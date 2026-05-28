  
08:22 · 28 พฤษภาคม 2026

🛢️ Brent Crude Oil ร่วงกว่า 3%

ประเด็นหลัก
  • นักลงทุนคาดหวังสันติภาพ แต่ความไม่เปลี่ยนแปลงในช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ทำให้การปรับตัวลงของราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ถูกจำกัด และไม่สามารถร่วงลงแรงได้มากกว่านี้

หลังจากราคาพลังงานฟื้นตัวขึ้นเมื่อวาน วันนี้ตลาดกลับมาเผชิญแรงขายอีกครั้ง ท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ

ในช่วงเปิดตลาด นักลงทุนตอบสนองเชิงบวกต่อรายงานความคืบหน้าทางการทูตระหว่างวอชิงตันและเตหะราน อย่างไรก็ตาม แม้ sentiment โดยรวมจะดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่สถานการณ์จริงในช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) แทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยการเดินเรือยังถูกจำกัดอย่างหนัก และยังมีการปะทะทางทหารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่

การปรับตัวลงอย่างแรงของราคาน้ำมันดิบ

กระแสข่าวข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงขายอย่างหนักในตลาดพลังงาน โดยภาพรวมเป็นดังนี้:

  • ราคาน้ำมันดิบ Brent เคยหลุดต่ำกว่า 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน) ก่อนจะดีดกลับมาอยู่แถว 94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

  • รายสัปดาห์: -6% กว่า

  • ตั้งแต่ต้นเดือน: ลดลงสูงสุดถึง -15%

ในขณะที่ WTI (ส่งมอบเดือนกรกฎาคม) ของสหรัฐฯ มีแรงขายที่รุนแรงกว่า:

  • เคยร่วงมากกว่า 5%

  • ปัจจุบันลดลงราว 3.5%

  • ราคากลับขึ้นมาเหนือระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเล็กน้อย

ภาพรวมตลาดสะท้อนความขัดแย้งระหว่าง “ความหวังเชิงการทูต” กับ “ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่คลี่คลาย”

Oil could experience its largest pullback since April 2025. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Draft Agreement Sparks Optimism

สาเหตุของการปรับตัวลงของราคาน้ำมันในวันนี้มาจากรายงานของสื่อรัฐอิหร่าน ซึ่งระบุว่าได้เห็นร่างข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านโดยไม่เป็นทางการ

ตามรายละเอียดในร่างดังกล่าว ระบุว่า การขนส่งเชิงพาณิชย์และการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับสู่ภาวะปกติภายในหนึ่งเดือนหลังจากข้อตกลงมีผลบังคับใช้

ข้อตกลงยังรวมถึงข้อเสนอว่า:

  • กองกำลังสหรัฐฯ จะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน

  • ถอนกำลังเรือรบออกจากน่านน้ำรอบอิหร่าน

การยกเลิกการปิดล้อมดังกล่าวอาจนำไปสู่ การไหลเข้าของน้ำมันดิบปริมาณมหาศาลเข้าสู่ตลาดโลกอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Marco Rubio เตือนว่า กระบวนการเจรจาขั้นสุดท้ายอาจต้องใช้อีกอย่างน้อยหลายวัน

ยิ่งไปกว่านั้น ตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เคยมีรายงานลักษณะเดียวกันหลายครั้ง ทำให้ตลาดยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนจริง หรือเพียง “การรีบาวด์ในกรอบไซด์เวย์” ที่ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม

จุดขัดแย้งหลักของข้อตกลง

ประเด็นที่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญ ได้แก่:

  • อิหร่านเรียกร้องให้ปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง มูลค่าราว 24,000 ล้านดอลลาร์

  • ความไม่เต็มใจของเตหะรานในการเปิดเส้นทางเดินเรือแบบเสรีโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมบริการ

ในขณะเดียวกัน อิหร่านรายงานว่าได้อนุญาตให้เรือหลายสิบลำผ่านพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา และมีรายงานการออกเดินทางของเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (supertankers) 2 ลำ

แต่เมื่อเทียบกับความต้องการน้ำมันของตลาดโลก สิ่งนี้ยังถือเป็นเพียง “หยดน้ำในมหาสมุทร”

ภาพรวมการเดินเรือและความเสี่ยง

การออกเดินทางของเรือเหล่านี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่มีการขนส่งน้ำมันดิบรวมราว 4 ล้านบาร์เรลผ่านช่องแคบ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจราจรโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำมาก โดยวันอังคารมีเรือเดินทางเพียง 5 ลำในทั้งสองทิศทาง

นักวิเคราะห์ตลาดพลังงานระบุว่า การเพิ่มขึ้นชั่วคราวนี้อาจถูกลบล้างได้อย่างรวดเร็ว หากในวันถัดไปไม่มีเรือผ่านพื้นที่เลย เนื่องจากการเดินเรือในบริเวณนี้มักเกิดขึ้นเป็น “ขบวนที่จัดเป็นกลุ่ม”

นอกจากนี้ การติดตามการเดินเรือยังทำได้ยากจาก:

  • การรบกวนสัญญาณ AIS อย่างแพร่หลาย

  • เรือที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมักปิดสัญญาณ transponder เพื่อหลบการตรวจจับ

ทั้งหมดนี้ทำให้ภาพรวมของสถานการณ์ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แม้ sentiment ตลาดจะเอนเอียงไปทางความหวังเรื่องสันติภาพก็ตาม

น้ำมันกำลังอยู่ในแนวโน้มขาลงแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบทางประวัติศาสตร์ของช่วงความตึงเครียดในตลาดน้ำมันทั้งในปี 1990 และ 2022 อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ยังชี้ให้เห็นว่า เส้นทางการกลับไปสู่ระดับราคาก่อนเกิดความขัดแย้งมักไม่ราบรื่น และเต็มไปด้วยความผันผวน โดยวิกฤตน้ำมันดิบในปัจจุบันถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
Source: Bloomberg Finance LP, XTB

ภาพรวมเชิงเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค Brent crude กำลังอยู่ในภาวะสำคัญ

  • ราคายังอยู่ ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA 50) ต่อเนื่องหลายวัน ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณขาลงในระยะกลาง

  • ขณะเดียวกัน SMA 50 เองกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนทิศ (inflection point) คล้ายกับรูปแบบที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2022

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ช่วยพยุงภาพรวมบางส่วน:

  • เส้นค่าเฉลี่ย 100 วันยังคงมีแนวโน้ม “ขาขึ้น” และยังอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน

  • แสดงว่าภาพโครงสร้างระยะยาวยังไม่ได้พังลงอย่างสมบูรณ์

ระดับสำคัญของตลาด

การทรงตัวของตลาดน้ำมันในกรณีที่เกิดสันติภาพ จะต้องเห็นราคายืนอยู่เหนือโซนประมาณ:

  • 80–85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ในรอบปี 2022 ราคาเคยปรับตัวลงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนว่าแม้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลายทางภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ก็ยังมีความเสี่ยงของการ “ร่วงเกินจริง” ได้เช่นกัน

สรุป

ตลาดน้ำมันกำลังอยู่ในภาวะสมดุลที่เปราะบางระหว่าง:

  • แรงกดดันขาลงจากแนวโน้มระยะกลาง

  • แรงหนุนเชิงโครงสร้างจากค่าเฉลี่ยระยะยาว

ทำให้ตลาดมีแนวโน้มผันผวนสูง โดยเฉพาะเมื่อข่าวภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนราคาหลักในระยะสั้น

 

