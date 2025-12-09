ข่าวเด่นวันนี้: ดอลลาร์ฟื้นตัวหลังคาดการณ์ลดดอกเบี้ยเข้มงวด หุ้นปรับตัวลดลง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนี DJIA (US30) ร่วง 0.6% แรงกดดันมาจากหุ้น defensive แม้หุ้นเทคโนโลยียังแข็งแกร่ง
Nasdaq (US100) และ S&P 500 (US500) ปรับตัวลดลงราว 0.4%
นักลงทุนจับตา FOMC สุดท้ายของปี ในวันพรุ่งนี้
หุ้นเด่นและข่าว M&A
Nvidia (NVDA.US) หุ้นพุ่ง +2.5% หลังสหรัฐฯ อนุมัติส่งออกชิป H200 ไปจีน
Paramount Skydance ยื่นข้อเสนอเข้าซื้อ Warner Bros. Discovery ที่ 108.4 พันล้านดอลลาร์ แซงข้อเสนอของ Netflix 72 พันล้านดอลลาร์
หุ้น WBD และ Paramount ขึ้น 3.5% และ 8% ตามลำดับ
หุ้น Netflix ร่วงประมาณ 4%
การเสนอราคาที่เรียบง่ายและมีเงินทุนครบถ้วนสำคัญต่อความกังวลด้าน antitrust
ตลาดหุ้นยุโรป
ดัชนีฟิวเจอร์สยุโรปปิดแดนลบ
UK100 -0.3%
SPA35 -0.2%
DE40 (DAX) และ FRA40 (CAC40) ราว -0.05%
ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ฟื้นตัว 0.1% หลังตลาดคาดว่า Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้น แม้ลดดอกเบี้ยสุดท้ายปี 2025
ยูโร แข็งค่า หนุนจาก Sentix Sentiment ดีเกินคาด (-6.2 vs. -7)
สกุลเงิน safe-haven แข็งค่าขึ้น: เยน (USDJPY +0.3%), ฟรังก์สวิส (EURCHF +0.3%)
EURUSD เคลื่อนไหวแบบ sideway ที่ 1.164
น้ำมัน
Brent และ WTI ร่วงกว่า 2% ปิดแนวโน้มบวก 3 วัน หลังตลาดมั่นใจเรื่อง เพิ่มกำลังผลิต OPEC+ และกังวลเรื่อง มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียต่ำ
สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ
ทองคำ ลดลง 0.3% อยู่ที่ 4,192 ดอลลาร์/ออนซ์
เงิน (Silver) ร่วง 0.6% ที่ 58 ดอลลาร์/ออนซ์
คริปโตเคอร์เรนซี
Bitcoin เพิ่ม 0.75% กลับขึ้นเหนือ 90,000 ดอลลาร์
Ethereum พุ่ง 2.8% ที่ 3,123 ดอลลาร์
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อของนอร์เวย์ออกมาตรงตามที่คาดการณ์!
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดระมัดระวังก่อนการประชุม Fed เงินคำเงินเงินพุ่งเหนือ 60 ดอลลาร์