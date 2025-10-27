- P&G รายงาน ยอดขายและรายได้เติบโตในระดับปานกลาง
- P&G รายงาน ยอดขายและรายได้เติบโตในระดับปานกลาง
- อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 50 จุดฐาน
- บริษัทยังคง ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด
- ปริมาณการขายของทั้งกลุ่ม ทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง
Procter & Gamble หลังประกาศผลประกอบการ
Procter & Gamble (P&G) เป็นยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันใน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่หมุนเวียนเร็ว (FMCG) มีพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ระดับโลก ถือเป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมผู้บริโภคและเป็นที่รู้จักในฐานะ Dividend Kings ผลประกอบการล่าสุดที่เผยแพร่ก่อนการซื้อขายวันนี้ยืนยันการเติบโตของยอดขายและกำไร ช้าแต่มั่นคง ราคาหุ้นบริษัทปรับตัวขึ้นประมาณ 2% ในวันนี้
ผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2026
-
ยอดขายออร์แกนิกเติบโตปานกลาง 2% YoY โดยปริมาณขายไม่มีผลกระทบ ขณะที่การตั้งราคาและโครงสร้างการขายมีผลบวก แสดงถึง ความต้องการที่มั่นคง
-
ปริมาณขายทั้งกลุ่มทรงตัว YoY และการเติบโตของรายได้ส่วนใหญ่เกิดจาก นโยบายราคาและการจัดกลุ่มสินค้า แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคบางส่วนยังคงระมัดระวัง โดยเฉพาะในหมวดที่ไวต่อโปรโมชั่น
ตัวเลขทางการเงิน:
-
รายได้รวม: 22.4 พันล้านดอลลาร์ (+3%)
-
Adjusted EPS: 1.99 ดอลลาร์ (+3%)
-
Diluted EPS: 1.95 ดอลลาร์ (+21%) เนื่องจากฐานปีที่แล้วต่ำ
-
Gross Margin: ลดลง 50 จุดฐาน YoY จากโครงสร้างการขายที่ไม่เอื้อ, การลงทุนแบรนด์ และต้นทุนค่าภาษีและวัตถุดิบที่สูงขึ้น
ผลการดำเนินงานตามหมวดสินค้า:
-
Beauty: เติบโตออร์แกนิก 6% จากนวัตกรรมและยอดขายผลิตภัณฑ์พรีเมียมด้านผมและผิว
-
Shaving: เติบโตออร์แกนิก 3%
-
Baby products: ได้รับผลบวกทั้งจากโครงสร้างการขายที่ดีและปริมาณที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมหมวดสินค้ายังคงไม่สม่ำเสมอ:
-
Fabric care: ปริมาณลดลง โดยเฉพาะในยุโรป
-
Home maintenance: การเติบโตของรายได้เกิดจากราคาเป็นหลัก ปริมาณลดลง
-
Household paper: ลดลงบางส่วน เนื่องจากโปรโมชั่นเข้มข้น
การควบคุมต้นทุน:
-
ค่าใช้จ่ายด้านขายและบริหารคิดเป็น % ของรายได้ ลดลง 40 จุดฐาน YoY
-
Operating cash flow: 5.4 พันล้านดอลลาร์
-
Productivity free cash flow ratio: 102%
-
เงินคืนผู้ถือหุ้นรวม: 3.8 พันล้านดอลลาร์ (เงินปันผล 2.55 พันล้าน, ซื้อหุ้นคืน 1.25 พันล้าน)
แนวโน้มและคาดการณ์
-
บริษัทยังคง คงแนวทางคาดการณ์ทั้งปี ซึ่งสำคัญต่อความมั่นใจนักลงทุน
-
Organic sales growth: สูงสุด 4%
-
ยอดขายรวม: 1–5%
-
Adjusted EPS: สูงสุด 4%
-
ค่าเฉลี่ยของสมมติฐานประมาณ 2% แสดงถึง สถานการณ์มั่นคงแต่ระมัดระวัง สอดคล้องกับผลประกอบการไตรมาสก่อนหน้า
ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม:
-
ค่าใช้จ่ายภาษีศุลกากรประมาณ 400 ล้านดอลลาร์หลังหักภาษี
-
ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นประมาณ 100 ล้านดอลลาร์หลังหักภาษี
-
ผลรวมของปัจจัยเหล่านี้ลด EPS ประมาณ 19 เซนต์ต่อหุ้น
สิ่งที่ต้องจับตาในไตรมาสถัดไป:
-
การฟื้นตัวของปริมาณขาย โดยเฉพาะในยุโรป และหมวด Fabric care และ Home maintenance
-
ประสิทธิภาพของการลงทุนเพื่อสร้างความต้องการ
-
การคงคาดการณ์และผลบวกจากค่าเงินสร้าง เบาะความปลอดภัย แต่การทำให้ถึงระดับสูงสุดของสมมติฐานต้องการ ความต้องการที่ดีขึ้นและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
