สรุปข่าวเช้า: อิหร่านยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซและประเด็นนิวเคลียร์ ⚓ (27.04.2026)

ภูมิรัฐศาสตร์และตะวันออกกลาง
• อิหร่านเสนอแผนสันติภาพ 3 ระยะ โดยแยกประเด็นช่องแคบฮอร์มุซออกจากการเจรจานิวเคลียร์ เตหะรานเสนอให้เปิดช่องแคบและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลก่อน จากนั้นค่อยเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ในระยะถัดไป ข้อเสนอนี้ถูกส่งถึงทำเนียบขาวผ่านตัวกลางจากปากีสถาน
• Donald Trump ปฏิเสธแนวคิดของข้อเสนออิหร่าน และตั้งใจคงการปิดล้อมทางทะเลไว้เป็นเครื่องมือกดดันหลัก ในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News เขาเตือนว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของอิหร่านอาจ “ล่มสลายภายในไม่กี่วัน” และความเสียหายจะ “ยาวนานและไม่อาจย้อนกลับได้” อย่างไรก็ตาม เขายังส่งสัญญาณพร้อมเจรจาทางโทรศัพท์กับอิหร่าน
• ทรัมป์ยกเลิกแผนการเดินทางของผู้แทน Steve Witkoff และ Jared Kushner ไปยังอิสลามาบัด โดยมองว่าเสียเวลาเนื่องจากไม่มีความคืบหน้า “ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้ควบคุม แม้แต่พวกเขาเอง เราถือไพ่ทั้งหมด พวกเขาไม่มีเลย!” เขาโพสต์บน Truth Social ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าไม่มีแผนพบกับสหรัฐฯ
• รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Abbas Araghchi กำลังเดินสายการทูตอย่างเข้มข้น หลังเยือนปากีสถาน เขาเดินทางต่อไปโอมาน และพบกับ Haitham ibn Tariq เพื่อหารือเรื่องการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย พร้อมนำเสนอ “กรอบที่เป็นไปได้” สำหรับการแก้ไขความขัดแย้งระยะยาว ทั้งสองฝ่ายตกลงเดินหน้าหารือต่อ และในวันจันทร์ อารักชีมีกำหนดบินไปมอสโกเพื่อพบกับ Vladimir Putin
• ข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง Israel และ Lebanon ล่มสลายแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายยิงจรวดตอบโต้กัน ส่งผลให้สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคแย่ลง การขยายเวลาหยุดยิง 3 สัปดาห์ที่ทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนมีอายุสั้น ขณะที่ Hezbollah ยังคงบ่อนทำลายข้อตกลง
• รายงานการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าทางตอนใต้ของช่องแคบ Bab al-Mandab Strait สร้างความกังวลว่าอาจมีแนวรบที่สองเกิดขึ้นในการเผชิญหน้ากับอิหร่าน ความปั่นป่วนในการขนส่งอาจลุกลามเกินช่องแคบฮอร์มุซไปยังเส้นทางการค้าสำคัญอื่น
เศรษฐกิจและข้อมูลมหภาค
• กำไรภาคอุตสาหกรรมของ China เพิ่มขึ้น 15.8% YoY ในเดือนมีนาคม เร็วที่สุดตั้งแต่กันยายน 2025 ไตรมาสแรกโดยรวมเพิ่มขึ้น 15.5% YoY แรงหนุนหลักมาจากกระแส AI – การนำเข้าชิปพุ่ง 54% YoY ในเดือนมีนาคม ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 15% YoY ใน Q1 ข้อมูลสะท้อนว่าอุตสาหกรรมจีนรับมือแรงกระแทกด้านพลังงานได้ดีกว่าคาด แต่การบริโภคในประเทศที่อ่อนแอยังเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง
