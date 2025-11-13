ราคาน้ำมันปรับตัว ลดลง หลังรายงานประจำเดือนของ OPEC ⛽📉

ราคาน้ำมันปรับตัว ลดลงกว่า 1% หลัง OPEC เผยรายงานประจำเดือน ⛽📉
ประเด็นสำคัญจากรายงาน OPEC:
อุปสงค์น้ำมันยังเติบโตต่อเนื่อง แต่ อัตราการเติบโตชะลอตัวลง
คาดปลายปี 2025 อุปสงค์อยู่ที่ 105.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ปี 2026 คาดเฉลี่ย 106.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน
การเติบโตส่วนใหญ่เกิดจาก ประเทศนอก OECD ขณะที่อุปสงค์ในประเทศพัฒนาแล้วคงที่ที่ 46 ล้านบาร์เรลต่อวัน
การเติบโตตามประเภทผลิตภัณฑ์:
LPG gas – เติบโตสูงสุด
เบนซินและ light distillates – เติบโตรองลงมา
ดีเซล – เติบโตน้อย
heavy distillates – อุปสงค์ลดลง
แนวโน้มในตลาดฟิวเจอร์ส:
WTI: จำนวนตำแหน่ง long สุทธิยังลดลงและอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในท้องถิ่น
Brent: มีตำแหน่ง long สุทธิขนาดใหญ่กว่ามาก
โดยสรุป ตลาดปรับตัวลดลงสะท้อนทั้งความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของอุปสงค์ที่ชะลอตัว และท่าทีของนักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ส
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อ โดย Zafario (Guinea) และ Ural (รัสเซีย) เป็นชนิดที่ปรับตัวลงมากที่สุด 📉
มุมมองเศรษฐกิจโลกปี 2026 จาก OPEC:
คาดเศรษฐกิจโลกเติบโตเฉลี่ย 3.1%
อินเดียและจีน เป็นผู้นำการเติบโต
สหรัฐฯ คาดดีขึ้น
ยุโรป สถานการณ์คงที่
รัสเซีย เติบโตช้าลงต่อเนื่อง
ด้านอุปทานน้ำมัน:
การผลิตนอก OPEC เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมั่นคง
สหรัฐฯ นำการเติบโต โดยคาดผลิตเฉลี่ยปี 2025 ที่ 22.07 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มประมาณ 300,000 บาร์เรลต่อวัน
คาด Q4-2025 การผลิตลดลงเล็กน้อย
การเพิ่มขึ้นยังเห็นได้ชัดใน ละตินอเมริกา โดยเฉพาะ บราซิลและอาร์เจนตินา
ภาพรวมสะท้อนว่าแม้ความต้องการน้ำมันยังเติบโต แต่แรงกดดันจาก อุปทานที่สูงขึ้นในนอก OPEC กำลังสร้างแรงกดดันต่อราคาตลาด
OIL.WTI (H1)
