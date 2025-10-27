การพลิกฟื้นของ Intel เริ่มเห็นผลลัพธ์แล้ว

- Intel ฟื้นตัวหลังช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการปรับโครงสร้าง
Intel กำลังสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งทางการตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม แสดงให้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจน โดยบริษัทรายงานการเติบโตทั้งรายได้และกำไรสุทธิ ยืนยันว่าการปรับโครงสร้างมีประสิทธิภาพ
Intel มุ่งเน้นใน กลยุทธ์สำคัญเพื่อการเติบโตในอนาคต เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), บริการโรงงานผลิต (Foundry Services) และการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการดำเนินงาน อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์นี้คือ การลงทุนจำนวนมาก ได้แก่ 8.9 พันล้านดอลลาร์จากรัฐบาลสหรัฐฯ, 5 พันล้านดอลลาร์จาก Nvidia และ 2 พันล้านดอลลาร์จาก SoftBank ซึ่งช่วยเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนโครงการเทคโนโลยีสำคัญ
บทวิเคราะห์นี้มุ่งเน้นไปที่ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ของ Intel ตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ปัจจุบัน และพิจารณามาตรการเพื่อรักษาแนวโน้มบวกในเดือนถัดไป
ผลประกอบการทางการเงิน
-
รายได้: 13.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การเติบโตมาจากความต้องการชิปศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่สูงขึ้น และการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของตลาด PC หลังจากช่วงซบเซา
-
กำไรสุทธิ: 4.1 พันล้านดอลลาร์ (EPS 0.90 ดอลลาร์ต่อหุ้น) กลับมามีกำไรหลังจากขาดทุน 16.6 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน ผลลัพธ์เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ ยืนยันประสิทธิภาพของมาตรการลดต้นทุนและการปรับปรุงอัตรากำไร
-
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin): 38.2% (Non-GAAP 40%) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 15% ของปีก่อน การเติบโตของอัตรากำไรเกิดจากทั้งการลดต้นทุนการผลิตและสัดส่วนรายได้ที่สูงขึ้นจากธุรกิจที่มีกำไรสูง เช่น ชิปสำหรับศูนย์ข้อมูลและชิปสนับสนุน AI
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันผลลัพธ์ของ Intel
-
การลดต้นทุนการดำเนินงาน: ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงประมาณ 20% เหลือ 4.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มประสิทธิภาพและทำให้สามารถนำเงินที่ประหยัดได้ไปลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น กระบวนการผลิต 18A และโซลูชัน AI
-
การสนับสนุนเชิงกลยุทธ์: Intel ได้รับเงินสนับสนุน 8.9 พันล้านดอลลาร์จากรัฐบาลสหรัฐฯ, 5 พันล้านดอลลาร์จาก Nvidia และ 2 พันล้านดอลลาร์จาก SoftBank ช่วยเร่งการลงทุนในโรงงานผลิต (fabs), การพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัย และเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจ Foundry Services
-
การเติบโตของธุรกิจที่มีกำไรสูง: ความต้องการชิปสำหรับ ศูนย์ข้อมูลและ AI ที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มอัตรากำไรของ Intel ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันในเทคโนโลยีสำคัญและสนับสนุนการเติบโตของรายได้ระยะยาว
-
การฟื้นตัวของตลาด PC: รายได้ที่สูงขึ้นใน Client Computing Group แสดงให้เห็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของตลาด PC และการกลับมาครองส่วนแบ่งตลาดโน้ตบุ๊กและเดสก์ท็อปของ Intel ช่วยเสริมฐานรายได้ของบริษัท
แนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2025
Intel คาดว่ารายได้อยู่ระหว่าง 12.8–13.8 พันล้านดอลลาร์ และ Non-GAAP EPS ประมาณ 0.08 ดอลลาร์ สำหรับทั้งปี บริษัทวางแผนลงทุนประมาณ 27 พันล้านดอลลาร์ ในค่าใช้จ่ายลงทุน (CapEx) ในไตรมาส 3 ปี 2025 GAAP EPS อยู่ที่ 0.90 ดอลลาร์ ยืนยันการกลับมามีกำไรหลังช่วงขาดทุน
ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ยืนยันความสำเร็จของ การปรับโครงสร้างและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน กำไรที่เพิ่มขึ้น การควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น และความเสถียรในธุรกิจสำคัญบ่งชี้ว่า Intel กำลังเข้าสู่ช่วงการปรับปรุงที่ยั่งยืน
รายได้ที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจ AI และศูนย์ข้อมูล (Data Center) แสดงให้เห็นว่า Intel ปรับตัวเข้ากับแนวโน้มเทคโนโลยีล่าสุดได้สำเร็จ และเปลี่ยนแนวโน้มเหล่านั้นให้กลายเป็น ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แท้จริง
Despite challenges in implementing new production processes and strong competition in the semiconductor market, the company shows clear signs of stabilization and determination to continue growing. Intel is increasingly seen as an example of a company that, through consistent restructuring, strategic partner support, and focus on innovative, high-margin business segments, can rebuild its industry position. Importantly, investors appear confident that Intel’s recovery will succeed. Since the beginning of 2025, the company’s shares have significantly outperformed major market benchmarks, reflecting growing market conviction that the strategy is delivering expected results.
