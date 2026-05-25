ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ ขณะที่ฟิวเจอร์สพุ่งขึ้นจากความหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

วันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวัน Memorial Day ซึ่งเป็นวันหยุดราชการของสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดหลักอย่าง NYSE และ Nasdaq หยุดซื้อขายชั่วคราว ทำให้สภาพคล่องในตลาดการเงินโลกบางลง และการมีส่วนร่วมของนักลงทุนลดลงอย่างชัดเจน
แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แบบ Cash Market จะปิด แต่สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังคงซื้อขายตามปกติ และกำลังสะท้อนมุมมองเชิงบวกของตลาดอย่างชัดเจน โดยฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนการกลับมาของแรงซื้อในสินทรัพย์เสี่ยงก่อนเข้าสู่การซื้อขายเต็มรูปแบบในสัปดาห์นี้
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนตลาดคือพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์จากฝั่งสหรัฐฯ ล่าสุดมีรายงานว่ากรอบข้อตกลงเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ขณะที่คำกล่าวจากนักการเมืองหลายฝ่าย รวมถึงประธานาธิบดี Donald Trump บ่งชี้ว่าการเจรจาได้วาง “รากฐานสำคัญ” สำหรับการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และอาจนำไปสู่การเปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญอีกครั้ง
ราคาน้ำมันจึงตอบสนองด้วยการปรับตัวลดลง หลังตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานจากตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังเตือนว่าประเด็นสำคัญหลายเรื่องยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน และการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ความคืบหน้าในตอนนี้จึงควรถูกมองว่าเป็นเพียง “กรอบเบื้องต้น” มากกว่าข้อตกลงขั้นสุดท้าย
นอกจากนี้ ยังต้องระวังว่าภายใต้สภาพคล่องที่บางจากการปิดตลาดสหรัฐฯ การเคลื่อนไหวของฟิวเจอร์สอาจมีความผันผวนสูงกว่าปกติ และอาจไม่สะท้อนภาพรวมของตลาดได้ทั้งหมด
สัญญาฟิวเจอร์ส US500 (S&P 500) ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในวันนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยตลาดกำลังตอบรับสัญญาณจากฝั่งผู้กำหนดนโยบายที่บ่งชี้ว่า ความตึงเครียดในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอาจคลี่คลายลงได้ในระยะสั้น หรืออาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้า
นักลงทุนจึงเริ่ม price in ต่อสถานการณ์ de-escalation และการกลับเข้าสู่ภาวะ “geopolitical normalization” อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงทั่วทั้งตลาด
แหล่งที่มา: xStation5
