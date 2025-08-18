3 ตลาดที่น่าจับตาสัปดาห์นี้

สินค้าเด่นที่ควรติดตาม: US500, GOLD, USDJPY
ตลาดการเงินปิดสัปดาห์ที่แล้วอย่างเข้มข้น โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการพบกันระหว่าง ทรัมป์ และ ปูติน สถานการณ์ใน ยูเครน จะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้ แต่ความสนใจของตลาดก็จะหันไปยังเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน นักลงทุนกำลังจับตามองไปที่ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เนื่องจาก เจอโรม พาวเวลล์ มีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ที่งาน Jackson Hole Economic Symposium ในวันศุกร์นี้ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญหลายรายการ รวมถึงดัชนี PMI เบื้องต้น และตัวเลขเงินเฟ้อจาก ยูโรโซนและญี่ปุ่น
ภายใต้ฉากหลังนี้ ตลาดที่ควรจับตาในสัปดาห์นี้ ได้แก่ US500, GOLD และ USDJPY
US500
กว่า 90% ของบริษัทใน S&P 500 ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสแล้ว โดยกำไรของบริษัทออกมาดีกว่าที่คาด แม้ว่ามาตรฐานคาดการณ์จะค่อนข้างต่ำก็ตาม ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐ รวมถึง US500 ทำจุดสูงสุดใหม่ทางประวัติศาสตร์ในสัปดาห์ที่แล้ว
ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครน มาตรการภาษี และนโยบายการเงิน นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่า มูลค่าตลาดในระดับสูงตอนนี้ยังสมเหตุสมผลหรือไม่ ดังนั้น นักลงทุนจะให้ความสนใจไปที่ คำกล่าวของพาวเวลล์ในการประชุม Jackson Hole วันศุกร์นี้
หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อ PPI ออกมาเกินคาดอย่างมาก เขาจึงมีแนวโน้มที่จะ ลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยเดือนกันยายน ที่ตลาดมองว่าเป็นไปได้ 100% เนื่องจากยังมีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญหลายชุดที่จะประกาศก่อนการประชุมเดือนกันยายน ซึ่งอาจเปลี่ยนมุมมองต่อนโยบายดอกเบี้ยได้
GOLD
ราคาทองคำอยู่ในช่วงสะสมกำลัง (consolidation) หลังจากทำจุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์ในเดือนกันยายน กำลังรอปัจจัยกระตุ้นที่จะ ทะลุแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 3,440 ดอลลาร์ หรือ แนวรับที่ 3,300 ดอลลาร์ ความไม่แน่นอนต่อเนื่องเกี่ยวกับยูเครนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้พัฒนาการใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการเงินมีความสำคัญต่อทองคำอย่างยิ่ง
ในมุมของข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนี PMI เดือนสิงหาคม (เบื้องต้น) ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้ จะเป็นตัวชี้สำคัญ เนื่องจากอาจมีผลต่อการประเมินค่าเงินดอลลาร์ และส่งผลต่อราคาทองคำ
USDJPY
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ สก็อต เบสเซนท์ ทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นหลังจากระบุว่า เขาเห็นโอกาสที่ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยในไม่ช้า ขณะเดียวกันเขายังแสดงความเห็นบ่อยครั้งเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ โดยกล่าวว่าควรอยู่ในระดับที่ต่ำกว่านี้มาก
ในบริบทของการตัดสินใจของ BoJ ข้อมูลเงินเฟ้อวันศุกร์นี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากเงินเฟ้อออกมาสูงขึ้น (ซึ่งปัจจุบันก็สูงกว่าเป้าหมายชัดเจนแล้ว) ความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
แน่นอนว่า จากมุมมองของค่าเงินดอลลาร์ คำกล่าวของพาวเวลล์ที่งาน Jackson Hole Economic Symposium จะเป็นกุญแจสำคัญ