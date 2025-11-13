อ่านเพิ่มเติม
08:21 · 13 พฤศจิกายน 2025

ราคาน้ำมันปรับตัว ลดลง หลังรายงานประจำเดือนของ OPEC ⛽📉

ราคาน้ำมันปรับตัว ลดลงกว่า 1% หลัง OPEC เผยรายงานประจำเดือน ⛽📉

ประเด็นสำคัญจากรายงาน OPEC:

  • อุปสงค์น้ำมันยังเติบโตต่อเนื่อง แต่ อัตราการเติบโตชะลอตัวลง

    • คาดปลายปี 2025 อุปสงค์อยู่ที่ 105.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน

    • ปี 2026 คาดเฉลี่ย 106.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน

  • การเติบโตส่วนใหญ่เกิดจาก ประเทศนอก OECD ขณะที่อุปสงค์ในประเทศพัฒนาแล้วคงที่ที่ 46 ล้านบาร์เรลต่อวัน

การเติบโตตามประเภทผลิตภัณฑ์:

  1. LPG gas – เติบโตสูงสุด

  2. เบนซินและ light distillates – เติบโตรองลงมา

  3. ดีเซล – เติบโตน้อย

  4. heavy distillates – อุปสงค์ลดลง

แนวโน้มในตลาดฟิวเจอร์ส:

  • WTI: จำนวนตำแหน่ง long สุทธิยังลดลงและอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในท้องถิ่น

  • Brent: มีตำแหน่ง long สุทธิขนาดใหญ่กว่ามาก

โดยสรุป ตลาดปรับตัวลดลงสะท้อนทั้งความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของอุปสงค์ที่ชะลอตัว และท่าทีของนักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

 

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อ โดย Zafario (Guinea) และ Ural (รัสเซีย) เป็นชนิดที่ปรับตัวลงมากที่สุด 📉

มุมมองเศรษฐกิจโลกปี 2026 จาก OPEC:

  • คาดเศรษฐกิจโลกเติบโตเฉลี่ย 3.1%

    • อินเดียและจีน เป็นผู้นำการเติบโต

    • สหรัฐฯ คาดดีขึ้น

    • ยุโรป สถานการณ์คงที่

    • รัสเซีย เติบโตช้าลงต่อเนื่อง

ด้านอุปทานน้ำมัน:

  • การผลิตนอก OPEC เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมั่นคง

    • สหรัฐฯ นำการเติบโต โดยคาดผลิตเฉลี่ยปี 2025 ที่ 22.07 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มประมาณ 300,000 บาร์เรลต่อวัน

    • คาด Q4-2025 การผลิตลดลงเล็กน้อย

    • การเพิ่มขึ้นยังเห็นได้ชัดใน ละตินอเมริกา โดยเฉพาะ บราซิลและอาร์เจนตินา

ภาพรวมสะท้อนว่าแม้ความต้องการน้ำมันยังเติบโต แต่แรงกดดันจาก อุปทานที่สูงขึ้นในนอก OPEC กำลังสร้างแรงกดดันต่อราคาตลาด

 

OIL.WTI (H1) 

 

