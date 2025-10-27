อ่านเพิ่มเติม
09:01 · 27 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้: CPI ลดลง ตลาดปรับตัวขึ้น

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
US2000
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • ตลาดส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ดี
  • ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่
  • ทองคำและน้ำมันปรับตัวทรงตัว
  • Intel เปิดตลาดเติบโต แต่การเติบโตชะลออย่างรวดเร็ว

  • สรุปตลาดประจำวัน

    ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากบริษัทสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ ทำให้ ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงใหม่

  • Nasdaq100 ขึ้นประมาณ 1%

  • S&P 500 ขึ้น 0.8%

  • Russell และ Dow ขึ้นกว่า 1%

  • ในยุโรป ความรู้สึกของนักลงทุนผสมผสาน แต่ภาพรวมยังมี ความเชื่อมั่นบวก

  • ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในยุโรปปรับตัวขึ้น

  • FTSE 100 ของอังกฤษปรับตัวขึ้นมากที่สุดที่ 0.6%

  • DAX และ FTSE MIB ปิดบวกเล็กน้อย

  • CAC40 และ WIG20 ปรับตัวลดลง 0.2% และ 0.3% ตามลำดับ

  • การสะสมของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวกำหนดจังหวะการซื้อขายในวันศุกร์

  • CPI ออกมาน้อยกว่าที่คาด ทั้งรายปีและรายเดือน ตลาดตอบรับในเชิงบวก หวังให้ FED ลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น

    • Core CPI YoY: 3%

    • MoM price growth: 0.3%

  • PMI ชี้ภาพเศรษฐกิจแข็งแกร่งเกินคาด โดยเฉพาะ ภาคบริการ

  • Consumer sentiment จาก University of Michigan ต่ำกว่าคาด แต่ยังเป็นบวกที่ 53.6

  • Inflation expectations ของผู้บริโภคยังคงอยู่ที่ 4.6% ต่อปี

  • ข้อมูลสำคัญจากอังกฤษ:

  • ยอดขายปลีก เพิ่มขึ้น 1.5% YoY และ 0.5% MoM

  • PMI เกินคาด ภาคอุตสาหกรรมดีขึ้น แต่ยังอยู่ในโซน sentiment เชิงลบ (49.6)

  • PMI ของ Eurozone ทำได้ดีกว่าคาดเช่นกัน

  • ภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 50

  • ภาคบริการขึ้นสู่ 52.6 — สูงที่สุดในรอบปี

  • ตลาดสกุลเงิน:

  • โครนานอร์เวย์ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์และยูโรกว่า 0.5% อาจเกี่ยวข้องกับความต้องการวัตถุดิบลดลงและตัวเลขเศรษฐกิจอ่อน

  • ข้อมูลเศรษฐกิจดีจากยูโรโซนช่วยสนับสนุน ยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

  • ตลาดโลหะมีค่า:

  • ปรับฐานหลังปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

  • ทองคำ ยังคงเหนือระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์

  • ตลาดพลังงาน:

  • น้ำมัน ปรับฐานที่ 61.5 หลังปรับตัวขึ้น

  • NATGAS ลดลง 2%

  • ฟิวเจอร์สปศุสัตว์:

  • เนื้อโคปรับตัวลดลง 3% อาจเกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงนำเข้าเนื้อจากอาร์เจนตินาไปสหรัฐฯ

  • ตลาดคริปโต:

  • ความเชื่อมั่นบวกจากหุ้นสะท้อนมายังตลาดคริปโต

  • เหรียญส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แต่เน้นที่สกุลใหญ่

  • Bitcoin และ Ethereum เติบโตต่ำกว่า 1%

  • ข่าวบริษัทเด่น:

  • Intel เผยผลประกอบการ แม้บริษัทเผชิญปัญหา แต่คาดการณ์ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ตลาดคาด

    • เปิดตลาดหุ้นขึ้นกว่า 6% แต่ช่วงซื้อขายปรับตัวลดเกือบเป็นศูนย์

    • แสดงถึง ความอ่อนแอของผู้ซื้อ หรือการทำกำไรหลังประกาศผล

  • Alphabet ขึ้น 3% หลังประกาศดีลกับ Anthropic

  • Tesla เปิดตัวโหมดขับขี่ใหม่ "Mad Max" ซึ่งละเมิดกฎระเบียบอย่างเปิดเผย ดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแล

    • ราคาหุ้นปรับตัวลดลง 2%

