รีนเมทัลดีดกลับ 3% พยายามหยุดการขายออก 📈

หุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านกลาโหมเยอรมัน Rheinmetall (RHM.DE) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ ฟื้นตัวเกือบ 7% จากจุดต่ำสุดล่าสุด หลังจากราคาหุ้นร่วงลงต่ำกว่า €1,500 ชั่วคราว
- ความต้องการในยุโรปต่อระบบอาวุธ เช่น กระสุนปืนใหญ่ขนาด 155 มม. และยานพาหนะลำเลียง ดูเหมือนจะยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยุโรปเดินหน้าเป็นผู้ค้ำประกันหลักด้านความมั่นคงให้กับยูเครน ทั้งนี้ตามรายงานของ Politico บทบาทของสหรัฐฯ ในโครงสร้างความมั่นคงใหม่น่าจะมีเพียงเล็กน้อย
- การขายทำกำไรที่เกิดขึ้นกับหุ้น Rheinmetall ล่าสุด อาจมาจากปัจจัยด้าน “sentiment” ที่เชื่อมโยงกับความหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการหาทางออกอย่างสันติของสงครามยูเครน อย่างไรก็ตาม ความต้องการในระยะยาวต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ Rheinmetall ยังมีแนวโน้มสูง เนื่องจากประเทศสมาชิก NATO ถูกกดดันให้เพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันมากขึ้นเรื่อย ๆ
เงื่อนไขสำคัญคือ คำมั่นสัญญาเหล่านี้จะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นการใช้จ่ายด้านอาวุธจริงที่เพิ่มขึ้นของชาติพันธมิตร ขณะเดียวกัน JP Morgan ยังคงให้คำแนะนำหุ้นในระดับ “Overweight” พร้อมราคาเป้าหมายที่ €2,250 ต่อหุ้น
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
Source: xStation5