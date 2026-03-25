ข่าวเด่นวันนี้ 25 มี.ค.

- คำกล่าวของ Trump มอบความหวังให้ Wall Street 🗽 ราคาน้ำมันอยู่ราว 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- คำกล่าวของ Trump มอบความหวังให้ Wall Street 🗽 ราคาน้ำมันอยู่ราว 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ความเชื่อมั่นนักลงทุนบน Wall Street เริ่มมีเสถียรภาพ หลังคำกล่าวของ Donald Trump ที่ระบุว่าสหรัฐฯ กำลังเจรจากับ “บุคคลที่เหมาะสมในอิหร่าน” และเตหะรานมีความเต็มใจที่จะบรรลุข้อตกลง เขายังระบุว่าสหรัฐฯ ได้ชนะสงครามแล้ว ซึ่งหวังว่าสงครามใกล้สิ้นสุดแล้ว Trump เสริมว่าขณะนี้กลุ่มอำนาจใหม่เข้ามาในอิหร่าน ทำให้เป้าหมายหลักของความขัดแย้งสำเร็จไปแล้ว อีกทั้งกล่าวว่าอิหร่านได้ทำสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับ ช่องแคบ Hormuz เมื่อวานนี้ แม้ไม่ได้ระบุรายละเอียด แหล่งข่าวเผยว่า การเจรจาโดยตรงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในวันพฤหัสบดีนี้
ดัชนี S&P 500 ซื้อขายในกรอบทรงตัว สามารถลบการขาดทุนในช่วงต้นวันได้ ขณะที่ Nasdaq 100 อ่อนตัวเล็กน้อย ร่วงกว่า 0.4%
กลุ่ม เซมิคอนดักเตอร์ โดดเด่นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้ พร้อมกับการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของหุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซ เช่น Chevron และ Exxon Mobil
ส่วน Cheniere บริษัทส่งออก LNG ของสหรัฐฯ ราคาหุ้นปรับขึ้นมากกว่า 50% จากระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคม
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้นเกือบ 5 จุดเบสิสไปอยู่ราว 4.4% สะท้อนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังสูง
อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นกดดันโลหะมีค่า ทองคำ พยายามสร้างฐานหลังการขายออก แต่ยังซื้อขายต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ตลาด คริปโต ยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน แม้มีเงินไหลเข้ากองทุน ETF และความต้องการซื้อ spot สูงขึ้น Bitcoin ปรับตัวต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์จาก Bernstein คาดการณ์ว่า Bitcoin อาจปรับตัวขึ้นไปแตะ 150,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 ขับเคลื่อนโดยความต้องการจากนักลงทุนสถาบันและบริษัทใหญ่
ข้อมูล PMI เบื้องต้นของสหรัฐฯ (มีนาคม)
ดัชนี PMI เบื้องต้นออกมาอ่อนกว่าคาด ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นโดยรวมลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน หลังจากข้อมูลยุโรปอ่อนตัว
- US Composite PMI: 51.4 (คาด 51.9, ก่อนหน้า 51.9)
- Manufacturing PMI: 52.4 (คาด 51.5, ก่อนหน้า 51.6)
- Services PMI: 51.1 (คาด 52.0, ก่อนหน้า 51.7)
ข้อมูล PMI ยุโรป (มีนาคม)
Eurozone Composite PMI: 50.5 (คาด 50.4, ก่อนหน้า 51.9)
- Manufacturing PMI: 51.4 (คาด 49.8, ก่อนหน้า 50.8)
- Services PMI: 50.1 (คาด 50.5, ก่อนหน้า 51.9)
Germany Composite PMI: 51.9 (คาด 52.2, ก่อนหน้า 53.5)
- Manufacturing PMI: 51.7 (คาด 49.5, ก่อนหน้า 50.9)
- Services PMI: 51.2 (คาด 52.5, ก่อนหน้า 43.5)
France Composite PMI: 48.3 (คาด 49.3, ก่อนหน้า 49.9)
- Manufacturing PMI: 50.2 (คาด 49.5, ก่อนหน้า 50.1)
- Services PMI: 48.3 (คาด 49.0, ก่อนหน้า 49.6)
สรุป: ข้อมูล PMI แสดงภาพเศรษฐกิจที่ผสมผสาน: เยอรมนีแสดงแรงบวกในภาคการผลิต แต่ภาคบริการอ่อน ส่วนฝรั่งเศสยังอ่อนตัวในภาคบริการและ composite index
วันนี้ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นในกลุ่ม เซมิคอนดักเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, ธนาคาร และน้ำมัน & ก๊าซ
ในทางตรงกันข้าม กลุ่ม IT อ่อนแอกว่า ตลาด โดยหุ้น Alphabet (GOOGL.US) และ Microsoft (MSFT.US) ปรับตัวลดลงประมาณ 3%
แหล่งที่มา: xStation5
Source: xStation5
