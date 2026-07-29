  
09:03 · 29 กรกฎาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 29 ก.ค.

 สรุปตลาดสหรัฐฯ

แม้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์จะส่งสัญญาณเชิงบวกในระดับหนึ่ง แต่ตลาดยังคงให้น้ำหนักกับแรงขายต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มหน่วยความจำและเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่หุ้นกลุ่ม SaaS กลับได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวของธีม AI และปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

  • US500 และ US30 Futures ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
  • US2000 เคลื่อนไหวใกล้ระดับเปิดตลาด
  • US100 ลดลงราว 0.7% และปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดประมาณ 10%

นักวิเคราะห์และนักลงทุนจับตาการแถลงของประธาน Fed คนใหม่ในวันพรุ่งนี้ โดยเฉพาะแนวทางการสื่อสารนโยบายการเงิน หลังการลดบทบาทของ "Forward Guidance" ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนและกดดันบรรยากาศการลงทุน

 ข่าวบริษัทสหรัฐฯ

  • Palantir (PLTR.US) ร่วงราว 5% หลังรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศเตรียมยุติการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในหน่วยข่าวกรอง DGSI ขณะเดียวกันหลายสำนักวิจัยเผยแพร่บทวิเคราะห์ที่มีมุมมองเชิงลบเป็นส่วนใหญ่
  • Boeing (BA.US) พุ่ง 5% แม้กำไรต่ำกว่าคาด แต่ยอดส่งมอบเครื่องบิน รายได้ และสถานะเงินสดที่ดีขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
  • Nvidia (NVDA.US) ฟื้นตัวจากแรงขายช่วงต้นตลาด หลังคลายความกังวลเกี่ยวกับประเด็น "Closed-loop Financing" ที่เชื่อมโยงกับการลงทุนเพิ่มเติมใน OpenAI
  • Coca-Cola (KO.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2026 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะกำไรต่อหุ้น (EPS) พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของยอดขายออร์แกนิกทั้งปีอีก 5% ส่งผลให้หุ้นบวกประมาณ 4%
  • PayPal (PYPL.US) ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปี และเปิดเผยแผนลดต้นทุนใหม่ หุ้นปรับขึ้นประมาณ 4%

 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board ลดลงเหลือ 90.8 ต่ำกว่าคาด และเป็นระดับต่ำสุดของปีนี้
  • ตัวเลขขาดดุลการค้าสินค้าของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนลดลงเหลือ 101.5 พันล้านดอลลาร์

🇪🇺 ตลาดยุโรป

บรรยากาศการลงทุนในยุโรปยังคงผสมผสาน ความเห็นจาก ECB ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจน ขณะที่การหยุดยิงในตะวันออกกลางอาจเป็นเพียงชั่วคราว ทำให้นักลงทุนยังขาดปัจจัยบวกในการเข้าซื้อ แม้แรงขายในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์จะลุกลามมายังยุโรป แต่ดัชนีส่วนใหญ่ยังปิดบวกเล็กน้อย

 ข่าวบริษัทยุโรป

  • ASML (ASML.NL) ลดลงราว 3% หลังมีกระแสข่าวว่าจีนเริ่มผลิตเครื่อง DUV รุ่นใหม่ได้เอง
  • Kering (KER.FR) เพิ่มขึ้นประมาณ 3% หลังยอดขาย Gucci ไตรมาส 2/2026 อยู่ที่ 1.4 พันล้านยูโร และการหดตัวของยอดขายเริ่มชะลอลง
  • Unilever (UNA.NL) พุ่ง 8% หลังผลประกอบการไตรมาส 2 ดีกว่าคาด ทั้งด้านยอดขาย การควบคุมราคา และแนวโน้มธุรกิจ
  • Orange (ORA.FR) ปรับขึ้น 4% หลังเพิ่มคาดการณ์กำไรและกระแสเงินสดอิสระ
  • Mercedes-Benz (MBG.DE) บวกประมาณ 2% จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่าคาด โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจลีสซิ่งและการควบคุมต้นทุน

 ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป

  • ยอดค้าปลีกสเปนขยายตัวชะลอลงเหลือ 0.5%
  • อัตราว่างงานลดลงจาก 10.8% เหลือ 9.87%

 ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (Forex)

  • ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และยูโร (EUR) เป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดของวัน โดยปรับขึ้นราว 0.2%
  • NZD ได้แรงหนุนจากท่าทีค่อนข้างเข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ)
  • ยูโรได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง

 สินค้าโภคภัณฑ์

  • สินค้าเกษตรยังได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศ โดยเฉพาะกาแฟที่พุ่งกว่า 5% จากข้อจำกัดด้านการผลิตและการขนส่ง
  • กลุ่มพลังงานยังอ่อนตัวต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันลดลงสู่ระดับประมาณ 82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความหวังต่อการลดความตึงเครียดหรือการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ
  • โลหะอุตสาหกรรมอย่างเงินและสังกะสีปรับลดลงราว 2%

 ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงเผชิญแรงขาย

  • Bitcoin ลดลงประมาณ 1.8% ต่ำกว่าระดับ 64,000 ดอลลาร์
  • Ethereum ลดลงมากกว่า 2% ต่ำกว่าระดับ 1,900 ดอลลาร์
  • Solana ลดลงมากกว่า 2.5% สู่ระดับประมาณ 73 ดอลลาร์
29 กรกฎาคม 2026, 09:15

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