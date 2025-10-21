คาดอะไรได้บ้างจากผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ของโคคา-โคล่า?

-
โคคา-โคล่าอาจยังคงเผชิญกับปริมาณการขายที่ลดลง
กำลังในการตั้งราคาในตลาดพัฒนาแล้วและปริมาณการขายในตลาดเกิดใหม่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับโคคา-โคล่า
โคคา-โคล่าจะเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินไตรมาส 3 ก่อนตลาดสหรัฐเปิดในวันนี้ บริษัทรายงานการลดลงเล็กน้อยของยอดขายหน่วยในไตรมาส 2 ของปี แต่สามารถชดเชยได้จากการปรับราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับประเด็นนี้ในผลประกอบการวันนี้
ตลาดคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 3/2025 ของโคคา-โคล่า
-
รายได้: 12.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.2% จากปีก่อน
-
EBIT: 3.87 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.4% จากปีก่อน
-
กำไรต่อหุ้น (EPS): 0.78 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.3% จากปีก่อน
ตลาดคาดว่ารายได้จะอยู่ราว 12.4 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 4.2% จากปีก่อน แต่แรงกดดันจากปริมาณขายยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก (APAC) ที่ยอดขายลดลง 5% ในไตรมาส 2 และผู้บริหารเตือนว่าทิศทางนี้มีแนวโน้มจะยังคงอยู่ในระยะหนึ่ง
ในทางกลับกัน บริษัทคาดว่าจะยืนยันคำแนะนำการเติบโตทั้งปี โดยมุ่งเน้น การเติบโตแบบออร์แกนิก 5–6% ต่อปี และการเติบโตของยอดขายสุทธิลดลงเนื่องจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อกำไรไตรมาส 3 โดย EPS เติบโตเพียง 1.3% เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
กลยุทธ์ของโคคา-โคล่า:
-
เพิ่มการประสานงานระหว่างบริษัทแม่และบรรจุภัณฑ์ (bottlers) เพื่อทำงานเป็นทีมเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนต่อหน่วย
-
ขยายตลาดในประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในพื้นที่เหล่านี้
-
ในประเทศพัฒนาแล้ว การเติบโตด้วยปริมาณขายยากเนื่องจากมีส่วนแบ่งตลาดสูงอยู่แล้ว จึงเน้นการเติบโตจากการปรับราคาสินค้า
-
ดังนั้น การผสมผสานระหว่างการปรับราคาสินค้าอย่างเหมาะสมในประเทศพัฒนาแล้ว และการเพิ่มปริมาณขายในประเทศกำลังพัฒนา เป็นสิ่งสำคัญ
หุ้นโคคา-โคล่า ปรับตัวขึ้น 10% ในปี 2025
