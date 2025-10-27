3 ตลาดที่ควรจับตาสัปดาห์นี่

สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดมีความเคลื่อนไหวคึกคักอย่างมาก เราเห็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของราคาทองคำครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ ราคาน้ำมันฟื้นตัวแรงหลังสหรัฐฯ ใช้มาตรการคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันรัสเซีย นอกจากนี้ยังมีการเลื่อนประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ และผลประกอบการไตรมาสแรกจากยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของวอลล์สตรีทออกมาผสมกัน
สัปดาห์นี้จะเข้มข้นยิ่งขึ้น เหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ การประชุมนโยบายการเงินของสองธนาคารกลางใหญ่ คือ เฟด (Federal Reserve) และ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) รวมถึง การประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และสี จิ้นผิง และรายงานผลประกอบการล่าสุดของหุ้น Magnificent 7 เหลืออยู่ ดังนั้นตลาดที่นักวิเคราะห์ให้ความสำคัญสูงสุดคือ คู่เงิน USD/JPY, ดัชนี US100 และตลาดทองคำ (GOLD)
USD/JPY
การเลือก Sanae Takaichi ผู้สนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างชัดเจน ภายใต้แผนการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลและออกพันธบัตรเพิ่มเติม คู่ USD/JPY มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง อาจไปถึงระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปี
สัปดาห์นี้สำคัญเพราะมีการประกาศนโยบายดอกเบี้ยจากสองธนาคารกลาง เฟด จะประกาศในคืนวันพุธ คาดว่าจะลดดอกเบี้ย แต่โทนการสื่อสารอาจยังเข้มงวดเล็กน้อย ในขณะที่ BoJ แม้เงินเฟ้อใกล้ 3% ก็มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยเหมือนเดิม การคงสถานะนี้อาจส่งผลให้ USD/JPY ปรับตัวสูงต่อเนื่อง แต่สัญญาณเตรียมปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอาจทำให้เกิดการกลับตัวรุนแรง ค่าเงินลดลงทันที การตัดสินใจของ BoJ จะเกิดขึ้นช่วงเทรดเอเชียวันพฤหัสบดี
US100
วันพุธเป็นวันสำคัญสำหรับดัชนีหุ้น นักลงทุนจะจับตาการประกาศดอกเบี้ยของเฟด และผลประกอบการของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีสหรัฐฯ หลังตลาดปิดจะมีรายงานจาก Microsoft, Alphabet และ Meta ก่อนหน้านี้สัปดาห์เดียวกันมีรายงานจาก Caterpillar, Boeing และ Verizon
วันพฤหัสบดีหลังตลาดปิด จะมีรายงานจาก Apple และ Amazon ส่วนการซื้อขายก่อนเปิดตลาดจะวิเคราะห์รายงานจาก Eli Lilly และ Mastercard
นอกจากนี้ วันพฤหัสบดีอาจมี การประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และสี จิ้นผิง ที่ประชุม APEC ในเกาหลีใต้ ช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์อาจสร้างความผันผวนสูงในตลาดสำคัญ หลังตลาดตอบสนองผลประกอบการ Netflix และ Tesla อย่างผสมผสาน ตลาดคาดหวัง “เซอร์ไพรส์บวก” จากยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีที่เหลือ
GOLD (ทองคำ)
หลังจากคอนโซลิเดชัน 4 เดือน ราคาทองคำเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแรงตั้งแต่เดือนสิงหาคม ตัวเร่งหลักคือท่าที “Pivot” ของ เฟด ที่เริ่มลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แม้ข้อมูลบางส่วนยังไม่ครบเนื่องจากการปิดรัฐบาล แต่คาดว่าจะลดดอกเบี้ยต่อเนื่องในเดือนตุลาคม
คำถามสำคัญคือทิศทางดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมและปีหน้า หากเฟดสื่อสารเชิงเข้มงวดเล็กน้อย ราคาทองอาจปรับตัวลง
อย่างไรก็ตาม การประชุม ทรัมป์-สี ก็ต้องพิจารณาด้วย หากการเจรจาเป็นไปในเชิงบวก อาจลดความเสี่ยงทั่วโลก ทำให้ราคาทองลดลงต่ำกว่า $4,000 ในทางกลับกัน หากสหรัฐฯ ใช้มาตรการจำกัดการส่งออกไปจีน เช่น ซอฟต์แวร์ ราคาทองอาจปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำจุดสูงสุดใหม่
