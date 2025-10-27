อ่านเพิ่มเติม
Procter & Gamble: หลังประกาศผลประกอบการ

  • P&G รายงาน ยอดขายและรายได้เติบโตในระดับปานกลาง
  • อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 50 จุดฐาน
  • บริษัทยังคง ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด
  • ปริมาณการขายของทั้งกลุ่ม ทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง

Procter & Gamble หลังประกาศผลประกอบการ

Procter & Gamble (P&G) เป็นยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันใน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่หมุนเวียนเร็ว (FMCG) มีพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ระดับโลก ถือเป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมผู้บริโภคและเป็นที่รู้จักในฐานะ Dividend Kings ผลประกอบการล่าสุดที่เผยแพร่ก่อนการซื้อขายวันนี้ยืนยันการเติบโตของยอดขายและกำไร ช้าแต่มั่นคง ราคาหุ้นบริษัทปรับตัวขึ้นประมาณ 2% ในวันนี้

ผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2026

  • ยอดขายออร์แกนิกเติบโตปานกลาง 2% YoY โดยปริมาณขายไม่มีผลกระทบ ขณะที่การตั้งราคาและโครงสร้างการขายมีผลบวก แสดงถึง ความต้องการที่มั่นคง

  • ปริมาณขายทั้งกลุ่มทรงตัว YoY และการเติบโตของรายได้ส่วนใหญ่เกิดจาก นโยบายราคาและการจัดกลุ่มสินค้า แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคบางส่วนยังคงระมัดระวัง โดยเฉพาะในหมวดที่ไวต่อโปรโมชั่น

ตัวเลขทางการเงิน:

  • รายได้รวม: 22.4 พันล้านดอลลาร์ (+3%)

  • Adjusted EPS: 1.99 ดอลลาร์ (+3%)

  • Diluted EPS: 1.95 ดอลลาร์ (+21%) เนื่องจากฐานปีที่แล้วต่ำ

  • Gross Margin: ลดลง 50 จุดฐาน YoY จากโครงสร้างการขายที่ไม่เอื้อ, การลงทุนแบรนด์ และต้นทุนค่าภาษีและวัตถุดิบที่สูงขึ้น

ผลการดำเนินงานตามหมวดสินค้า:

  • Beauty: เติบโตออร์แกนิก 6% จากนวัตกรรมและยอดขายผลิตภัณฑ์พรีเมียมด้านผมและผิว

  • Shaving: เติบโตออร์แกนิก 3%

  • Baby products: ได้รับผลบวกทั้งจากโครงสร้างการขายที่ดีและปริมาณที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมหมวดสินค้ายังคงไม่สม่ำเสมอ:

  • Fabric care: ปริมาณลดลง โดยเฉพาะในยุโรป

  • Home maintenance: การเติบโตของรายได้เกิดจากราคาเป็นหลัก ปริมาณลดลง

  • Household paper: ลดลงบางส่วน เนื่องจากโปรโมชั่นเข้มข้น

การควบคุมต้นทุน:

  • ค่าใช้จ่ายด้านขายและบริหารคิดเป็น % ของรายได้ ลดลง 40 จุดฐาน YoY

  • Operating cash flow: 5.4 พันล้านดอลลาร์

  • Productivity free cash flow ratio: 102%

  • เงินคืนผู้ถือหุ้นรวม: 3.8 พันล้านดอลลาร์ (เงินปันผล 2.55 พันล้าน, ซื้อหุ้นคืน 1.25 พันล้าน)

แนวโน้มและคาดการณ์

  • บริษัทยังคง คงแนวทางคาดการณ์ทั้งปี ซึ่งสำคัญต่อความมั่นใจนักลงทุน

  • Organic sales growth: สูงสุด 4%

  • ยอดขายรวม: 1–5%

  • Adjusted EPS: สูงสุด 4%

  • ค่าเฉลี่ยของสมมติฐานประมาณ 2% แสดงถึง สถานการณ์มั่นคงแต่ระมัดระวัง สอดคล้องกับผลประกอบการไตรมาสก่อนหน้า

ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม:

  • ค่าใช้จ่ายภาษีศุลกากรประมาณ 400 ล้านดอลลาร์หลังหักภาษี

  • ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นประมาณ 100 ล้านดอลลาร์หลังหักภาษี

  • ผลรวมของปัจจัยเหล่านี้ลด EPS ประมาณ 19 เซนต์ต่อหุ้น

สิ่งที่ต้องจับตาในไตรมาสถัดไป:

  • การฟื้นตัวของปริมาณขาย โดยเฉพาะในยุโรป และหมวด Fabric care และ Home maintenance

  • ประสิทธิภาพของการลงทุนเพื่อสร้างความต้องการ

  • การคงคาดการณ์และผลบวกจากค่าเงินสร้าง เบาะความปลอดภัย แต่การทำให้ถึงระดับสูงสุดของสมมติฐานต้องการ ความต้องการที่ดีขึ้นและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

