สรุปข่าวเช้า

14:40 · 13 พฤศจิกายน 2025

ตลาดเอเชียในวันพฤหัสบดีนี้เคลื่อนไหวอย่างค่อนข้าง “เชิงบวก” โดยส่วนใหญ่ดัชนีสำคัญซื้อขายอยู่ในแดนบวกระหว่างวัน
ขณะนี้ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 0.33%, Kospi ของเกาหลีใต้ บวก 0.54% และ China A50 ขยับขึ้น 0.71%

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ปิดแบบ “ผสม” โดยภาคเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่แสดงความอ่อนแอชัดเจนที่สุด

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยุติภาวะ “ชัตดาวน์” แล้ว หลังสภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายและประธานาธิบดีลงนามให้หน่วยงานของรัฐบาลกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้ง หลังจากหยุดทำงานยาวนานเป็นประวัติการณ์ถึง 43 วัน
ทำเนียบขาวระบุว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่ค้างอยู่จาก BLS สำหรับเดือนกันยายนจะถูกเผยแพร่ในเร็ว ๆ นี้ และงบประมาณใหม่จะรับรองการทำงานของรัฐบาลได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม

หลังตลาดสหรัฐปิดทำการ Susan Collins ประธานเฟดสาขาบอสตัน ระบุอย่างชัดเจนว่า “ยังไม่เห็นเหตุผล” ที่ต้องเร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง เธอย้ำว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมจำเป็นต้องมีเหตุผลที่แข็งแรงกว่านี้ โดยอ้างถึงอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ผลกระทบจากภาษีศุลกากร และการขาดข้อมูลเศรษฐกิจเนื่องจากการชัตดาวน์ของรัฐบาล
ผลจากท่าทีนี้ ทำให้กรรมการ FOMC ถึง 4 คน รวมถึง Collins มองว่า “โอกาสในการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมนั้นมีจำกัดมาก”

ในญี่ปุ่น ดัชนีราคาขายส่ง (Wholesale Prices) เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 2.7% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น Kazuo Ueda กล่าวต่อสภาว่ามาตรการเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเข้าใกล้ระดับ 2% ซึ่งอาจเร่งให้เกิดการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย
พร้อมกันนั้น BOJ ยังส่งสัญญาณความพร้อมในการรับมือกับการดีดตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร โดยอาจเพิ่มการซื้อพันธบัตรรัฐบาลหากจำเป็น

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นจากข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง — การจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากที่คาด และอัตราการว่างงานลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี
ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งนี้ทำให้โอกาสที่ RBA จะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเลื่อนออกไปอย่างน้อยถึงปี 2026
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นท้องถิ่นกลับร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน

ข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลีย:

  • อัตราว่างงาน: 4.3% (คาดการณ์ 4.4%, ครั้งก่อน 4.5%)

  • การเปลี่ยนแปลงของการจ้างงาน: +42,200 (คาด +20,000, ครั้งก่อน +14,900)

  • อัตราการมีส่วนร่วมในแรงงาน: 67.0% (เท่ากับครั้งก่อน)

  • การจ้างงานพาร์ทไทม์: -13.1 พันตำแหน่ง (ครั้งก่อน +6.3 พัน)

  • การจ้างงานเต็มเวลา: +55.3 พันตำแหน่ง (ครั้งก่อน +8.7 พัน)

ในตลาดฟอเร็กซ์ ความผันผวนยังคงอยู่ในกรอบจำกัด โดยคู่เงินหลักส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในกรอบแคบ
USD/JPY เคยแตะระดับ 155.00 ชั่วคราวก่อนปรับตัวลงเล็กน้อย
สกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่มหลักคือ AUD ขณะที่ NZD เป็นฝ่ายอ่อนค่ามากที่สุดในวันนี้

ข้อมูลจาก API (American Petroleum Institute) ระบุว่าคลังน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้
น้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเพียง 1.3 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาด 1.7 ล้านบาร์เรล

14 พฤศจิกายน 2025, 16:34

14 พฤศจิกายน 2025, 16:33

14 พฤศจิกายน 2025, 14:51

14 พฤศจิกายน 2025, 14:50

