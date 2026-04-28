อ่านเพิ่มเติม
08:22 · 28 เมษายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 28 เม.ย.

ประเด็นหลัก
  • ตลาดกำลังอยู่ใน “โหมดรอความชัดเจน” โดยแรงขับหลักในระยะสั้นจะมาจาก:
  • ผลประกอบการ Big Tech
  • การตัดสินใจของ Fed
  • ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง
  • วันพุธจึงกลายเป็นจุดชี้ชะตาสำคัญของสัปดาห์นี้สำหรับตลาดการเงินโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กำลังเคลื่อนไหวในโทน “ระมัดระวัง” โดยดัชนีหลักเคลื่อนไหวใกล้ระดับปิดของวันศุกร์ สะท้อนว่าตลาดยังขาดปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนเพียงพอในการกำหนดทิศทางใหม่

โฟกัสหลัก: วันพุธคือจุดเปลี่ยนสำคัญ

นักลงทุนกำลังจับตา “วันพุธ” อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมี 2 เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน:

  • ผลประกอบการของ 4 บริษัทในกลุ่ม Magnificent Seven ได้แก่
    Alphabet, Microsoft, Amazon และ Apple
  • การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ Federal Reserve ซึ่งตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม

อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญจริง ๆ จะอยู่ที่ถ้อยแถลงของ Jerome Powell และสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต

ปัจจัยนโยบายการเงินสหรัฐฯ

มีรายงานเพิ่มเติมว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ถอนประเด็นคดีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับประธาน Fed คนปัจจุบัน ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้นำ และลดความคาดหวังต่อการเสนอชื่อ Kevin Warsh ในอนาคต

 ภูมิรัฐศาสตร์: อิหร่านเสนอแนวทางลดความตึงเครียด

ในฝั่งตะวันออกกลาง Iran ได้เสนอแนวทางลดแรงกดดันบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก

ข้อเสนอรวมถึง:

  • การยกเลิกการปิดล้อมของสหรัฐฯ บางส่วน
  • การลดระดับกิจกรรมทางทหาร
  • เลื่อนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ออกไปในระยะหลัง

ขณะเดียวกัน อิหร่านยังคงหารือกับ Russia เพื่อประสานงานเชิงยุทธศาสตร์

ท่าทีสหรัฐฯ

Donald Trump ปฏิเสธข้อเสนอในรูปแบบปัจจุบัน โดยต้องการข้อตกลงแบบครอบคลุมทั้งเรื่องช่องแคบฮอร์มุซและโครงการนิวเคลียร์ พร้อมทั้งยังคงแรงกดดันต่ออิหร่าน แต่เปิดช่องสำหรับการเจรจาโดยตรง

ตลาดพลังงาน: น้ำมันพุ่งแรง

หลังความล้มเหลวของการเจรจา ราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวขึ้นแรงแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ 13 เมษายน และทะลุ $100 ต่อบาร์เรลชั่วคราว สะท้อน risk premium จากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

ตลาดหุ้นยุโรป

ตลาดยุโรปปิดลบ:

  • FTSE 100 (UK) -0.5%
  • CAC 40 (ฝรั่งเศส) -0.2%
  • DAX (เยอรมนี) -0.1%
  • IBEX 35 (สเปน) ปิดทรงตัว

สินทรัพย์ปลอดภัย & คริปโต

  • ทองคำปรับลง ~0.9%
  • เงิน (Silver) ลดลง >1.5%

ตลาดคริปโตยังอยู่ในโหมดอ่อนแรง:

  • Bitcoin -1.5% หลุดต่ำกว่า $77,000
  • Ethereum -2.5% หลุด $2,300

 

 

สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี crypto
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก