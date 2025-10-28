อ่านเพิ่มเติม
08:37 · 28 ตุลาคม 2025

OPEC+ เตรียมเพิ่มกำลังผลิตในการประชุมครั้งหน้า❓ 🛢️ ราคาน้ำมันอยู่ในภาวะ ทรงตัว (Stagnation)

  • ราคาน้ำมันอยู่ในช่วง ปรับฐาน (Consolidation) หลังจากปรับตัวขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ก่อนการประชุม OPEC
  • ตลาดคาดการณ์ว่า OPEC+ อาจเพิ่มกำลังผลิต 137,000 บาร์เรลต่อวัน
  • ผู้แทนประเทศต่าง ๆ รอดูผลลัพธ์ของ การเจรจาการค้าระหว่างจีน อินเดีย และสหรัฐฯ ก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย

สัญญาน้ำมันดิบ Brent (OIL) ปรับตัวดีดตัวขึ้นจากแนวต้านที่ประมาณ 65.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังมีรายงานสื่อว่า OPEC+ วางแผนเพิ่มกำลังผลิตอีกครั้ง แต่เพียงเล็กน้อย ในการประชุมที่จะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน

ตามรายงานล่าสุดจาก Bloomberg อ้างถึงตัวแทนสองคนของกลุ่ม OPEC+ ระบุว่า มีแผนโหวตเพิ่มกำลังผลิตอีก 137,000 บาร์เรลต่อวัน

  • ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน การเพิ่มกำลังผลิตจะทำให้กลับไปอยู่ที่ราว 1.66 ล้านบาร์เรลต่อวัน

  • อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปเรื่อง อัตราการขยายตัวเพิ่มเติมในอนาคต

ตัวแทนบางรายชี้ว่า ผลลัพธ์จากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ จีน และอินเดีย — โดยเฉพาะประเด็น การคว่ำบาตรการนำเข้าพลังงานรัสเซีย — อาจมีผลต่อการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ทั้งนี้ ริยาด (Riyadh) ยังคงเน้นความจำเป็นในการ สร้างส่วนแบ่งตลาดของกลุ่ม OPEC+ เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำมันสหรัฐฯ ทำให้ การเปลี่ยนกลยุทธ์ของ OPEC+ ยังไม่น่าจะเกิดขึ้น ตราบใดที่ราคายังสูงกว่า 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

The OIL contract is consolidating today just below the lower boundary of the buffer zone between $65.5 and $66.5. Source: xStation5

30 ตุลาคม 2025, 09:45

30 ตุลาคม 2025, 09:42

30 ตุลาคม 2025, 09:39

30 ตุลาคม 2025, 09:32

