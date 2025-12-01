การซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้เต็มไปด้วยความเชื่อมั่น ส่งผลให้ตลาดปิดบวก S&P 500 ขึ้นกว่า 0.5%, Nasdaq 100 เพิ่มเกือบ 0.8%, และ Dow Jones ปิดบวก 0.6% โดยวันนี้การซื้อขายบน Wall Street ปิดเร็วกว่าปกติ
การปรับตัวขึ้นของ Wall Street ส่วนใหญ่หนุนโดยความคาดหวังการ ลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคม ตลาดประเมินความน่าจะเป็นสูงกว่า 80% ว่าการประชุมเดือนธันวาคมจะมีการลดดอกเบี้ย 25 จุดฐาน
หุ้น Intel พุ่งเกือบ 10% หลังมีรายงานว่าอาจผลิตชิปรุ่นต่ำให้ Apple ในอนาคต แม้ความร่วมมือยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ตลาดตอบรับเชิงบวกต่อโอกาสที่ Apple จะกระจายซัพพลายเชนและย้ายการผลิตบางส่วนไปสหรัฐฯ
ภาพรวมตลาดยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์นี้และปิดบวกเล็กน้อย:
-
FTSE 100 +0.27%
-
CAC 40 +0.29%
-
AEX +0.38%
-
DAX +0.25%
-
IBEX 35 +0.06%
-
SMI +0.09%
-
Euro Stoxx 50 +0.35%
ในฝรั่งเศส การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่ม 0.4% ขณะที่ตัวบ่งชี้เงินเฟ้อเบื้องต้นลดลง 0.9% YoY แสดงให้เห็นว่าแม้เงินเฟ้อจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ความต้องการภายในประเทศยังแข็งแรงและเศรษฐกิจมีการเติบโต GDP ที่มั่นคง
ข้อมูลเงินเฟ้อเยอรมนี ออกมาแบบผสม:
-
CPI รายปี 2.3% ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
-
CPI รายเดือน -0.2%
-
HICP รายปี 2.6% สูงกว่าคาด, รายเดือน -0.5%
GDP แคนาดาไตรมาส 3 โต 2.6% สูงกว่าคาด 0.5% ส่งผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา
เหตุการณ์สำคัญทางเทคนิค
CME รายงานปัญหาทางเทคนิค ทำให้การซื้อขายในทุกตลาดหยุดชั่วคราว โดยเกิดจาก ระบบระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการ
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และโลหะมีค่า
-
ซิลเวอร์ ทะลุ 56 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำสถิติสูงสุด
-
ทองคำ ขึ้นเหนือ 4,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
-
Bitcoin ลด 0.5% อยู่ต่ำกว่า 91,000 ดอลลาร์
-
Ethereum ขึ้นเกือบ 1% อยู่เหนือ 3,000 ดอลลาร์
ตลาดพลังงาน
-
WTI crude oil ฟิวเจอร์ +0.3%
-
Brent crude oil ฟิวเจอร์ +0.3%
-
Natural gas (NATGAS) ฟิวเจอร์ +3.5%
ข่าวเด่น: 🇨🇭📉 เงินเฟ้อสวิตฯ ลดลงเกินคาด — กดดันเฟดสวิส ขณะที่ USDCHF ขยับขึ้น
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้
AOSL พุ่งขึ้นหลังเปิดตัว MOSFET รุ่นใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI