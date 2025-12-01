อ่านเพิ่มเติม
08:09 · 1 ธันวาคม 2025

3 ตลาดสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์หน้า

US2000
ดัชนี
-
-
OIL.WTI
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
USD/JPY
ฟอเร็ก
-
-

เรากำลังเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2025 ในตลาดการเงินโลก สัปดาห์นี้นักลงทุนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ:

  • ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ก่อนการประชุมเฟด

  • ความคืบหน้าแผนสันติภาพยูเครน–รัสเซีย

  • ถ้อยแถลงจากผู้ว่าการ BOJ นาย Ueda ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่า BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมหรือไม่

ด้วยเหตุนี้ ตลาดที่ควรจับตาคือ US2000, OIL.WTI และ USDJPY

US2000

ในช่วงวันข้างหน้า ทิศทางของ US2000 จะขึ้นอยู่กับดัชนี PCE เดือนกันยายน ที่จะประกาศวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญก่อนการประชุม FOMC วันที่ 9–10 ธันวาคม

หุ้นของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมักอ่อนไหวต่อเงื่อนไขสินเชื่อและทิศทางดอกเบี้ยมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้นหากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด อาจเพิ่มแรงขายหลังจากการรีบาวด์ล่าสุด

ตลาดเข้าสู่ช่วง Fed blackout ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม หมายความว่ากรรมการเฟดจะไม่ให้ความเห็นด้านนโยบายการเงินใด ๆ
→ ทำให้ US2000 จะตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจจริง (hard data) เป็นหลัก โดยเฉพาะตัวเลข PCE ที่จะเป็นปัจจัยชี้นำสำคัญในสัปดาห์นี้

OIL.WTI

ราคาน้ำมัน OIL.WTI จะได้รับอิทธิพลจากการประชุม OPEC+ วันที่ 30 พฤศจิกายน (วันอาทิตย์) แต่ปัจจัยที่ทรงพลังที่สุดคือ การเจรจาสันติภาพรัสเซีย–ยูเครน ซึ่งอาจเปลี่ยนเส้นทางราคาน้ำมันอย่างมาก

ขณะนี้ WTI เคลื่อนไหวบริเวณ 58–59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยถูกกดดันจากคาดการณ์ส่วนเกินการผลิตในไตรมาส 1 ปี 2026 ที่สูงถึง +4 ล้านบาร์เรล/วัน (ตาม IEA)

แม้ OPEC+ อาจประกาศหยุดการเพิ่มกำลังการผลิตใน Q1 2026 ตามเสียงสะท้อนล่าสุด แต่ตลาดยังคงสงสัย เนื่องจากอุปทานส่วนเกินส่วนใหญ่มาจากประเทศนอกกลุ่ม OPEC+

USDJPY

อัตราเงินเฟ้อโตเกียวที่ 2.8% YoY ในเดือนพฤศจิกายน ชี้ว่าแรงกดดันด้านราคายังคงเพิ่มขึ้น → สนับสนุนมุมมองว่า BOJ อาจขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมหรือมกราคม 2026

ข้อมูลจากตลาดสวอประบุว่า:

  • ความเป็นไปได้ที่ BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยใน ธันวาคม ≥ 50%

  • ความน่าจะเป็นรวมที่ขึ้นดอกเบี้ยภายใน สิ้นเดือนมกราคม ≈ 80%

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยชี้นำที่สำคัญที่สุดคือ คำพูดของผู้ว่าการ Ueda ในงานที่เมืองนาโกย่า (วันจันทร์) ซึ่งอาจส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายก่อนการประชุม BOJ วันที่ 18–19 ธันวาคม

ความไม่แน่นอนยังเพิ่มขึ้นจากความแตกต่างระหว่างท่าที ฮอว์คิชของ BOJ กับท่าที โดวิชของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ
→ ทำให้ตลาดยังไม่มั่นใจว่า BOJ จะคงความมุ่งมั่นต่อการเข้มงวดการเงินมากน้อยเพียงใด


 
3 ธันวาคม 2025, 14:51

ข่าวเด่น: 🇨🇭📉 เงินเฟ้อสวิตฯ ลดลงเกินคาด — กดดันเฟดสวิส ขณะที่ USDCHF ขยับขึ้น
3 ธันวาคม 2025, 14:50

สรุปข่าวเช้า
3 ธันวาคม 2025, 09:20

ข่าวเด่นวันนี้
3 ธันวาคม 2025, 09:08

D-Wave ขยายสู่ภาครัฐ หุ้นปรับตัวขึ้น!

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก