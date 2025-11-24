3 ตลาดที่ควรจับตาสัปดาห์นี้

สามตลาดที่ควรจับตาสัปดาห์หน้า
ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ควรติดตามเครื่องมือการลงทุนสามตัวหลัก ได้แก่ Bitcoin, USDJPY และ US100 เราเลือกทั้งสามเนื่องจากมีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญเข้ามา และระดับทางเทคนิคปัจจุบันอยู่ในจุดวิกฤติ
Bitcoin
Bitcoin กำลังทดสอบระดับ 80,000 ดอลลาร์ อีกครั้ง โดยแนวโน้มระยะสั้นขึ้นอยู่กับการยืนเหนือโซนแนวรับสำคัญ 75–80k ดอลลาร์ ตลาดเผชิญกับสภาพคล่องต่ำเป็นพิเศษ — ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงบัญชี Treasury General Account และกิจกรรมลดลงของวอลเล็ตขนาดใหญ่ (whales ทำกำไร) สัปดาห์หน้า นักลงทุนจะให้ความสนใจหลักกับ เงินไหลเข้า/ออกของ ETF แบบ spot และความเชื่อมั่นในตลาดหุ้น โดยสัปดาห์นี้ การไหลออกของ ETF ทำสถิติสูงสุดท่ามกลางแรงขายตื่นตระหนก
USDJPY
คู่เงิน USDJPY ยังคงอยู่ในจุดสนใจ หลังจากญี่ปุ่นประกาศ แพ็กเกจงบประมาณมูลค่าระดับ 21.3 ล้านล้านเยน และแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ดัชนี CPI ทั้งแบบแกนกลางและหัวข้อหลักยังคงอยู่สูงที่ 3.0–3.1% ผู้ว่าธนาคาร Ueda และกรรมการ Koeda ต่างส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม วันศุกร์หน้า เราจะได้รับชุดข้อมูลสำคัญ ได้แก่ CPI โตเกียว, ยอดขายปลีก และการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของ BoJ ในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม ตลาดยังระมัดระวัง: เยนเป็นสกุลเงิน G10 ที่อ่อนค่าที่สุดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และนักลงทุนกังวลเรื่องการขาย JGB แบบโครงสร้างมากกว่าการปรับนโยบายการเงิน
US100
แม้ Nvidia จะทำผลประกอบการได้ตามคาด แต่ก็ไม่ช่วยให้ตลาดคงความเชื่อมั่น ดัชนี US100 ดีดตัวขึ้นหลังรายงาน แต่กลับกลับมาเผชิญแรงขายอีกครั้ง การลดลงรวมจากจุดสูงสุดตอนนี้เกิน 8.3% นักลงทุนกังวลว่าการลงทุนใน AI ใหม่อาจถูกประเมินค่าสูงเกินจริง การปิดทำการรัฐบาลทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง (เห็นได้จากราคาของ BTC) และความเห็นเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปยังแตกแยก ในสัปดาห์หน้า เรายังจะได้รับ ข้อมูล PPI ที่ล่าช้า อีกด้วย
ข่าวเด่นวันนี้
EURUSD ดีดตัวขึ้น 0.4% ฟื้นตัวจากโซนแนวรับสำคัญ 📈
ข่าวเด่น: Uดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และ Richmond Fed ต่ำกว่าคาดการณ์มาก 📌
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดู PPI และยอดขายปลีกของสหรัฐฯ