดอลลาร์อ่อนค่า
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา:
• Dow Jones ปิด All-time High ที่ 50,579 จุด (+0.58%)
• S&P 500 ปิดที่ 7,473 จุด (+0.37%)
• Nasdaq ปิดที่ 26,343 จุด (+0.19%)
⚠️ วันนี้ตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องใน Memorial Day รวมถึง UK, Hong Kong และ South Korea ขณะที่บางประเทศในยุโรปปิดจาก Whit Monday ส่งผลให้สภาพคล่องบางลง และอาจทำให้ข่าวจาก Tehran หรือ Washington กระตุ้นความผันผวนได้รุนแรงกว่าปกติ
🌏 ASIA
Nikkei 225 ทำ All-time High ใหม่ต่อเนื่อง ทะลุทั้ง 64,000 และ 65,000 จุด ปิดที่ 65,263 จุด (+3.04%) จากแรงหนุนของราคาน้ำมันที่ลดลงและความคืบหน้าในการเจรจาอิหร่าน
ดัชนี Taiex ของไต้หวันก็พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ 43,000 จุด (+2.91%)
• ASX 200 +0.47%
• CSI 300 +0.91%
• Nifty 50 +1.03%
JP225 CFD พุ่งแรงสุด +3.24% ขณะที่ DE40 +1.65% และ EU50 +1.60%
CURRENCIES
CHF แข็งค่าที่สุดวันนี้ ตามด้วย GBP และ AUD
ส่วน JPY, USD และ NZD อ่อนค่าที่สุด สะท้อนการไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง
• EUR/USD +0.11% ที่ 1.1643
• GBP/USD +0.26% ที่ 1.3486
• USD/JPY ทรงตัวที่ 158.86
ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) ลดลง 0.30% สู่ 98.93
COMMODITIES
น้ำมันเป็นสินทรัพย์ที่ร่วงแรงที่สุดของ session:
• Brent CFD -5.35% เหลือ $94.52
• WTI CFD -5.75% เหลือ $90.65 ต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์
แรงขายเกิดจากความคืบหน้าในการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่าน และสัญญาณว่าช่องแคบฮอร์มุซเริ่มกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
ทองคำกลับปรับขึ้น +1.21% สู่ $4,562/oz โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่ามากกว่าความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
Silver +2.91% ส่วน Natural Gas -0.86%
แม้น้ำมันจะย่อตัวลง แต่ราคายังสูงกว่าก่อนสงครามประมาณ 30% และนักวิเคราะห์เตือนว่าต่อให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดเต็มรูปแบบ ก็อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าระบบ supply chain พลังงานจะกลับสู่ภาวะปกติ
CRYPTO
Bitcoin +1.68% สู่ $77,215 เคลื่อนไหวตาม sentiment risk-on และได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่า
📊 ความผันผวนเกิดขึ้นในสินทรัพย์หลักหลายประเภท
ที่มา: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: สหรัฐฯ อังกฤษ และบางส่วนของยุโรปจะปิดทำการ 💡 (25.05.2026)
