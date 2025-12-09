อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่นวันนี้: ดอลลาร์ฟื้นตัวหลังคาดการณ์ลดดอกเบี้ยเข้มงวด หุ้นปรับตัวลดลง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • ดัชนี DJIA (US30) ร่วง 0.6% แรงกดดันมาจากหุ้น defensive แม้หุ้นเทคโนโลยียังแข็งแกร่ง

  • Nasdaq (US100) และ S&P 500 (US500) ปรับตัวลดลงราว 0.4%

  • นักลงทุนจับตา FOMC สุดท้ายของปี ในวันพรุ่งนี้

หุ้นเด่นและข่าว M&A

  • Nvidia (NVDA.US) หุ้นพุ่ง +2.5% หลังสหรัฐฯ อนุมัติส่งออกชิป H200 ไปจีน

  • Paramount Skydance ยื่นข้อเสนอเข้าซื้อ Warner Bros. Discovery ที่ 108.4 พันล้านดอลลาร์ แซงข้อเสนอของ Netflix 72 พันล้านดอลลาร์

    • หุ้น WBD และ Paramount ขึ้น 3.5% และ 8% ตามลำดับ

    • หุ้น Netflix ร่วงประมาณ 4%

  • การเสนอราคาที่เรียบง่ายและมีเงินทุนครบถ้วนสำคัญต่อความกังวลด้าน antitrust

ตลาดหุ้นยุโรป

  • ดัชนีฟิวเจอร์สยุโรปปิดแดนลบ

    • UK100 -0.3%

    • SPA35 -0.2%

    • DE40 (DAX) และ FRA40 (CAC40) ราว -0.05%

ค่าเงิน

  • ดอลลาร์สหรัฐ ฟื้นตัว 0.1% หลังตลาดคาดว่า Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้น แม้ลดดอกเบี้ยสุดท้ายปี 2025

  • ยูโร แข็งค่า หนุนจาก Sentix Sentiment ดีเกินคาด (-6.2 vs. -7)

  • สกุลเงิน safe-haven แข็งค่าขึ้น: เยน (USDJPY +0.3%), ฟรังก์สวิส (EURCHF +0.3%)

  • EURUSD เคลื่อนไหวแบบ sideway ที่ 1.164

น้ำมัน

  • Brent และ WTI ร่วงกว่า 2% ปิดแนวโน้มบวก 3 วัน หลังตลาดมั่นใจเรื่อง เพิ่มกำลังผลิต OPEC+ และกังวลเรื่อง มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียต่ำ

สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ

  • ทองคำ ลดลง 0.3% อยู่ที่ 4,192 ดอลลาร์/ออนซ์

  • เงิน (Silver) ร่วง 0.6% ที่ 58 ดอลลาร์/ออนซ์

คริปโตเคอร์เรนซี

  • Bitcoin เพิ่ม 0.75% กลับขึ้นเหนือ 90,000 ดอลลาร์

  • Ethereum พุ่ง 2.8% ที่ 3,123 ดอลลาร์

