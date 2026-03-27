ข่าวเด่นวันนี้ 27 มี.ค.

ตลาดหุ้น
- Nasdaq ปรับตัวลงมากกว่า 2%
- ฟิวเจอร์ส S&P 500 ทำจุดต่ำสุดใหม่ของวัน
- ภาพรวมตลาดเข้าสู่โหมด risk-off อย่างชัดเจน
หุ้นเด่น:
- Meta (META): -6.4% มูลค่าหาย ~70,000 ล้านดอลลาร์
→ ถูกกดดันจากคดีความ 2 คดีใหญ่ + ความเสี่ยงด้าน AI
- Microsoft: ไม่ร่วงแรง แต่กดดัน sentiment จากการประกาศ ระงับการจ้างงานใน cloud และ sales
- กลุ่มชิป/หน่วยความจำ:
- SanDisk: -4%
- Micron: -2%
- Western Digital: -2%
- Seagate: -2%
→ กังวลอุปสงค์ชิปลดลงจากเทคโนโลยี AI ใหม่
สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมัน (Oil): +3.5%
→ ได้แรงหนุนจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง
- ทองคำ (Gold): -2.8%
→ ถูกขายทำกำไรหลัง USD แข็งค่า
- เงิน (Silver): -5%
→ สินทรัพย์ที่อ่อนแอที่สุดในวัน
ตลาดค่าเงิน
- ดอลลาร์สหรัฐ (USD): แข็งค่ามากที่สุด
- เยนญี่ปุ่น (JPY): แข็งค่าตามแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
สกุลเงินอ่อนที่สุด:
- AUD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย)
- NZD (ดอลลาร์นิวซีแลนด์)
→ ถูกกดดันจากความเสี่ยงลดลงของสินทรัพย์เสี่ยง
ภูมิรัฐศาสตร์
- ตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียด
- อิหร่าน:
- กลุ่ม IRGC เรียกร้องเพิ่มการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
- Trump:
- ใช้ถ้อยคำแข็งกร้าวต่อ Tehran
- ยังไม่แน่ชัดว่าจะเข้าสู่การเจรจาหรือไม่
👉 ตลาดกำลังเพิ่ม geopolitical risk premium ให้กับน้ำมันและสินทรัพย์เสี่ยง
ภาพรวมเศรษฐกิจและ Sentiment
- ความกังวลเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้งจากราคาน้ำมัน
- เทคโนโลยีถูกกดดันจาก “AI hype” ที่เริ่มถูกตั้งคำถาม
- Microsoft ชะลอการจ้างงาน
- Meta เผชิญคดีความและแรงกดดันต้นทุน
ธีมเทคโนโลยี / AI
- Google เปิดตัว “TurboQuant”
- ลด KV-cache 6 เท่า
- เร่งความเร็วสูงสุด 8 เท่า
👉 ผลกระทบตลาด:
- ความกังวลว่า ความต้องการชิปหน่วยความจำอาจลดลง
- หุ้นกลุ่ม semiconductor ถูกขายออก:
- SanDisk, Micron, Western Digital, Seagate
