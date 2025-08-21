อ่านเพิ่มเติม

รีนเมทัลดีดกลับ 3% พยายามหยุดการขายออก 📈

18:05 21 สิงหาคม 2025

หุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านกลาโหมเยอรมัน Rheinmetall (RHM.DE) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ ฟื้นตัวเกือบ 7% จากจุดต่ำสุดล่าสุด หลังจากราคาหุ้นร่วงลงต่ำกว่า €1,500 ชั่วคราว

  • ความต้องการในยุโรปต่อระบบอาวุธ เช่น กระสุนปืนใหญ่ขนาด 155 มม. และยานพาหนะลำเลียง ดูเหมือนจะยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยุโรปเดินหน้าเป็นผู้ค้ำประกันหลักด้านความมั่นคงให้กับยูเครน ทั้งนี้ตามรายงานของ Politico บทบาทของสหรัฐฯ ในโครงสร้างความมั่นคงใหม่น่าจะมีเพียงเล็กน้อย
  • การขายทำกำไรที่เกิดขึ้นกับหุ้น Rheinmetall ล่าสุด อาจมาจากปัจจัยด้าน “sentiment” ที่เชื่อมโยงกับความหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการหาทางออกอย่างสันติของสงครามยูเครน อย่างไรก็ตาม ความต้องการในระยะยาวต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ Rheinmetall ยังมีแนวโน้มสูง เนื่องจากประเทศสมาชิก NATO ถูกกดดันให้เพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันมากขึ้นเรื่อย ๆ

เงื่อนไขสำคัญคือ คำมั่นสัญญาเหล่านี้จะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นการใช้จ่ายด้านอาวุธจริงที่เพิ่มขึ้นของชาติพันธมิตร ขณะเดียวกัน JP Morgan ยังคงให้คำแนะนำหุ้นในระดับ “Overweight” พร้อมราคาเป้าหมายที่ €2,250 ต่อหุ้น

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก