อ่านเพิ่มเติม
08:43 · 28 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดหุ้นฟื้นตัวรอผลการเจรจาทรัมป์–สี จิ้นผิง ขณะที่โลหะมีค่าปรับตัวลดลงจากความเสี่ยงรับ

ประเด็นหลัก
US100
ดัชนี
-
-
GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
AUD/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก

  • ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น จากความหวังต่อ ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ–จีน

  • AUD เป็นสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าที่สุดวันนี้ จาก ความเสี่ยงรับเพิ่มขึ้น และ แนวโน้มคงนโยบายเข้มงวดของ RBA

  • ทองคำและเงิน ยังคง ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • Wall Street ปิดตลาด บวก จาก ความเสี่ยงรับเพิ่มขึ้น และความหวังต่อ ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ–จีน

  • ดัชนีปรับตัวสูงสุด Nasdaq +1.7% ตามแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยี

  • ตามด้วย S&P 500 +1%, DJIA +0.5%, และ Russell 2000 +0.25%

  • รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Marco Rubio สนทนากับ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน Wang Yi เกี่ยวกับการประชุมระหว่าง ทรัมป์–สี จิ้นผิง ในเกาหลีใต้ หลังการเจรจาการค้าในมาเลเซียช่วงสุดสัปดาห์

หุ้นเด่น

  • Qualcomm (QCOM.US) พุ่งสูงสุดถึง 20% (ปัจจุบัน +12%) หลังประกาศเปิดตัวชิป AI200 และ AI250 สำหรับ AI training ทั้งแบบ ชิปเดี่ยว และ เซิร์ฟเวอร์เต็มรูปแบบ แข่งขันโดยตรงกับ Nvidia และ AMD

ตลาดยุโรป

  • EU50 +0.74% ขับเคลื่อนจาก Madrid SPA35 +1% และ Milan ITA40 +1.2%

  • Germany DAX +0.4%, France CAC40 +0.3%, UK FTSE100 +0.2% ปิดบวกเช่นกัน

ตลาดเงิน (FX)

  • ดัชนีดอลลาร์ ทรงตัว

  • สกุลเงินตลาดเกิดใหม่แข็งค่า: USDBRL -0.4%, USDCNH -0.15%, USDPLN -0.3%

  • ในกลุ่ม G10, AUD แข็งค่าที่สุด (AUDUSD +0.3%, EURAUD -0.25%) จากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจีน และการคงท่าทีเข้มงวดของ RBA Governor M. Bullock

  • EURUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยที่ 1.165

โลหะมีค่า

  • ราคาทองคำลดลง 1.8% เหลือ 4,009 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยหลุดระดับ 4,000 ดอลลาร์ ชั่วคราว

  • เงินลด 3% เหลือ 46.96 ดอลลาร์/ออนซ์

น้ำมัน

  • Brent ลด 0.5%, WTI ลด 1.2% จากแรงกดดันก่อนการประชุม OPEC+ ที่คาดว่าจะเพิ่มกำลังผลิต 137,000 บาร์เรล/วัน

  • ราคาน้ำมันยังอาจปรับลดจาก เงื่อนไขข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ–จีน–อินเดีย

คริปโตเคอร์เรนซี

  • ตลาดคริปโตคึกคัก

  • Bitcoin +0.6% ที่ 115,500 ดอลลาร์

  • Ethereum +1.15% ที่ 4,217 ดอลลาร์

  • Solana +0.6%, Ripple +1.1%, Polygon +0.25%

  • การลดลงส่วนใหญ่เกิดใน โทเคนขนาดเล็ก

30 ตุลาคม 2025, 09:45

EURUSD ลงต่ำกว่า 1.16 หลัง Fed
30 ตุลาคม 2025, 09:42

BREAKING: Fed ลดอัตราดอกเบี้ยและประกาศสิ้นสุด QT วันที่ 1 ธันวาคม
30 ตุลาคม 2025, 09:39

US100 ปรับตัวขึ้นก่อนการตัดสินใจของ Fed
30 ตุลาคม 2025, 09:32

Boeing หลังประกาศผลประกอบการ: 777X เลื่อนอีกครั้ง

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก