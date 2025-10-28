ตลาดเด่นน่าจับตา - WHEAT (ข้าวสาลี)

- ราคาข้าวสาลีปรับตัวขึ้นวันนี้บน CBOT มุ่งไปที่ 530 ดอลลาร์
- ตลาดเก็งกำไรเกี่ยวกับการส่งออกข้าวสาลีสหรัฐฯ ไปยังจีน
- ข้อมูลการส่งออกข้าวสาลีของสหรัฐฯ ชี้การเติบโตเกือบ 20% เทียบปีต่อปี
ราคาข้าวสาลีปรับตัวขึ้นชั่วคราวในสัปดาห์นี้ จากข่าวลือในตลาดว่าจีนกำลังสนใจซื้อข้าวสาลีสหรัฐฯ — อาจเป็นล็อตเดียวของข้าวสาลีขาว ข่าวลือนี้เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอให้ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น แม้นักวิเคราะห์จะตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือ แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ และเนื่องจาก USDA ไม่สามารถออกรายงาน “flash sales” ระหว่างการปิดทำการของรัฐบาล ตลาดจึงยังคงอยู่ในความไม่แน่นอน นอกจากนี้ เรายังไม่มีข้อมูล Commitment of Traders จาก CFTC เนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลเช่นกัน
ในตลาดธัญพืชโดยรวม ความสนใจหันไปที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ หลังมีข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันพฤหัสบดีระหว่างการเยือนเอเชีย เทรดเดอร์มองว่านี่อาจเป็นจุดเปลี่ยน — อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการคลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน นักลงทุนมองว่าการเจรจาครั้งนี้อาจนำไปสู่ความต้องการถั่วเหลืองจากจีนกลับมาที่สหรัฐฯ และอาจรวมถึงข้าวสาลีในอนาคต อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายยังคงระมัดระวัง Price Futures Group แสดงความเห็นว่า “ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–จีนดูเหมือนจะแย่ลง ไม่ใช่ดีขึ้น”
ข้อมูล USDA ล่าสุด (ก่อนการระงับรายงาน) แสดงการส่งออกข้าวสาลี 258,543 ตันสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคม ลดลง 47.6% จากสัปดาห์ก่อนหน้า และต่ำกว่าปีที่แล้ว 12% ปลายทางหลัก ได้แก่ เกาหลีใต้ (109,639 ตัน), เวียดนาม (46,079 ตัน) และญี่ปุ่น (33,899 ตัน) แม้ยอดส่งออกสัปดาห์นี้ลดลง แต่ยอดสะสมของปี 2025/26 อยู่ที่ 11.46 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 19.4% เทียบปีต่อปี แสดงว่าภาพรวมการส่งออกระยะยาวยังสนับสนุนราคาข้าวสาลีสหรัฐฯ
นักวิเคราะห์ที่ BBH ชี้ว่า แม้ว่าความก้าวหน้าของเงินเฟ้อจะชะลอตัว แต่ Fed อาจมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นภายในสิ้นปี ซึ่งอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง — เป็นปัจจัยสนับสนุนสำหรับธัญพืชที่ตีราคาเป็นดอลลาร์
ความเคลื่อนไหวพืชผลโลก
-
ฝรั่งเศส: การปลูกข้าวสาลีดำเนินไปแล้ว 57% ณ วันที่ 20 ตุลาคม เพิ่มขึ้น 30 จุดภายในสัปดาห์เดียว (FranceAgriMer)
-
ตุรกี: สำนักงานสถิติแห่งชาติปรับลดประมาณการผลผลิตข้าวสาลีปี 2025 เหลือ 17.9 ล้านตัน ลดลง 1.7 ล้านตันจากประมาณการก่อนหน้า
-
อาร์เจนตินา: ตลาดเมล็ดพืชบัวโนสไอเรสประเมินว่าการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีเริ่มแล้ว 5% เป็นสัญญาณเริ่มต้นฤดูกาลที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศในอเมริกาใต้
ตลาดข้าวสาลียังคงอยู่ระหว่างข่าวลือกับปัจจัยพื้นฐาน เทรดเดอร์กำลังจับตามองสามประเด็นหลัก:
-
ความสนใจซื้อของจีนจะกลายเป็นความต้องการจริงหรือไม่
-
ผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดทรัมป์–สี
-
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการเงินสหรัฐฯ และแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์
WHEAT (D1 interval)
ราคาข้าวสาลีพุ่งขึ้นจากจุดต่ำสุดหลายปี และทะลุแนวต้าน EMA50 (เส้นสีส้ม)
Source: xStation5
