ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดหุ้นฟื้นตัวรอผลการเจรจาทรัมป์–สี จิ้นผิง ขณะที่โลหะมีค่าปรับตัวลดลงจากความเสี่ยงรับ

-
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น จากความหวังต่อ ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ–จีน
-
AUD เป็นสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าที่สุดวันนี้ จาก ความเสี่ยงรับเพิ่มขึ้น และ แนวโน้มคงนโยบายเข้มงวดของ RBA
-
ทองคำและเงิน ยังคง ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
-
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
-
Wall Street ปิดตลาด บวก จาก ความเสี่ยงรับเพิ่มขึ้น และความหวังต่อ ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ–จีน
-
ดัชนีปรับตัวสูงสุด Nasdaq +1.7% ตามแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยี
-
ตามด้วย S&P 500 +1%, DJIA +0.5%, และ Russell 2000 +0.25%
-
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Marco Rubio สนทนากับ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน Wang Yi เกี่ยวกับการประชุมระหว่าง ทรัมป์–สี จิ้นผิง ในเกาหลีใต้ หลังการเจรจาการค้าในมาเลเซียช่วงสุดสัปดาห์
หุ้นเด่น
-
Qualcomm (QCOM.US) พุ่งสูงสุดถึง 20% (ปัจจุบัน +12%) หลังประกาศเปิดตัวชิป AI200 และ AI250 สำหรับ AI training ทั้งแบบ ชิปเดี่ยว และ เซิร์ฟเวอร์เต็มรูปแบบ แข่งขันโดยตรงกับ Nvidia และ AMD
ตลาดยุโรป
-
EU50 +0.74% ขับเคลื่อนจาก Madrid SPA35 +1% และ Milan ITA40 +1.2%
-
Germany DAX +0.4%, France CAC40 +0.3%, UK FTSE100 +0.2% ปิดบวกเช่นกัน
ตลาดเงิน (FX)
-
ดัชนีดอลลาร์ ทรงตัว
-
สกุลเงินตลาดเกิดใหม่แข็งค่า: USDBRL -0.4%, USDCNH -0.15%, USDPLN -0.3%
-
ในกลุ่ม G10, AUD แข็งค่าที่สุด (AUDUSD +0.3%, EURAUD -0.25%) จากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจีน และการคงท่าทีเข้มงวดของ RBA Governor M. Bullock
-
EURUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยที่ 1.165
โลหะมีค่า
-
ราคาทองคำลดลง 1.8% เหลือ 4,009 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยหลุดระดับ 4,000 ดอลลาร์ ชั่วคราว
-
เงินลด 3% เหลือ 46.96 ดอลลาร์/ออนซ์
น้ำมัน
-
Brent ลด 0.5%, WTI ลด 1.2% จากแรงกดดันก่อนการประชุม OPEC+ ที่คาดว่าจะเพิ่มกำลังผลิต 137,000 บาร์เรล/วัน
-
ราคาน้ำมันยังอาจปรับลดจาก เงื่อนไขข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ–จีน–อินเดีย
คริปโตเคอร์เรนซี
-
ตลาดคริปโตคึกคัก
-
Bitcoin +0.6% ที่ 115,500 ดอลลาร์
-
Ethereum +1.15% ที่ 4,217 ดอลลาร์
-
Solana +0.6%, Ripple +1.1%, Polygon +0.25%
-
การลดลงส่วนใหญ่เกิดใน โทเคนขนาดเล็ก
