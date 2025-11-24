ข่าวเด่น: PMI สหรัฐออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย — EURUSD ไม่ตอบสนอง 📌

02:45 PM BST – สหรัฐอเมริกา | ข้อมูล PMI เดือนพฤศจิกายน
S&P Global Services PMI: Actual 55.0; Forecast 54.6; Previous 54.8
S&P Global Manufacturing PMI: Actual 51.9; Forecast 52.0; Previous 52.5
S&P Global Composite PMI: Actual 54.8; Forecast 54.5; Previous 54.6
ข้อมูล PMI เบื้องต้นของสหรัฐฯ แสดงภาพรวมที่ยังแข็งแกร่ง โดยภาคการผลิตชะลอลงเล็กน้อยสู่ระดับ 51.9 (เทียบกับคาดการณ์ 52.0 และก่อนหน้า 52.5) ขณะที่ดัชนี Composite ยังคงทรงตัวที่ 54.8 (จาก 54.6 ก่อนหน้า)
Chris Williamson จาก S&P Global ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่า GDP ไตรมาส 4 อาจเติบโตเฉลี่ยราว 2.5% ต่อปี โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทั้งภาคการผลิตและบริการ รวมถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่า การชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่และการสะสมสินค้าคงคลังที่ยังขายไม่ออกในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ อาจกดดันภาคการผลิตในระยะถัดไป ขณะเดียวกัน ราคาต้นทุนและราคาขายที่สูงขึ้น — ส่วนหนึ่งมาจากภาษีนำเข้า — และการจ้างงานที่ระมัดระวัง ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้กำหนดนโยบายด้านเงินเฟ้อกังวล
