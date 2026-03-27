08:54 · 27 มีนาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 27 มี.ค.

ตลาดหุ้น 

  • Nasdaq ปรับตัวลงมากกว่า 2%
  • ฟิวเจอร์ส S&P 500 ทำจุดต่ำสุดใหม่ของวัน
  • ภาพรวมตลาดเข้าสู่โหมด risk-off อย่างชัดเจน

หุ้นเด่น:

  • Meta (META): -6.4% มูลค่าหาย ~70,000 ล้านดอลลาร์
    → ถูกกดดันจากคดีความ 2 คดีใหญ่ + ความเสี่ยงด้าน AI
  • Microsoft: ไม่ร่วงแรง แต่กดดัน sentiment จากการประกาศ ระงับการจ้างงานใน cloud และ sales
  • กลุ่มชิป/หน่วยความจำ:
    • SanDisk: -4%
    • Micron: -2%
    • Western Digital: -2%
    • Seagate: -2%
      → กังวลอุปสงค์ชิปลดลงจากเทคโนโลยี AI ใหม่

สินค้าโภคภัณฑ์ 

  • น้ำมัน (Oil): +3.5%
    → ได้แรงหนุนจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง
  • ทองคำ (Gold): -2.8%
    → ถูกขายทำกำไรหลัง USD แข็งค่า
  • เงิน (Silver): -5%
    → สินทรัพย์ที่อ่อนแอที่สุดในวัน

ตลาดค่าเงิน 

  • ดอลลาร์สหรัฐ (USD): แข็งค่ามากที่สุด
  • เยนญี่ปุ่น (JPY): แข็งค่าตามแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

สกุลเงินอ่อนที่สุด:

  • AUD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย)
  • NZD (ดอลลาร์นิวซีแลนด์)
    → ถูกกดดันจากความเสี่ยงลดลงของสินทรัพย์เสี่ยง

ภูมิรัฐศาสตร์ 

  • ตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียด
  • อิหร่าน:
    • กลุ่ม IRGC เรียกร้องเพิ่มการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
  • Trump:
    • ใช้ถ้อยคำแข็งกร้าวต่อ Tehran
    • ยังไม่แน่ชัดว่าจะเข้าสู่การเจรจาหรือไม่

👉 ตลาดกำลังเพิ่ม geopolitical risk premium ให้กับน้ำมันและสินทรัพย์เสี่ยง

ภาพรวมเศรษฐกิจและ Sentiment

  • ความกังวลเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้งจากราคาน้ำมัน
  • เทคโนโลยีถูกกดดันจาก “AI hype” ที่เริ่มถูกตั้งคำถาม
    • Microsoft ชะลอการจ้างงาน
    • Meta เผชิญคดีความและแรงกดดันต้นทุน

ธีมเทคโนโลยี / AI

  • Google เปิดตัว “TurboQuant”
    • ลด KV-cache 6 เท่า
    • เร่งความเร็วสูงสุด 8 เท่า

👉 ผลกระทบตลาด:

  • ความกังวลว่า ความต้องการชิปหน่วยความจำอาจลดลง
  • หุ้นกลุ่ม semiconductor ถูกขายออก:
    • SanDisk, Micron, Western Digital, Seagate
27 มีนาคม 2026, 16:08

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก