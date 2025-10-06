3 ตลาดเด่นสัปดาห์นี้

-
หุ้นสหรัฐฯ: แม้รัฐบาลปิดทำการ แต่ Wall Street ยังพุ่งต่อ Nasdaq 100 ทุบสถิติใหม่ แรงหนุนจาก AI ความร่วมมือซัพพลายเชน และข่าวลือ IPO ของ OpenAI
-
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ: PepsiCo เริ่มรายงานผล กำหนดแนวโน้มตลาดหุ้นสัปดาห์หน้า
-
ทองคำ: พุ่งเกือบ +50% จากความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนนโยบายเฟด และผลกระทบจาก shutdown เหตุการณ์สำคัญ: FOMC Minutes (พุธหน้า) และ US Consumer Sentiment (ศุกร์)
-
USDJPY: ความเปลี่ยนแปลงการเมืองญี่ปุ่นและความเป็นไปได้ที่ BoJ จะขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคม (>50%) ทำให้คู่เงินผันผวน ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ การใช้จ่ายผู้บริโภค, PPI ญี่ปุ่น และ FOMC Minutes
-
หุ้นสหรัฐฯ: แม้รัฐบาลปิดทำการ แต่ Wall Street ยังพุ่งต่อ Nasdaq 100 ทุบสถิติใหม่ แรงหนุนจาก AI ความร่วมมือซัพพลายเชน และข่าวลือ IPO ของ OpenAI
-
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ: PepsiCo เริ่มรายงานผล กำหนดแนวโน้มตลาดหุ้นสัปดาห์หน้า
-
ทองคำ: พุ่งเกือบ +50% จากความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนนโยบายเฟด และผลกระทบจาก shutdown เหตุการณ์สำคัญ: FOMC Minutes (พุธหน้า) และ US Consumer Sentiment (ศุกร์)
-
USDJPY: ความเปลี่ยนแปลงการเมืองญี่ปุ่นและความเป็นไปได้ที่ BoJ จะขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคม (>50%) ทำให้คู่เงินผันผวน ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ การใช้จ่ายผู้บริโภค, PPI ญี่ปุ่น และ FOMC Minutes
US100 (Nasdaq 100)
แม้รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการ แต่ความสนใจในหุ้นยังแรงต่อ US100 Futures ทะลุ 25,000 จุด ขยาย streak ชนะยาวที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน
แรงหนุนหลักมาจาก เทคโนโลยีและ AI โดยเฉพาะการร่วมมือในซัพพลายเชนของ AI และข่าวลือ IPO ของ OpenAI มูลค่าประเมินราว $500 พันล้าน ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเริ่มต้นแล้ว โดย PepsiCo เป็นบริษัท Nasdaq แรกที่รายงานผล
ทองคำ (GOLD)
ราคาทองพุ่งเกือบ +50% จากผลกระทบ shutdown ความไม่แน่นอนนโยบายเฟด และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
เหตุการณ์สำคัญสัปดาห์หน้า:
-
FOMC Minutes (พุธ)
-
US Consumer Sentiment (ศุกร์)
USDJPY
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในญี่ปุ่นสร้างความผันผวนแก่ค่าเงิน
-
ผู้นำพรรค LDP คนใหม่ต้องฟื้นภาพลักษณ์พรรค
-
สัญญาณ BoJ อาจขึ้นดอกเบี้ยภายในตุลาคม (>50% ความน่าจะเป็น)
ข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตา:
-
การใช้จ่ายผู้บริโภค (อังคาร)
-
เงินเฟ้อผู้ผลิต PPI (ศุกร์)
-
FOMC Minutes (พุธ) ชี้ทิศทางนโยบายดอกเบี้ยสหรัฐฯ
💥 NZDUSD ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน หลัง RBNZ ประกาศลดดอกเบี้ยแบบไม่คาดคิด ✂️
🥇 ทองคำทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์ ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์! 🚀
ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีร่วงลงมากกว่าที่คาดไว้ 📉 🇩🇪
สรุปข่าวเช้า