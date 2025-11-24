ข่าวเด่น: ผล PMI สหราชอาณาจักรออกมาแบบผสมผสาน — GBPUSD เคลื่อนไหวเงียบ

อ่านเพิ่มเติม
10:30 – สหราชอาณาจักร

Preliminary Manufacturing PMI – พฤศจิกายน:
Actual 50.2 (Forecast 49.3, Previous 49.7)

Preliminary Services PMI – พฤศจิกายน:
Actual 50.5 (Forecast 52, Previous 52.3)

ในเดือนพฤศจิกายน ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหราชอาณาจักรออกมาที่ 50.2 สูงกว่าคาดการณ์และบ่งชี้การขยายตัวเล็กน้อย ขณะที่ PMI ภาคบริการลดลงเหลือ 50.5 ต่ำกว่าคาดการณ์ สะท้อนการชะลอตัวในภาคบริการ แม้ข้อมูลจะออกมาผสมผสาน แต่ตลาดยังคงนิ่ง และคู่เงิน GBP/USD ทรงตัวโดยไม่มีความเคลื่อนไหวเด่นชัด

 


 

Source: xStation5

