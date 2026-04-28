ข่าวเด่นวันนี้ 28 เม.ย.

- ตลาดกำลังอยู่ใน “โหมดรอความชัดเจน” โดยแรงขับหลักในระยะสั้นจะมาจาก:
- ผลประกอบการ Big Tech
- การตัดสินใจของ Fed
- ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง
- วันพุธจึงกลายเป็นจุดชี้ชะตาสำคัญของสัปดาห์นี้สำหรับตลาดการเงินโลก
- ตลาดกำลังอยู่ใน “โหมดรอความชัดเจน” โดยแรงขับหลักในระยะสั้นจะมาจาก:
- ผลประกอบการ Big Tech
- การตัดสินใจของ Fed
- ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง
- วันพุธจึงกลายเป็นจุดชี้ชะตาสำคัญของสัปดาห์นี้สำหรับตลาดการเงินโลก
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กำลังเคลื่อนไหวในโทน “ระมัดระวัง” โดยดัชนีหลักเคลื่อนไหวใกล้ระดับปิดของวันศุกร์ สะท้อนว่าตลาดยังขาดปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนเพียงพอในการกำหนดทิศทางใหม่
โฟกัสหลัก: วันพุธคือจุดเปลี่ยนสำคัญ
นักลงทุนกำลังจับตา “วันพุธ” อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมี 2 เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน:
- ผลประกอบการของ 4 บริษัทในกลุ่ม Magnificent Seven ได้แก่
Alphabet, Microsoft, Amazon และ Apple
- การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ Federal Reserve ซึ่งตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม
อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญจริง ๆ จะอยู่ที่ถ้อยแถลงของ Jerome Powell และสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต
ปัจจัยนโยบายการเงินสหรัฐฯ
มีรายงานเพิ่มเติมว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ถอนประเด็นคดีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับประธาน Fed คนปัจจุบัน ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้นำ และลดความคาดหวังต่อการเสนอชื่อ Kevin Warsh ในอนาคต
ภูมิรัฐศาสตร์: อิหร่านเสนอแนวทางลดความตึงเครียด
ในฝั่งตะวันออกกลาง Iran ได้เสนอแนวทางลดแรงกดดันบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก
ข้อเสนอรวมถึง:
- การยกเลิกการปิดล้อมของสหรัฐฯ บางส่วน
- การลดระดับกิจกรรมทางทหาร
- เลื่อนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ออกไปในระยะหลัง
ขณะเดียวกัน อิหร่านยังคงหารือกับ Russia เพื่อประสานงานเชิงยุทธศาสตร์
ท่าทีสหรัฐฯ
Donald Trump ปฏิเสธข้อเสนอในรูปแบบปัจจุบัน โดยต้องการข้อตกลงแบบครอบคลุมทั้งเรื่องช่องแคบฮอร์มุซและโครงการนิวเคลียร์ พร้อมทั้งยังคงแรงกดดันต่ออิหร่าน แต่เปิดช่องสำหรับการเจรจาโดยตรง
ตลาดพลังงาน: น้ำมันพุ่งแรง
หลังความล้มเหลวของการเจรจา ราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวขึ้นแรงแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ 13 เมษายน และทะลุ $100 ต่อบาร์เรลชั่วคราว สะท้อน risk premium จากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น
ตลาดหุ้นยุโรป
ตลาดยุโรปปิดลบ:
- FTSE 100 (UK) -0.5%
- CAC 40 (ฝรั่งเศส) -0.2%
- DAX (เยอรมนี) -0.1%
- IBEX 35 (สเปน) ปิดทรงตัว
สินทรัพย์ปลอดภัย & คริปโต
- ทองคำปรับลง ~0.9%
- เงิน (Silver) ลดลง >1.5%
ตลาดคริปโตยังอยู่ในโหมดอ่อนแรง:
- Bitcoin -1.5% หลุดต่ำกว่า $77,000
- Ethereum -2.5% หลุด $2,300
