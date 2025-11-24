อ่านเพิ่มเติม
08:30 · 24 พฤศจิกายน 2025

สรุปข่าวเช้า

ปลายสัปดาห์นี้ ตลาดการเงินยังคงไม่มีทีท่าฟื้นตัว แม้จะมีความพยายามดีดตัวหลายครั้ง แต่แรงขายยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่า สาเหตุหลักมาจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ความกังวลเกี่ยวกับฟองสบู่ AI และท่าทีเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ Fed

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีสหรัฐฯ พยายามฟื้นตัว:

  • US500 +0.90%

  • US100 +0.70%
    ขณะที่ ดัชนีหุ้นขนาดเล็ก US2000 เพิ่มขึ้น 2.30%

สัปดาห์นี้เป็นช่วงยากสำหรับหุ้นเทคโนโลยี US100 ลดลง 3.55% ในสัปดาห์นี้ และในจุดสูงสุดของแรงขายวันนี้ การลดลงเกือบ 4.80%

ข่าวเด่นอื่น ๆ:

  • Eli Lilly (LLY.US) เข้าสู่กลุ่มบริษัทสหรัฐมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นบริษัทที่ 10 ของกลุ่มนี้

  • BLS ประกาศว่า Employment Cost Index ของ Q3 จะเผยแพร่วันที่ 10 ธ.ค. ขณะที่รายงานรายได้จริงของเดือนต.ค. ถูกยกเลิก และ CPI เดือนพ.ย. จะเผยแพร่วันที่ 18 ธ.ค.

เศรษฐกิจสหรัฐ:

  • PMI เบื้องต้น: Manufacturing ลดลง 51.9 (คาด 52.0, ก่อนหน้า 52.5), Composite อยู่ที่ 54.8 (ก่อนหน้า 54.6)

  • Chris Williamson (S&P Global) ชี้ว่าข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับ GDP ไตรมาส 4 เติบโตเฉลี่ยราว 2.5% ต่อปี ได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทั้งภาคการผลิตและบริการ รวมถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่สูงขึ้น

  • John Williams (Fed) ระบุว่านโยบายการเงินยัง “จำกัดแบบพอประมาณ” และเห็นว่ามีช่องทางสำหรับการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะสั้น แม้เงินเฟ้อจะสูงขึ้น โดยชี้ว่าภาษีนำเข้าเพิ่มเงินเฟ้อ 0.5–0.75% แต่ไม่เปลี่ยนทิศทางพื้นฐาน — การลดดอกเบี้ยยังมีเหตุผลเพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานที่เสี่ยงชะลอตัว

  • ความน่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม พุ่งสูงเกิน 73% จาก 38% เมื่อวาน

ข้อมูล University of Michigan:

  • คาดการณ์เงินเฟ้อลดลง: 1 ปี = 4.5%, 5 ปี = 3.4%

  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้นที่ 51 (คาด 49, ก่อนหน้า 50.3)

ตลาดคริปโต:

  • Bitcoin ลดลง >4.50% หลังทดสอบระดับ 80,000 USD

  • Ethereum ลดลง 4.70%
    แรงขายเกิดจากสภาพคล่องต่ำ, ความตื่นตระหนกเกี่ยวกับสิ้นสุดวัฏจักร, นักลงทุนระยะยาวขายออก และความเชื่อมั่นตลาดหุ้นที่อ่อนแอ

MicroStrategy:

  • หุ้นบุริมสิทธิ ลดลง เกือบ 7% ในสัปดาห์นี้ และ 13.5% ในเดือนนี้

  • การลดลงสะท้อนคำถามเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการจัดหาเงินทุนซื้อ Bitcoin ต่อไป และชำระเงินปันผลด้วยเงินสด

26 พฤศจิกายน 2025, 09:19

26 พฤศจิกายน 2025, 09:15

26 พฤศจิกายน 2025, 09:12

25 พฤศจิกายน 2025, 14:50

