อ่านเพิ่มเติม
08:18 · 24 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: PMI สหรัฐออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย — EURUSD ไม่ตอบสนอง 📌

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

02:45 PM BST – สหรัฐอเมริกา | ข้อมูล PMI เดือนพฤศจิกายน

  • S&P Global Services PMI: Actual 55.0; Forecast 54.6; Previous 54.8

  • S&P Global Manufacturing PMI: Actual 51.9; Forecast 52.0; Previous 52.5

  • S&P Global Composite PMI: Actual 54.8; Forecast 54.5; Previous 54.6

ข้อมูล PMI เบื้องต้นของสหรัฐฯ แสดงภาพรวมที่ยังแข็งแกร่ง โดยภาคการผลิตชะลอลงเล็กน้อยสู่ระดับ 51.9 (เทียบกับคาดการณ์ 52.0 และก่อนหน้า 52.5) ขณะที่ดัชนี Composite ยังคงทรงตัวที่ 54.8 (จาก 54.6 ก่อนหน้า)

Chris Williamson จาก S&P Global ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่า GDP ไตรมาส 4 อาจเติบโตเฉลี่ยราว 2.5% ต่อปี โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทั้งภาคการผลิตและบริการ รวมถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่า การชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่และการสะสมสินค้าคงคลังที่ยังขายไม่ออกในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ อาจกดดันภาคการผลิตในระยะถัดไป ขณะเดียวกัน ราคาต้นทุนและราคาขายที่สูงขึ้น — ส่วนหนึ่งมาจากภาษีนำเข้า — และการจ้างงานที่ระมัดระวัง ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้กำหนดนโยบายด้านเงินเฟ้อกังวล

 

 

26 พฤศจิกายน 2025, 09:19

ข่าวเด่นวันนี้
26 พฤศจิกายน 2025, 09:17

ฟิวเจอร์สกาแฟฟื้นตัว รับแรงหนุนจากภาวะแห้งแล้งในบราซิล 📈
26 พฤศจิกายน 2025, 09:15

EURUSD ดีดตัวขึ้น 0.4% ฟื้นตัวจากโซนแนวรับสำคัญ 📈
26 พฤศจิกายน 2025, 09:14

ก๊าซธรรมชาติร่วง 4% ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนในสหรัฐฯ

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก