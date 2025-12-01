3 ตลาดสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์หน้า

เรากำลังเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2025 ในตลาดการเงินโลก สัปดาห์นี้นักลงทุนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ:
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ก่อนการประชุมเฟด
ความคืบหน้าแผนสันติภาพยูเครน–รัสเซีย
ถ้อยแถลงจากผู้ว่าการ BOJ นาย Ueda ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่า BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมหรือไม่
ด้วยเหตุนี้ ตลาดที่ควรจับตาคือ US2000, OIL.WTI และ USDJPY
US2000
ในช่วงวันข้างหน้า ทิศทางของ US2000 จะขึ้นอยู่กับดัชนี PCE เดือนกันยายน ที่จะประกาศวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญก่อนการประชุม FOMC วันที่ 9–10 ธันวาคม
หุ้นของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมักอ่อนไหวต่อเงื่อนไขสินเชื่อและทิศทางดอกเบี้ยมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้นหากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด อาจเพิ่มแรงขายหลังจากการรีบาวด์ล่าสุด
ตลาดเข้าสู่ช่วง Fed blackout ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม หมายความว่ากรรมการเฟดจะไม่ให้ความเห็นด้านนโยบายการเงินใด ๆ
→ ทำให้ US2000 จะตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจจริง (hard data) เป็นหลัก โดยเฉพาะตัวเลข PCE ที่จะเป็นปัจจัยชี้นำสำคัญในสัปดาห์นี้
OIL.WTI
ราคาน้ำมัน OIL.WTI จะได้รับอิทธิพลจากการประชุม OPEC+ วันที่ 30 พฤศจิกายน (วันอาทิตย์) แต่ปัจจัยที่ทรงพลังที่สุดคือ การเจรจาสันติภาพรัสเซีย–ยูเครน ซึ่งอาจเปลี่ยนเส้นทางราคาน้ำมันอย่างมาก
ขณะนี้ WTI เคลื่อนไหวบริเวณ 58–59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยถูกกดดันจากคาดการณ์ส่วนเกินการผลิตในไตรมาส 1 ปี 2026 ที่สูงถึง +4 ล้านบาร์เรล/วัน (ตาม IEA)
แม้ OPEC+ อาจประกาศหยุดการเพิ่มกำลังการผลิตใน Q1 2026 ตามเสียงสะท้อนล่าสุด แต่ตลาดยังคงสงสัย เนื่องจากอุปทานส่วนเกินส่วนใหญ่มาจากประเทศนอกกลุ่ม OPEC+
USDJPY
อัตราเงินเฟ้อโตเกียวที่ 2.8% YoY ในเดือนพฤศจิกายน ชี้ว่าแรงกดดันด้านราคายังคงเพิ่มขึ้น → สนับสนุนมุมมองว่า BOJ อาจขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมหรือมกราคม 2026
ข้อมูลจากตลาดสวอประบุว่า:
-
ความเป็นไปได้ที่ BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยใน ธันวาคม ≥ 50%
-
ความน่าจะเป็นรวมที่ขึ้นดอกเบี้ยภายใน สิ้นเดือนมกราคม ≈ 80%
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยชี้นำที่สำคัญที่สุดคือ คำพูดของผู้ว่าการ Ueda ในงานที่เมืองนาโกย่า (วันจันทร์) ซึ่งอาจส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายก่อนการประชุม BOJ วันที่ 18–19 ธันวาคม
ความไม่แน่นอนยังเพิ่มขึ้นจากความแตกต่างระหว่างท่าที ฮอว์คิชของ BOJ กับท่าที โดวิชของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ
→ ทำให้ตลาดยังไม่มั่นใจว่า BOJ จะคงความมุ่งมั่นต่อการเข้มงวดการเงินมากน้อยเพียงใด
