3 ตลาดเด่นสัปดาห์นี้

AUDUSD, EURUSD, CHN.cash – ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญและวันหยุดจีน
สัปดาห์หน้าเราจะได้ข้อมูลสำคัญสำหรับ เฟด ได้แก่ รายงานตลาดแรงงานและตัวเลข ISM นอกจากนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะประกาศอัตราดอกเบี้ย และในจีนจะเริ่มช่วงวันหยุด “Golden Week” ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ดังนั้นจึงควรจับตามองเครื่องมือเช่น AUDUSD, EURUSD, และ CHN.cash
AUDUSD
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะอยู่ในจุดสนใจ ก่อนการตัดสินใจของ RBA วันอังคาร ตลาดคาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.60% รอดูข้อมูล CPI ไตรมาส 3 ล่าสุดเดือนสิงหาคมเร่งตัวเป็น 3.0% y/y นักลงทุนจะพิจารณาแถลงการณ์เพื่อหาเบาะแสการลดดอกเบี้ยสิ้นปี หาก RBA ใช้โทน “รอดูข้อมูล” อาจจำกัดการปรับขึ้นของ AUD ในขณะที่การชี้ถึงเงินเฟ้อภาคบริการที่สูงอย่างต่อเนื่องอาจสนับสนุนค่าเงิน นอกจากนี้ควรติดตาม รายงาน PMI ของจีนวันอังคาร เพราะ AUD มีความสัมพันธ์กับการเติบโตทั่วโลก
EURUSD
สัปดาห์หน้ามีตัวเลขสหรัฐฯ จำนวนมาก ได้แก่ ISM ภาคการผลิตและบริการ วันพุธและวันศุกร์ พร้อมกับ ADP และ NFP ในวันเดียวกัน ตัวเลขที่อ่อนแอจะสนับสนุนความคาดหวังการผ่อนคลายนโยบายของเฟด และกดดันดอลลาร์ สำหรับ EURUSD รายงาน HICP ของยูโรโซน เดือนกันยายน วันพุธก็เป็นตัวเลขสำคัญเช่นกัน
CHN.cash
กลางสัปดาห์จีนเริ่ม “Golden Week” (1–7 ต.ค.) วันหยุดประจำปีเนื่องในวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน การซื้อขายช่วงหยุดอาจลดแรงซื้อในตลาดหุ้น แต่การใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงหยุดอาจชดเชยผลกระทบบางส่วน ก่อนวันหยุด กระแสเงินทุนในจีนอาจเคลื่อนไหวเร็วขึ้นกว่าปกติ ส่งผลต่อความผันผวน นอกจากนี้ ตัวเลข PMI เดือนกันยายนวันอังคาร จะเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นตลาด