ความเสี่ยงต่อการเติบโต – มีแค่ในยุโรปเท่านั้นหรือ?

ความเสี่ยงต่อการเติบโต – มีแค่ในยุโรปจริงหรือ? 🌍
คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการจ้างงาน Roxana Mînzatu เตือนว่า หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อ อาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในสหภาพยุโรปมากถึง 1.3 ล้านตำแหน่ง
ประมาณการผลกระทบที่น่ากังวล
- อุตสาหกรรมยานยนต์อาจได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยอาจมีการเลิกจ้างสูงถึง 600,000 คน ตามการประเมินของคณะกรรมาธิการยุโรป
- ภาคก่อสร้าง เหล็ก เคมีภัณฑ์ และขนส่ง อาจสูญเสียราว 56,000 ตำแหน่งงาน
- โครงการที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่เสี่ยงสูญเสีย 85,000 งาน
- การผลิตแผงโซลาร์อาจกระทบอีก 58,852 งาน
- อุตสาหกรรมเหล็กคาร์บอนต่ำอาจลดลงอีก 4,500 ตำแหน่ง
- ครัวเรือนรายได้น้อยอาจต้องจ่ายค่าพลังงาน/เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นราว 1.4% ของรายได้
ในภาพรวม ภาคการผลิตของยุโรปมีการจ้างงานราว 30 ล้านคน ขณะที่ภาคบริการมีเกือบ 87 ล้านตำแหน่ง
ปัญหาหลัก: “พลังงาน” ไม่ใช่แค่ราคา แต่คือโครงสร้างต้นทุน
ปัญหาสำคัญของภาคธุรกิจยุโรปไม่ใช่แค่การขาดแคลนน้ำมันหรือก๊าซ แต่คือ “ต้นทุนพลังงานที่สูงอยู่แล้ว” และอาจยิ่งเพิ่มขึ้นหากอุปทานจากตะวันออกกลางสะดุด
แรงกดดันนี้อาจกระตุ้นเงินเฟ้อและนำไปสู่ “วงจรค่าจ้าง–เงินเฟ้อ” ที่กดดันธุรกิจ margin ต่ำอย่างหนัก
เพื่อรับมือความเสี่ยงนี้ EU กำลังผลักดันให้ภารกิจทางทะเล Aspides มีบทบาทนำในการกวาดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ หากเงื่อนไขเอื้ออำนวย
จริงหรือรุนแรงอย่างที่เตือน?
แม้ตัวเลขจะดูรุนแรง แต่บทเรียนจากวิกฤตพลังงานปี 2022–2024 ชี้ว่า ผลกระทบต่อการจ้างงานจริงค่อนข้างจำกัด เพียงแต่เป็น “การแลก” กับค่าจ้างจริงที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม รอบนี้โครงสร้างตลาดแรงงานยุโรปตึงตัวมากขึ้น ทำให้ผลกระทบสามารถส่งผ่านไปสู่การจ้างงานได้เร็วกว่าเดิม
ขณะเดียวกัน ECB ก็มี “พื้นที่นโยบายการเงิน” น้อยลง ทำให้ผลกระทบจากการปรับดอกเบี้ยรุนแรงขึ้นต่อเศรษฐกิจ
ผลกระทบไม่ได้จำกัดแค่ยุโรป
เอเชีย
- หลายประเทศเริ่มต้องควบคุม/จำกัดพลังงาน
- ญี่ปุ่นใช้ทุนสำรองพลังงานไปแล้วราว 20%
- จีนยังดูแข็งแรง แต่ความยั่งยืนยังไม่แน่นอน
สหรัฐฯ
- เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่
- ความไวต่อราคาน้ำมันสูงกว่ายุโรป
- ขาดกำลังการกลั่น (refinery bottleneck) ทำให้ราคาหน้าปั๊มยังสูง
- โครงสร้างพื้นฐานพลังงานเก่า + ความต้องการไฟฟ้าจาก data center เพิ่มขึ้น
ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
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ในกรณีเลวร้าย อาจลดลงเหลือเพียงราว 1.8%
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