อ่านเพิ่มเติม
08:20 · 24 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: รายงาน UoM ชี้ความคาดหวังเงินเฟ้อลดลง 📌

03:00 PM BST – สหรัฐอเมริกา | รายงานความเชื่อมั่นและคาดการณ์เงินเฟ้อ มหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) เดือนพฤศจิกายน

  • Michigan Consumer Sentiment:
    Actual 51.0; Forecast 50.3; Previous 53.6

  • Michigan Current Conditions:
    Actual 51.1; Forecast 52.3; Previous 58.6

  • Michigan Consumer Expectations:
    Actual 51.0; Forecast 49.0; Previous 50.3

  • Michigan 5-Year Inflation Expectations:
    Actual 3.4%; Forecast 3.6%; Previous 3.9%

  • Michigan 1-Year Inflation Expectations:
    Actual 4.5%; Forecast 4.7%; Previous 4.6%

 

 

26 พฤศจิกายน 2025, 09:19

ข่าวเด่นวันนี้
26 พฤศจิกายน 2025, 09:15

EURUSD ดีดตัวขึ้น 0.4% ฟื้นตัวจากโซนแนวรับสำคัญ 📈
26 พฤศจิกายน 2025, 09:12

ข่าวเด่น: Uดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และ Richmond Fed ต่ำกว่าคาดการณ์มาก 📌
26 พฤศจิกายน 2025, 08:55

ตลาดเด่น: EURUSD

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก