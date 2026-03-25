สรุปข่าวเช้า 25 มี.ค.

- US equity futures ปรับตัวลงเล็กน้อย ในขณะที่ futures ดัชนียุโรปสะท้อนการเปิดตลาดแบบผสมผสาน บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของความเสี่ยงโลกแบบผสมแม้มีความหวังการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- Crude ปรับตัวลดลง หลังสัญญาณการลดความตึงเครียดในอิหร่านช่วยปรับปรุง sentiment ตลาดและลดความกลัวเกี่ยวกับการขาดแคลนอุปทานระยะยาวในตะวันออกกลาง
- Brent crude ลดลงจาก 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนความคาดหมายว่าความตึงเครียดในภูมิภาคที่ลดลงอาจช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อและลดความเป็นไปได้ของการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม
- สินทรัพย์ความเสี่ยงปรับตัวสูงขึ้นในเอเชีย โดยหุ้นภูมิภาคเพิ่มขึ้น 1.8% ได้รับการสนับสนุนจาก sentiment ที่แข็งแกร่ง ราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง และความต้องการพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นพร้อมกัน
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงเล็กน้อย สอดคล้องกับการเปลี่ยนจากการถือครองแบบป้องกันความเสี่ยง หลังความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์บรรเทาชั่วคราว
- ความสนใจของนักลงทุนหันไปยังความพยายามทางการทูตของวอชิงตัน รวมถึงรายงานแผน 15 จุดของสหรัฐฯ ในการยุติความขัดแย้ง และการหารือเกี่ยวกับการหยุดยิงหนึ่งเดือน
- อย่างไรก็ตาม ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญของตลาด เนื่องจากเส้นทางที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการส่งออกน้ำมันตะวันออกกลางยังถูกมองว่าแทบปิดสำหรับการเดินเรือ
- ในด้านสินทรัพย์หลายประเภท ทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง เหนือ 4,555 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่ Bitcoin ขึ้นมาที่ใกล้ 71,000 ดอลลาร์
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะสั้นปรับตัวลดลง โดยอัตราผลตอบแทน 2 ปีลดลง 2 จุดเป็น 3.87% ส่งสัญญาณถึงการลดคาดหมายการคุมเข้มนโยบายระยะสั้น
