ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องไปที่การลงมติร่างกฎหมายงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

- The U.S. House of Representatives will vote on the Senate bill that would fund federal agencies through the end of January 2026, potentially ending the record-long government shutdown.
- Comments from Fed and ECB members will be the main drivers for EUR/USD.
- OPEC and API reports are expected to boost oil market volatility.
คาดว่าการซื้อขายวันนี้จะค่อนข้างเงียบในแง่ของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลัก โดยนักลงทุนจับตาการลงมติร่างกฎหมายงบประมาณของรัฐบาลกลางในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว และอาจยุติภาวะปิดหน่วยงานรัฐบาลที่ยาวนานกว่า 40 วัน อย่างไรก็ตาม พรรคเดโมแครตหลายคนได้ประกาศแล้วว่าจะคัดค้านร่างกฎหมายนี้ เนื่องจากการสัญญาว่าจะ “ทบทวน” การปฏิรูประบบสาธารณสุขในเดือนธันวาคมยังไม่เพียงพอ การลงมติรอบแรกคาดว่าจะเริ่มประมาณ 21:00 น. BST
ในมุมมองเศรษฐกิจมหภาค เหตุการณ์สำคัญจะเป็น คำกล่าวของสมาชิก Fed และ ECB ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความผันผวนของ EUR/USD ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมเริ่มฟื้นขึ้น เนื่องจากข้อมูล ADP ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานเฉลี่ยรายสัปดาห์ลดลงประมาณ 11,000 ตำแหน่งในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับตลาดน้ำมัน เหตุการณ์สำคัญคือการประกาศรายงาน OPEC และข้อมูล API เกี่ยวกับปริมาณน้ำมันดิบคงคลังในสหรัฐฯ
ในวอลล์สตรีท ผลประกอบการจะออกโดย Cisco Systems, Tencent Music Entertainment และ Circle Internet ส่วนในยุโรป รายงานจาก Bayer และ Infineon ได้ประกาศออกมาแล้ว
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
07:00 BST – เยอรมนี: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม
-
HICP (รายปี): 2.3% (คาด 2.3%; ก่อนหน้า 2.4%)
-
HICP (รายเดือน): 0.3% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%)
-
CPI (รายปี): 2.3% (คาด 2.3%; ก่อนหน้า 2.4%)
-
CPI (รายเดือน): 0.3% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%)
08:30 BST – จีน:
-
Total Social Financing (ตุลาคม): คาด 1,230B; ก่อนหน้า 3,530B
-
M2 Money Supply (y/y): คาด 8.1%; ก่อนหน้า 8.4%
-
New Loans (ตุลาคม): คาด 460B; ก่อนหน้า 1,290B
-
Outstanding Loan Growth (y/y): คาด 6.6%; ก่อนหน้า 6.6%
10:00 BST – ยูโรโซน: Eurogroup meeting
10:00 BST – สหรัฐฯ: รายงาน OPEC รายเดือน
10:45 BST – ยูโรโซน: คำกล่าวของ ECB Schnabel
11:40 BST – ยูโรโซน: คำกล่าวของ ECB de Guindos
12:00 BST – สหรัฐฯ:
-
รายงาน OPEC รายเดือน
-
Mortgage refinancing index (ก่อนหน้า 1,290.8)
-
Mortgage market index (ก่อนหน้า 332.3)
-
MBA 30-year mortgage rate (ก่อนหน้า 6.31%)
12:05 BST – สหราชอาณาจักร: คำกล่าวของ BoE MPC member Pill
13:30 BST – แคนาดา: ข้อมูลที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างเดือนกันยายน
-
Building permits: คาด +0.8% m/m; ก่อนหน้า -1.2% m/m
14:20 BST – สหรัฐฯ: คำกล่าวของ FOMC member Williams
15:20 BST – สหรัฐฯ: คำกล่าวของ Fed Board member Waller
21:30 BST – สหรัฐฯ: รายงาน EIA
-
API crude oil inventories: ก่อนหน้า +6.500M
21:45 BST – นิวซีแลนด์: ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนตุลาคม
-
Electronic card retail sales m/m: ก่อนหน้า -0.5%
-
Electronic card retail sales y/y: ก่อนหน้า +1.0%
