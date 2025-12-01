อ่านเพิ่มเติม
08:15 · 1 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้

การซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้เต็มไปด้วยความเชื่อมั่น ส่งผลให้ตลาดปิดบวก S&P 500 ขึ้นกว่า 0.5%, Nasdaq 100 เพิ่มเกือบ 0.8%, และ Dow Jones ปิดบวก 0.6% โดยวันนี้การซื้อขายบน Wall Street ปิดเร็วกว่าปกติ

การปรับตัวขึ้นของ Wall Street ส่วนใหญ่หนุนโดยความคาดหวังการ ลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคม ตลาดประเมินความน่าจะเป็นสูงกว่า 80% ว่าการประชุมเดือนธันวาคมจะมีการลดดอกเบี้ย 25 จุดฐาน

หุ้น Intel พุ่งเกือบ 10% หลังมีรายงานว่าอาจผลิตชิปรุ่นต่ำให้ Apple ในอนาคต แม้ความร่วมมือยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ตลาดตอบรับเชิงบวกต่อโอกาสที่ Apple จะกระจายซัพพลายเชนและย้ายการผลิตบางส่วนไปสหรัฐฯ

ภาพรวมตลาดยุโรป

ตลาดหุ้นยุโรปยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์นี้และปิดบวกเล็กน้อย:

  • FTSE 100 +0.27%

  • CAC 40 +0.29%

  • AEX +0.38%

  • DAX +0.25%

  • IBEX 35 +0.06%

  • SMI +0.09%

  • Euro Stoxx 50 +0.35%

ในฝรั่งเศส การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่ม 0.4% ขณะที่ตัวบ่งชี้เงินเฟ้อเบื้องต้นลดลง 0.9% YoY แสดงให้เห็นว่าแม้เงินเฟ้อจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ความต้องการภายในประเทศยังแข็งแรงและเศรษฐกิจมีการเติบโต GDP ที่มั่นคง

ข้อมูลเงินเฟ้อเยอรมนี ออกมาแบบผสม:

  • CPI รายปี 2.3% ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

  • CPI รายเดือน -0.2%

  • HICP รายปี 2.6% สูงกว่าคาด, รายเดือน -0.5%

GDP แคนาดาไตรมาส 3 โต 2.6% สูงกว่าคาด 0.5% ส่งผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา

เหตุการณ์สำคัญทางเทคนิค

CME รายงานปัญหาทางเทคนิค ทำให้การซื้อขายในทุกตลาดหยุดชั่วคราว โดยเกิดจาก ระบบระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการ

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และโลหะมีค่า

  • ซิลเวอร์ ทะลุ 56 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำสถิติสูงสุด

  • ทองคำ ขึ้นเหนือ 4,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

  • Bitcoin ลด 0.5% อยู่ต่ำกว่า 91,000 ดอลลาร์

  • Ethereum ขึ้นเกือบ 1% อยู่เหนือ 3,000 ดอลลาร์

ตลาดพลังงาน

  • WTI crude oil ฟิวเจอร์ +0.3%

  • Brent crude oil ฟิวเจอร์ +0.3%

  • Natural gas (NATGAS) ฟิวเจอร์ +3.5%

