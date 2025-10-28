ราคากาแฟปรับลดเป็นวันติดต่อกันครั้งที่ 3 ท่ามกลาง สภาพอากาศที่ดีขึ้นในบราซิลและเวียดนาม

- ราคากาแฟปรับลดต่อเนื่องเป็น วันติดต่อกันครั้งที่ 3 ท่ามกลาง สภาพอากาศที่ดีขึ้นในบราซิลและเวียดนาม
- การเจรจาการค้าระหว่าง สหรัฐฯ–บราซิล ที่กำลังดำเนินอยู่ ยังสร้างความหวังว่าอาจมี การยกเว้นหรือลดภาษีศุลกากรสำหรับกาแฟบราซิล
สัญญากาแฟอาราบิก้าปรับลดต่อเนื่องเป็นวันติดต่อกันครั้งที่ 3 (COFFEE: -2.1%) ทะลุระดับต่ำสุดในรอบ 10 วัน
การปรับฐานราคากาแฟครั้งนี้เกิดจาก พยากรณ์ฝนล่าสุดในบราซิล ที่ลดความกังวลเรื่อง ภัยแล้งยาวนานและข้อจำกัดด้านอุปทาน ขณะเดียวกัน ข่าวดีจาก เวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ผลิตกาแฟอันดับสองของโลก สัญญาพายุโตรพิคัล Fengshen จะอ่อนกำลังลง ความเชื่อมั่นต่อ การเก็บเกี่ยวในฤดูกาลนี้ ส่งผลให้เกิดการ ทำกำไรขายทำกำไร (Profit-taking) โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจาก ราคากาแฟปี 2025 ที่ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ — สัญญาเทรดสูงกว่าครั้งเดียวในปีนี้คือเดือนกุมภาพันธ์ที่ระดับ 437
ความผ่อนคลายเพิ่มเติมมาจากรายงาน การเจรจาการค้าสหรัฐฯ–บราซิล ประธานาธิบดี ลูล่า สรุปการประชุมกับ ทรัมป์ ว่า “ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการค้ากับสหรัฐฯ อีกต่อไปในเร็วๆ นี้” นักเจรจาบราซิลมุ่งหวังให้ กาแฟรวมอยู่ในรายการสินค้าปลอดภาษี แลกกับการยอมให้บางสินค้าของสหรัฐฯ ได้รับสิทธิพิเศษบางรายการ
Technically, coffee prices have fallen below the 10-day exponential moving average (EMA10, yellow), finding support near the EMA30 (light purple), which aligns with the 50.0 Fibonacci retracement of the latest upward wave. The correction has brought the RSI down from overbought to a neutral level around 50, but continued improvement in Brazilian weather could deepen selling pressure, potentially pushing prices below EMA30 toward the 78.6 Fibo support zone. Source: xStation5
