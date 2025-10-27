ข่าวเด่นวันนี้: CPI ลดลง ตลาดปรับตัวขึ้น

- ตลาดส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ดี
- ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่
- ทองคำและน้ำมันปรับตัวทรงตัว
- Intel เปิดตลาดเติบโต แต่การเติบโตชะลออย่างรวดเร็ว
- ตลาดส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ดี
- ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่
- ทองคำและน้ำมันปรับตัวทรงตัว
- Intel เปิดตลาดเติบโต แต่การเติบโตชะลออย่างรวดเร็ว
-
สรุปตลาดประจำวัน
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากบริษัทสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ ทำให้ ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงใหม่
-
Nasdaq100 ขึ้นประมาณ 1%
-
S&P 500 ขึ้น 0.8%
-
Russell และ Dow ขึ้นกว่า 1%
-
ในยุโรป ความรู้สึกของนักลงทุนผสมผสาน แต่ภาพรวมยังมี ความเชื่อมั่นบวก
-
ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในยุโรปปรับตัวขึ้น
-
FTSE 100 ของอังกฤษปรับตัวขึ้นมากที่สุดที่ 0.6%
-
DAX และ FTSE MIB ปิดบวกเล็กน้อย
-
CAC40 และ WIG20 ปรับตัวลดลง 0.2% และ 0.3% ตามลำดับ
-
การสะสมของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวกำหนดจังหวะการซื้อขายในวันศุกร์
-
CPI ออกมาน้อยกว่าที่คาด ทั้งรายปีและรายเดือน ตลาดตอบรับในเชิงบวก หวังให้ FED ลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น
-
Core CPI YoY: 3%
-
MoM price growth: 0.3%
-
-
PMI ชี้ภาพเศรษฐกิจแข็งแกร่งเกินคาด โดยเฉพาะ ภาคบริการ
-
Consumer sentiment จาก University of Michigan ต่ำกว่าคาด แต่ยังเป็นบวกที่ 53.6
-
Inflation expectations ของผู้บริโภคยังคงอยู่ที่ 4.6% ต่อปี
-
ข้อมูลสำคัญจากอังกฤษ:
-
ยอดขายปลีก เพิ่มขึ้น 1.5% YoY และ 0.5% MoM
-
PMI เกินคาด ภาคอุตสาหกรรมดีขึ้น แต่ยังอยู่ในโซน sentiment เชิงลบ (49.6)
-
PMI ของ Eurozone ทำได้ดีกว่าคาดเช่นกัน
-
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 50
-
ภาคบริการขึ้นสู่ 52.6 — สูงที่สุดในรอบปี
-
ตลาดสกุลเงิน:
-
โครนานอร์เวย์ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์และยูโรกว่า 0.5% อาจเกี่ยวข้องกับความต้องการวัตถุดิบลดลงและตัวเลขเศรษฐกิจอ่อน
-
ข้อมูลเศรษฐกิจดีจากยูโรโซนช่วยสนับสนุน ยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
-
ตลาดโลหะมีค่า:
-
ปรับฐานหลังปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
-
ทองคำ ยังคงเหนือระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์
-
ตลาดพลังงาน:
-
น้ำมัน ปรับฐานที่ 61.5 หลังปรับตัวขึ้น
-
NATGAS ลดลง 2%
-
ฟิวเจอร์สปศุสัตว์:
-
เนื้อโคปรับตัวลดลง 3% อาจเกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงนำเข้าเนื้อจากอาร์เจนตินาไปสหรัฐฯ
-
ตลาดคริปโต:
-
ความเชื่อมั่นบวกจากหุ้นสะท้อนมายังตลาดคริปโต
-
เหรียญส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แต่เน้นที่สกุลใหญ่
-
Bitcoin และ Ethereum เติบโตต่ำกว่า 1%
-
ข่าวบริษัทเด่น:
-
Intel เผยผลประกอบการ แม้บริษัทเผชิญปัญหา แต่คาดการณ์ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ตลาดคาด
-
เปิดตลาดหุ้นขึ้นกว่า 6% แต่ช่วงซื้อขายปรับตัวลดเกือบเป็นศูนย์
-
แสดงถึง ความอ่อนแอของผู้ซื้อ หรือการทำกำไรหลังประกาศผล
-
-
Alphabet ขึ้น 3% หลังประกาศดีลกับ Anthropic
-
Tesla เปิดตัวโหมดขับขี่ใหม่ "Mad Max" ซึ่งละเมิดกฎระเบียบอย่างเปิดเผย ดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแล
-
ราคาหุ้นปรับตัวลดลง 2%
-
พรีวิว Microsoft: คาดหวังอะไรจากผลประกอบการไตรมาส 3?
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เฟด, ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และ 7 บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี (Mag 7) เตรียมแย่งความสนใจจากนักลงทุน (29.10.2025)
ดัชนี SPA35 อ่อนตัว หลัง GDP สเปนออกมาต่ำกว่าคาด 🇪🇸 📉
สรุปข่าวรายวัน | 29.10.2025