• จีนอาจเผชิญไตรมาสแรกนับตั้งแต่ปี 2021 ที่การนำเข้าสูงกว่าส่งออก จากการนำเข้าชิป AI ที่เพิ่มขึ้น ราคาผู้ผลิตเริ่มทรงตัวหลังเผชิญภาวะเงินฝืดมานาน ช่วยให้บริษัทฟื้นมาร์จิ้น โครงสร้างพลังงานที่หลากหลายและคลังน้ำมันสำรองช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซ
• สัปดาห์สำคัญของธนาคารกลาง: การตัดสินใจของ Federal Reserve (วันพุธ), European Central Bank และ Bank of England (วันพฤหัส), รวมถึง Bank of Japan และ Bank of Canada ข้อมูลสำคัญ: PCE, GDP และ ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ
• India ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับ New Zealand ภายใต้ยุทธศาสตร์ FTA ของนายกรัฐมนตรี Narendra Modi
ตลาดหุ้น – สหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย
• ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ปิดสัปดาห์ก่อนที่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล เดือนเมษายนเป็นเดือนฟื้นตัวแข็งแกร่ง S&P 500 +9%, Nasdaq +15%, Dow +6% แม้มีความตึงเครียดตะวันออกกลาง
• ฟิวเจอร์สลดลง ~0.3% ตอนเปิด หลังยกเลิกภารกิจที่อิสลามาบัดและยังคงการปิดล้อม ทองขึ้น หุ้นลง (risk-off) ก่อนจะฟื้นหลังมีข่าวข้อเสนอของอิหร่าน – S&P 500 futures กลับมา +0.02%, Nasdaq 100 +0.17% ตลาดเข้าสู่โหมด “buy the dip”
• ตลาดยุโรปคาดเปิดบวกเล็กน้อย: DAX +0.3%, CAC 40 +0.2%, FTSE MIB +0.26%, FTSE 100 ทรงตัว โดยมีความหวังความคืบหน้าทางการทูต
• Nikkei 225 +1.24% สวนทางตลาดเอเชียที่ผสมผสาน ขณะที่ Hang Seng Index -0.34%
ค่าเงิน
• ดอลลาร์แข็งค่าในช่วงเปิดตลาดเอเชีย แต่กลับอ่อนค่าระหว่างวัน ดัชนีชี้ว่า USD อ่อนที่สุด ขณะที่ AUD และ NZD แข็งแกร่ง
• USDJPY ลดลงสู่ 159.27 (-0.15%) ก่อนการประชุม BoJ ส่วน EURUSD +0.18% และ GBPUSD +0.24% ปอนด์แข็งสุดในรอบหลายสัปดาห์
สินค้าโภคภัณฑ์
• น้ำมันปรับขึ้นช่วงต้นสัปดาห์ แต่ลดลงบางส่วนหลังข้อเสนออิหร่าน Brent ~$101 (+1.28%), WTI ~$95.90 (+1.21%) ความเป็นไปได้ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอาจกดราคาน้ำมันลงแรง
• ทองคำทรงตัว ~$4,717 (+0.01%) เงิน +0.21% ก๊าซธรรมชาติ +0.11%
บริษัท
• สัปดาห์ประกาศงบ “Magnificent Seven” – 5 ใน 7 บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีรายงานผลในสัปดาห์สุดท้ายของเมษายน เป็นบททดสอบสำคัญของตลาด
คริปโตเคอร์เรนซี
• Bitcoin -0.41% ใกล้ $78,000 งานประชุมคริปโตที่ Mar-a-Lago ไม่สามารถสร้างโมเมนตัมขาขึ้นต่อเนื่อง
สิ่งที่ต้องติดตามวันนี้
• ทรัมป์เรียกประชุม Situation Room กับทีมความมั่นคงเพื่อประเมินสถานการณ์อิหร่าน ข่าวจากการประชุมอาจกระทบตลาด โดยเฉพาะน้ำมันและฟิวเจอร์ส
• ข้อเสนอของอิหร่านเป็นตัวเร่งหลัก ตลาดตอบรับเชิงบวก แต่สหรัฐฯ ย้ำว่าจะไม่ยกเลิกคว่ำบาตรจนกว่าจะมีความคืบหน้านิวเคลียร์
• สัปดาห์สำคัญ: Fed, ECB, BoE, BoJ, BoC + ข้อมูลเศรษฐกิจ และงบ “Mag 7” ความผิดหวังอาจกระตุ้นการปรับฐานจากระดับสูงสุด
ข่าวเด่นวันนี้ 28 เม.ย.
📌 ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
⚡ ภัยแล้งในสหรัฐฯ จะกระตุ้นความผันผวนเชิงเก็งกำไรในตลาดธัญพืช CBOT หรือไม่?