16:37 · 12 พฤศจิกายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องไปที่การลงมติร่างกฎหมายงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

ประเด็นหลัก
  • The U.S. House of Representatives will vote on the Senate bill that would fund federal agencies through the end of January 2026, potentially ending the record-long government shutdown.
  • Comments from Fed and ECB members will be the main drivers for EUR/USD.
  • OPEC and API reports are expected to boost oil market volatility.

คาดว่าการซื้อขายวันนี้จะค่อนข้างเงียบในแง่ของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลัก โดยนักลงทุนจับตาการลงมติร่างกฎหมายงบประมาณของรัฐบาลกลางในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว และอาจยุติภาวะปิดหน่วยงานรัฐบาลที่ยาวนานกว่า 40 วัน อย่างไรก็ตาม พรรคเดโมแครตหลายคนได้ประกาศแล้วว่าจะคัดค้านร่างกฎหมายนี้ เนื่องจากการสัญญาว่าจะ “ทบทวน” การปฏิรูประบบสาธารณสุขในเดือนธันวาคมยังไม่เพียงพอ การลงมติรอบแรกคาดว่าจะเริ่มประมาณ 21:00 น. BST

ในมุมมองเศรษฐกิจมหภาค เหตุการณ์สำคัญจะเป็น คำกล่าวของสมาชิก Fed และ ECB ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความผันผวนของ EUR/USD ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมเริ่มฟื้นขึ้น เนื่องจากข้อมูล ADP ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานเฉลี่ยรายสัปดาห์ลดลงประมาณ 11,000 ตำแหน่งในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับตลาดน้ำมัน เหตุการณ์สำคัญคือการประกาศรายงาน OPEC และข้อมูล API เกี่ยวกับปริมาณน้ำมันดิบคงคลังในสหรัฐฯ

ในวอลล์สตรีท ผลประกอบการจะออกโดย Cisco Systems, Tencent Music Entertainment และ Circle Internet ส่วนในยุโรป รายงานจาก Bayer และ Infineon ได้ประกาศออกมาแล้ว

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

07:00 BST – เยอรมนี: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม

  • HICP (รายปี): 2.3% (คาด 2.3%; ก่อนหน้า 2.4%)

  • HICP (รายเดือน): 0.3% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%)

  • CPI (รายปี): 2.3% (คาด 2.3%; ก่อนหน้า 2.4%)

  • CPI (รายเดือน): 0.3% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%)

08:30 BST – จีน:

  • Total Social Financing (ตุลาคม): คาด 1,230B; ก่อนหน้า 3,530B

  • M2 Money Supply (y/y): คาด 8.1%; ก่อนหน้า 8.4%

  • New Loans (ตุลาคม): คาด 460B; ก่อนหน้า 1,290B

  • Outstanding Loan Growth (y/y): คาด 6.6%; ก่อนหน้า 6.6%

10:00 BST – ยูโรโซน: Eurogroup meeting
10:00 BST – สหรัฐฯ: รายงาน OPEC รายเดือน
10:45 BST – ยูโรโซน: คำกล่าวของ ECB Schnabel
11:40 BST – ยูโรโซน: คำกล่าวของ ECB de Guindos
12:00 BST – สหรัฐฯ:

  • รายงาน OPEC รายเดือน

  • Mortgage refinancing index (ก่อนหน้า 1,290.8)

  • Mortgage market index (ก่อนหน้า 332.3)

  • MBA 30-year mortgage rate (ก่อนหน้า 6.31%)

12:05 BST – สหราชอาณาจักร: คำกล่าวของ BoE MPC member Pill
13:30 BST – แคนาดา: ข้อมูลที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างเดือนกันยายน

  • Building permits: คาด +0.8% m/m; ก่อนหน้า -1.2% m/m

14:20 BST – สหรัฐฯ: คำกล่าวของ FOMC member Williams
15:20 BST – สหรัฐฯ: คำกล่าวของ Fed Board member Waller

21:30 BST – สหรัฐฯ: รายงาน EIA

  • API crude oil inventories: ก่อนหน้า +6.500M

21:45 BST – นิวซีแลนด์: ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนตุลาคม

  • Electronic card retail sales m/m: ก่อนหน้า -0.5%

  • Electronic card retail sales y/y: ก่อนหน้า +1.0%

 

14 พฤศจิกายน 2025, 16:34

