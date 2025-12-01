ราคาซิลเวอร์พุ่งทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่!

ราคาซิลเวอร์พุ่งเกือบ 100% ตั้งแต่ต้นปี ทำสถิติสูงสุดติดต่อกัน
ราคาซิลเวอร์ปรับตัวขึ้นอย่างมากตั้งแต่ต้นปี โดยแตะระดับราคาสูงสุดต่อเนื่อง การปรับตัวขึ้นเกิดจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น อุปทานโลหะที่จำกัดและความต้องการในภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง รวมถึงปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ดอลลาร์ที่อ่อนค่า เงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งล้วนเพิ่มแรงกดดันต่อความต้องการซิลเวอร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
โครงสร้างตลาดยังเป็นตัวเร่งการเคลื่อนไหวของราคา เงินทุนไหลเข้าสู่ ETF และสภาพคล่องตลาดที่จำกัด ทำให้ธุรกรรมขนาดใหญ่สามารถส่งผลต่อราคามาก
นอกจากนี้ สต็อกซิลเวอร์ในจีนที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ยังจำกัดอุปทานโลกและหนุนราคาต่อเนื่อง ขณะที่ อัตราส่วนทอง-เงินสูง สะท้อนถึงประสิทธิภาพของซิลเวอร์เมื่อเทียบกับทองคำ
ขณะนี้ราคาซิลเวอร์ได้ทะลุระดับ 56 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำสถิติใหม่อีกครั้ง สะท้อนถึงความอ่อนไหวของตลาดต่อทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค
