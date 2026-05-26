ข่าวเด่นวันนี้ 26 พ.ค.

ตลาดหุ้น
การซื้อขายวันนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยการฟื้นตัวของ sentiment นักลงทุนทั่วโลกอย่างชัดเจน หลังตลาดเริ่ม price-in ความเป็นไปได้ของการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และโอกาสในการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
แม้ว่าวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการเนื่องในวันหยุด แต่สัญญาฟิวเจอร์สยังคงซื้อขายอย่างคึกคัก และสะท้อนทิศทางของ sentiment ตลาดได้อย่างชัดเจน
- ฟิวเจอร์สของ S&P 500 ปรับตัวขึ้นราว 1%
- ขณะที่ Nasdaq 100 พุ่งกว่า 1.3%
สะท้อนถึงการกลับมาของแรงซื้อในสินทรัพย์เสี่ยง และการลดสถานะ defensive positioning ที่เคยเห็นอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
ฝั่งตลาดยุโรปก็ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งเช่นกัน หลังนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์:
- CAC 40 ปรับขึ้นกว่า 1.7%
- DAX เพิ่มขึ้นมากกว่า 2%
- IBEX 35 พุ่งกว่า 2.2%
- ขณะที่ Euro Stoxx 50 ปิดบวกเกือบ 1.9%
การซื้อขายวันนี้สะท้อนสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียว คือ ตลาดการเงินเชื่ออย่างมากว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีโอกาสลดลง แม้คำถามสำคัญยังคงอยู่ที่ว่า นักลงทุนอาจเริ่ม price-in “ความสำเร็จเต็มรูปแบบ” ของการเจรจาเร็วเกินไปหรือไม่ ทั้งที่ประเด็นดังกล่าวยังมีความอ่อนไหวทางการเมืองอย่างมาก
ภูมิรัฐศาสตร์
ปัจจัยหลักที่ผลักดันตลาดวันนี้ คือข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Marco Rubio ระบุว่า การเจรจากับเตหะรานมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 90–95% และกรอบของข้อตกลงเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น
- ด้าน Donald Trump ก็ออกมาแสดงมุมมองเชิงบวกเช่นกัน โดยระบุว่าการพูดคุยกำลังดำเนินไปใน “บรรยากาศที่ดีมาก”
- ตามรายงานจากแหล่งข่าวใกล้ชิดทำเนียบขาว ทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้การลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเสถียรภาพภูมิภาคฉบับใหญ่ โดยบางประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดอาจถูกเลื่อนไปเจรจาในระยะถัดไป
- ขณะเดียวกัน เริ่มมีรายงานมากขึ้นเกี่ยวกับ บทบาทของจีนในฐานะผู้ค้ำประกันข้อตกลงในอนาคต ซึ่งปักกิ่งอาจทำหน้าที่เป็น “ตัวรักษาเสถียรภาพ” และผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลง
- นักลงทุนจึงเริ่ม price-in ความเป็นไปได้ของการฟื้นฟูเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ และการกลับมาของสภาพคล่องทางการค้าผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก
- รายงานจาก Nikkei อ้างแหล่งข่าวทางการทูตในตะวันออกกลางว่า สหรัฐฯ และอิหร่านกำลังหารือแผนการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายในประมาณ 30 วันหลังการบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้ง
- อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงซับซ้อน หลัง Axios รายงานว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่า รัฐบาล Trump อาจสนับสนุนการยกระดับปฏิบัติการของอิสราเอลต่อ Hezbollah ซึ่งอาจกลายเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อกระบวนการสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่
สินค้าโภคภัณฑ์และโลหะมีค่า
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ตอบสนองต่อข่าวดังกล่าวอย่างรุนแรง โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ถูกเทขายหนัก และบางช่วงปรับตัวลงเกือบ 7% สู่บริเวณ 93–94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
แรงขายดังกล่าวสะท้อนการ price-in ความเป็นไปได้ของการฟื้นฟูเสถียรภาพบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ และการกลับมาของอุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน ตลาดโลหะมีค่าก็ยังคงแข็งแกร่ง:
- ทองคำ ปรับขึ้นกว่า 1%
- ขณะที่ Silver พุ่งเกือบ 3%
สะท้อนว่านักลงทุนยังคงเพิ่มการถือครองสินทรัพย์ทางเลือก ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง และ sentiment risk-on ที่ดีขึ้น
คริปโทเคอร์เรนซี
บรรยากาศเชิงบวกยังส่งต่อมายังตลาดคริปโทฯ:
- Bitcoin ปรับตัวขึ้นกว่า 1.3% เข้าใกล้ระดับ 78,000 ดอลลาร์
- ขณะที่ Ethereum เพิ่มขึ้นราว 1.5% เคลื่อนไหวบริเวณ 2,140 ดอลลาร์
สันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่าน ภายใต้ร่มเงาของจีน?
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ ขณะที่ฟิวเจอร์สพุ่งขึ้นจากความหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
