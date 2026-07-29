ข่าวเด่นวันนี้ 29 ก.ค.

แม้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์จะส่งสัญญาณเชิงบวกในระดับหนึ่ง แต่ตลาดยังคงให้น้ำหนักกับแรงขายต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มหน่วยความจำและเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่หุ้นกลุ่ม SaaS กลับได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวของธีม AI และปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
- US500 และ US30 Futures ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
- US2000 เคลื่อนไหวใกล้ระดับเปิดตลาด
- US100 ลดลงราว 0.7% และปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดประมาณ 10%
นักวิเคราะห์และนักลงทุนจับตาการแถลงของประธาน Fed คนใหม่ในวันพรุ่งนี้ โดยเฉพาะแนวทางการสื่อสารนโยบายการเงิน หลังการลดบทบาทของ "Forward Guidance" ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนและกดดันบรรยากาศการลงทุน
ข่าวบริษัทสหรัฐฯ
- Palantir (PLTR.US) ร่วงราว 5% หลังรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศเตรียมยุติการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในหน่วยข่าวกรอง DGSI ขณะเดียวกันหลายสำนักวิจัยเผยแพร่บทวิเคราะห์ที่มีมุมมองเชิงลบเป็นส่วนใหญ่
- Boeing (BA.US) พุ่ง 5% แม้กำไรต่ำกว่าคาด แต่ยอดส่งมอบเครื่องบิน รายได้ และสถานะเงินสดที่ดีขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
- Nvidia (NVDA.US) ฟื้นตัวจากแรงขายช่วงต้นตลาด หลังคลายความกังวลเกี่ยวกับประเด็น "Closed-loop Financing" ที่เชื่อมโยงกับการลงทุนเพิ่มเติมใน OpenAI
- Coca-Cola (KO.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2026 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะกำไรต่อหุ้น (EPS) พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของยอดขายออร์แกนิกทั้งปีอีก 5% ส่งผลให้หุ้นบวกประมาณ 4%
- PayPal (PYPL.US) ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปี และเปิดเผยแผนลดต้นทุนใหม่ หุ้นปรับขึ้นประมาณ 4%
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board ลดลงเหลือ 90.8 ต่ำกว่าคาด และเป็นระดับต่ำสุดของปีนี้
- ตัวเลขขาดดุลการค้าสินค้าของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนลดลงเหลือ 101.5 พันล้านดอลลาร์
🇪🇺 ตลาดยุโรป
บรรยากาศการลงทุนในยุโรปยังคงผสมผสาน ความเห็นจาก ECB ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจน ขณะที่การหยุดยิงในตะวันออกกลางอาจเป็นเพียงชั่วคราว ทำให้นักลงทุนยังขาดปัจจัยบวกในการเข้าซื้อ แม้แรงขายในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์จะลุกลามมายังยุโรป แต่ดัชนีส่วนใหญ่ยังปิดบวกเล็กน้อย
ข่าวบริษัทยุโรป
- ASML (ASML.NL) ลดลงราว 3% หลังมีกระแสข่าวว่าจีนเริ่มผลิตเครื่อง DUV รุ่นใหม่ได้เอง
- Kering (KER.FR) เพิ่มขึ้นประมาณ 3% หลังยอดขาย Gucci ไตรมาส 2/2026 อยู่ที่ 1.4 พันล้านยูโร และการหดตัวของยอดขายเริ่มชะลอลง
- Unilever (UNA.NL) พุ่ง 8% หลังผลประกอบการไตรมาส 2 ดีกว่าคาด ทั้งด้านยอดขาย การควบคุมราคา และแนวโน้มธุรกิจ
- Orange (ORA.FR) ปรับขึ้น 4% หลังเพิ่มคาดการณ์กำไรและกระแสเงินสดอิสระ
- Mercedes-Benz (MBG.DE) บวกประมาณ 2% จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่าคาด โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจลีสซิ่งและการควบคุมต้นทุน
ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป
- ยอดค้าปลีกสเปนขยายตัวชะลอลงเหลือ 0.5%
- อัตราว่างงานลดลงจาก 10.8% เหลือ 9.87%
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (Forex)
- ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และยูโร (EUR) เป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดของวัน โดยปรับขึ้นราว 0.2%
- NZD ได้แรงหนุนจากท่าทีค่อนข้างเข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ)
- ยูโรได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง
สินค้าโภคภัณฑ์
- สินค้าเกษตรยังได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศ โดยเฉพาะกาแฟที่พุ่งกว่า 5% จากข้อจำกัดด้านการผลิตและการขนส่ง
- กลุ่มพลังงานยังอ่อนตัวต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันลดลงสู่ระดับประมาณ 82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความหวังต่อการลดความตึงเครียดหรือการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ
- โลหะอุตสาหกรรมอย่างเงินและสังกะสีปรับลดลงราว 2%
ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
ตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงเผชิญแรงขาย
- Bitcoin ลดลงประมาณ 1.8% ต่ำกว่าระดับ 64,000 ดอลลาร์
- Ethereum ลดลงมากกว่า 2% ต่ำกว่าระดับ 1,900 ดอลลาร์
- Solana ลดลงมากกว่า 2.5% สู่ระดับประมาณ 73 ดอลลาร์
US100 ร่วงเกือบ 2% 🚨
ฝรั่งเศสท้าชน Palantir ตลาดตอบสนองทันที
Chart of the Day: ราคาน้ำมันร่วง...ใครได้รับผลกระทบมากที่สุด?
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลประกอบการของ PayPal, Visa และ Coca-Cola จับตาเหนือข้อมูลเศรษฐกิจ