Intel พุ่งแรงท่ามกลางข่าวลือว่าเตรียมผลิตชิปให้ Apple

ระหว่างการซื้อขายวันนี้ หุ้น Intel พุ่งขึ้นกว่า 7% หลังมีรายงานว่าอาจได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตบางรุ่นของชิปตระกูล M-series ให้กับ Apple
ตลาดมองว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ Intel ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และช่วยฟื้นฟูศักยภาพด้านการผลิตของบริษัท ซึ่งถือเป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ท่ามกลางบริบทภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ในขั้นตอนนี้ การเจรจาระหว่างทั้งสองบริษัทยังอยู่ในระยะเริ่มต้นมาก และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำไปสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายหรือไม่ ตามรายงาน Intel อาจเริ่มผลิตชิประดับล่างของ Apple ได้ตั้งแต่ปี 2027 ขณะที่ชิประดับสูงและชิปประสิทธิภาพสูงยังคงผลิตโดยคู่ค้าปัจจุบันอย่าง TSMC ต่อไป การมี Intel เป็นซัพพลายเออร์เพิ่มเติมจะช่วยให้ Apple กระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์สนับสนุนการผลิตภายในประเทศสหรัฐฯ
การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น Intel ในขณะนี้สะท้อนถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือที่อาจเกิดขึ้นกับ Apple และบทบาทที่เป็นไปได้ของบริษัทในการผลิตชิปตระกูล M-series ตามหลัก “ซื้อเมื่อมีข่าวลือ ขายเมื่อมีข่าวจริง” ตลาดจึงตอบสนองต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ขณะที่ทิศทางต่อจากนี้ยังมีความไม่แน่นอน และอาจส่งผลต่อมูลค่าของบริษัทได้ทุกเมื่อ
ข่าวเด่น: 🇨🇭📉 เงินเฟ้อสวิตฯ ลดลงเกินคาด — กดดันเฟดสวิส ขณะที่ USDCHF ขยับขึ้น
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้
AOSL พุ่งขึ้นหลังเปิดตัว MOSFET รุ่นใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI