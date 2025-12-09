สรุปข่าวเช้า

ตลาดการเงินเช้านี้
Futures หุ้นยุโรป-สหรัฐฯ แสดงการซื้อขายผสม เป็นผลจากความกังวลในช่วงเอเชีย
RBA คงดอกเบี้ยที่ 3.60% ตามคาด การแถลงของ Bullock มีโทน “hawkish” ชี้แนวโน้มเป็นพักยาวหรือขึ้นดอกเบี้ย ไม่มีลด โดยเน้นประชุมก.พ.เป็นจุดสำคัญ ตลาดคาดเกือบ 2 ครั้งเพิ่มใน 2026
Nvidia หุ้นพุ่ง ~2.5% หลัง US Commerce อนุมัติส่งออกชิป H200 ไปจีน
M&A Hollywood: Paramount Skydance เสนอซื้อ Warner Bros. Discovery 108.4 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่า Netflix 72 พันล้าน หุ้น WBD+Paramount พุ่ง 3.5% และ 8% ส่วน Netflix ร่วง ~4%
เยนญี่ปุ่น อ่อนค่า รัฐบาลเตรียม “ดำเนินการเหมาะสม” ตลาดเงิน
BoJ: อัตราดอกเบี้ยแท้จริงยังต่ำ ตลาดแรงงานแน่นขึ้น ความกดดันเงินเดือน-ราคาสูงขึ้น การลดนโยบายผ่อนคลายจะค่อย ๆ ลดลง การตัดสินใจธ.ค.ถือว่าแทบแน่นอน ตลาดเริ่มมองไปที่ 2026 ว่าจะปรับนโยบายเร็วและมากแค่ไหน
FX Market: AUD แข็งขึ้นหลัง RBA/Yen อ่อน EURUSD คงตัว ~1.1650
Commodity: น้ำมัน WTI -0.4%, ก๊าซ NATGAS -0.95%, ทองคำ -0.17%, เงิน -0.25%
Crypto: BTC -1.13% < £90,000
ปฏิทินวันนี้: ยุโรป – German trade balance ไม่สำคัญ สหรัฐฯ – ADP weekly และ JOLTS แต่ตลาดรอ Fed, NFP, CPI
