ก๊าซธรรมชาติร่วง 3%📉

⛈️US gas prices down on cold US weather and weak seasonal demand
ฟิวเจอร์ส ก๊าซธรรมชาติ Henry Hub (NATGAS) ร่วงกว่า 3% วันนี้ ถูกกดดันจาก ระดับการผลิตสูง และ พยากรณ์อากาศเย็นขึ้น ในสหรัฐฯ
ช่วงฤดูกาลปกติแสดงให้เห็นว่า ช่องว่างระหว่างอุปทานล้นและความต้องการที่อ่อนตัว อาจขยายตัวตามฤดูกาล ส่งผลให้ราคาก๊าซกลับสู่ระดับต่ำสุดในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคม
อย่างไรก็ตาม หากอากาศสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทั้งเย็นหรือร้อน ในสัปดาห์ข้างหน้า ราคาก๊าซอาจฟื้นตัวเหนือ $3 ต่อ MMBtu ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากระดับการผลิตลดลง
การพยากรณ์อากาศในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและไวต่อความร้อน (ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของสหรัฐฯ) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ยืนยันแรงกดดันขาลงต่อราคาก๊าซในปัจจุบัน
Source: NOAA, Climate Prediction Centre
NATGAS ร่วงหลุดแนวโน้มขาขึ้น หากราคาต่ำกว่า $2.90 แนวรับถัดไปอยู่ราว $2.70/MMBtu ขณะที่การกลับเหนือ $3 จะสัญญาณพยายามฟื้นตัวขึ้นต่อ
Source: xStation5