ข่าวเด่น: รายงาน UoM ชี้ความคาดหวังเงินเฟ้อลดลง 📌

03:00 PM BST – สหรัฐอเมริกา | รายงานความเชื่อมั่นและคาดการณ์เงินเฟ้อ มหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) เดือนพฤศจิกายน
Michigan Consumer Sentiment:
Actual 51.0; Forecast 50.3; Previous 53.6
Michigan Current Conditions:
Actual 51.1; Forecast 52.3; Previous 58.6
Michigan Consumer Expectations:
Actual 51.0; Forecast 49.0; Previous 50.3
Michigan 5-Year Inflation Expectations:
Actual 3.4%; Forecast 3.6%; Previous 3.9%
Michigan 1-Year Inflation Expectations:
Actual 4.5%; Forecast 4.7%; Previous 4.6%
