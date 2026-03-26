ข่าวเด่นวันนี้ 26 มี.ค.

ตลาดพลังงาน
- น้ำมันดิบ WTI: ทรงตัวเหนือ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- น้ำมันดิบ Brent: ซื้อขายเหนือ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- แม้ว่าปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกือบ 7 ล้านบาร์เรล ราคาน้ำมันยังไม่ปรับลด ตลาดกำลังตอบสนองต่อ ความไม่ยุติความตึงเครียด ในตะวันออกกลาง
- ทรัมป์กล่าวถึง “ของขวัญพลังงานครั้งใหญ่” จากอิหร่าน อาจหมายถึง การขายน้ำมันดิบไปยังอินเดีย
ตลาดทองคำ
- ราคาทองคำฟื้นตัวต่อเนื่อง ซื้อขายเหนือ 4,500 ดอลลาร์/ออนซ์
- ความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงลดลง แม้อิหร่านจะปฏิเสธแผนสันติภาพ
ตลาดเงินตรา
- EUR/USD: ลดลงจากระดับ 1.1500 เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น
- ผลตอบแทนพันธบัตร: ของสหรัฐฯ และเยอรมนีลดลง
ตลาดคริปโต
- Bitcoin: ซื้อขายราว 70,000 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น ~1%
ตลาดหุ้นและหุ้นรายตัว
- Arm Holdings: ราคาหุ้นขึ้น 15% หลังเปลี่ยนกลยุทธ์ ผลิตโปรเซสเซอร์ AGI CPU ของตัวเอง รายได้ตั้งเป้า 15 พันล้านดอลลาร์/ปี และ Meta เป็นลูกค้ารายแรก
- Wall Street: การขึ้นจำกัด รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยี
- มีการขาดแคลนสินค้าเช่น ฮีเลียม สำคัญต่อการแพทย์และการผลิตชิป อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของ TSMC และ Nvidia
เศรษฐกิจมหภาค
- ราคานำเข้าสหรัฐฯ (ก.พ.): เพิ่มขึ้น 1.3% MoM (คาด 0.5%)
- ราคาส่งออกสหรัฐฯ: เพิ่มขึ้น 1.5% MoM (คาด 0.5%)
- เงินเฟ้อสหราชอาณาจักร (ก.พ.): 3.0% YoY, เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มเป็น 3.2% YoY – ตลาดคาดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูง
