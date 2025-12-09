อ่านเพิ่มเติม
14:09 · 9 ธันวาคม 2025

สรุปข่าวเช้า

AUD/USD
ฟอเร็ก
-
-
USD/JPY
ฟอเร็ก
-
-
NATGAS
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

ตลาดการเงินเช้านี้

  • Futures หุ้นยุโรป-สหรัฐฯ แสดงการซื้อขายผสม เป็นผลจากความกังวลในช่วงเอเชีย

  • RBA คงดอกเบี้ยที่ 3.60% ตามคาด การแถลงของ Bullock มีโทน “hawkish” ชี้แนวโน้มเป็นพักยาวหรือขึ้นดอกเบี้ย ไม่มีลด โดยเน้นประชุมก.พ.เป็นจุดสำคัญ ตลาดคาดเกือบ 2 ครั้งเพิ่มใน 2026

  • Nvidia หุ้นพุ่ง ~2.5% หลัง US Commerce อนุมัติส่งออกชิป H200 ไปจีน

  • M&A Hollywood: Paramount Skydance เสนอซื้อ Warner Bros. Discovery 108.4 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่า Netflix 72 พันล้าน หุ้น WBD+Paramount พุ่ง 3.5% และ 8% ส่วน Netflix ร่วง ~4%

  • เยนญี่ปุ่น อ่อนค่า รัฐบาลเตรียม “ดำเนินการเหมาะสม” ตลาดเงิน

  • BoJ: อัตราดอกเบี้ยแท้จริงยังต่ำ ตลาดแรงงานแน่นขึ้น ความกดดันเงินเดือน-ราคาสูงขึ้น การลดนโยบายผ่อนคลายจะค่อย ๆ ลดลง การตัดสินใจธ.ค.ถือว่าแทบแน่นอน ตลาดเริ่มมองไปที่ 2026 ว่าจะปรับนโยบายเร็วและมากแค่ไหน

  • FX Market: AUD แข็งขึ้นหลัง RBA/Yen อ่อน EURUSD คงตัว ~1.1650

  • Commodity: น้ำมัน WTI -0.4%, ก๊าซ NATGAS -0.95%, ทองคำ -0.17%, เงิน -0.25%

  • Crypto: BTC -1.13% < £90,000

  • ปฏิทินวันนี้: ยุโรป – German trade balance ไม่สำคัญ สหรัฐฯ – ADP weekly และ JOLTS แต่ตลาดรอ Fed, NFP, CPI

10 ธันวาคม 2025, 20:00

ข่าวเด่น
10 ธันวาคม 2025, 15:29

ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อของนอร์เวย์ออกมาตรงตามที่คาดการณ์!
10 ธันวาคม 2025, 15:15

สรุปข่าวเช้า
10 ธันวาคม 2025, 09:07

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดระมัดระวังก่อนการประชุม Fed เงินคำเงินเงินพุ่งเหนือ 60 ดอลลาร์

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก