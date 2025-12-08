3 ตลาดน่าจับตาสัปดาห์นี้

ในสัปดาห์หน้า ตลาดการเงินจะโฟกัสไปที่ การประชุมธนาคารกลาง โดยเฉพาะ สหรัฐฯ Federal Reserve (Fed) เราเริ่มเห็นตัวเลขเศรษฐกิจล่าช้าของสหรัฐฯ บ้างแล้ว แต่ตัวชี้วัดสำคัญอย่าง เงินเฟ้อ CPI และ รายงานตลาดแรงงาน NFP จะยังไม่เปิดเผยก่อนการประชุม Fed วันพุธ อย่างไรก็ตาม ตลาดแทบแน่นอนว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ย
นอกจาก Fed แล้ว Swiss National Bank (SNB) และ Reserve Bank of Australia (RBA) ก็มีนัดประกาศนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า ส่วนบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง เช่น Broadcom และ Oracle จะรายงานผลประกอบการ เนื่องจากปฏิทินการเงินของพวกเขาเลื่อนเล็กน้อย
ดังนั้น ตลาดที่ควรจับตาเป็นพิเศษได้แก่ GOLD, ดัชนี US100 และคู่สกุลเงิน USDCHF
GOLD
ทองคำปรับตัวขึ้นประมาณ 7% จากจุดต่ำต้นเดือนพฤศจิกายน และยังถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ทำผลงานดีที่สุดในปีนี้ แม้ตอนนี้ยังตามหลังเงิน
ทองคำอาจตอบสนองแรงต่อ น้ำเสียงการประกาศของ Fed ในวันพุธ ตลาดตีความความน่าจะเป็นของการปรับลดดอกเบี้ยเกิน 90% ทำให้นักลงทุนให้ความสนใจกับ แนวทางของ Fed อย่างมาก
ตลาดคาดว่าอาจมี การปรับลดบางส่วนในเดือนเมษายน และ ปรับลดเต็มจำนวนในเดือนมิถุนายน หาก Fed ส่งสัญญาณเชิงผ่อนคลายเพิ่มเติม จะเปิดโอกาสให้ ดอลลาร์อ่อนค่าต่อและทองคำปรับตัวขึ้นได้อีก
นอกจากการประชุมวันพุธ ควรจับตา รายงาน JOLTS วันอังคาร และ ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์วันพฤหัสฯ
US100 (Nasdaq 100)
ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับขึ้นกว่า 7% จากจุดต่ำสุดวันที่ 21 พฤศจิกายน และตอนนี้อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลไม่ถึง 3%
สำหรับดัชนีนี้ ทั้ง การประชุม Fed และ ผลประกอบการบริษัทเทคที่มีปฏิทินการเงินเลื่อน จะเป็นตัวกำหนดทิศทาง
วันพุธหลังปิดตลาด Adobe และ Oracle จะรายงานผลประกอบการ
Oracle เนื่องจากความร่วมมือกับ OpenAI และ Nvidia ถูกบางฝ่ายมองว่าเป็น ฟองสบู่เก็งกำไร
วันพฤหัสฯ หลังตลาด Broadcom จะรายงานผลประกอบการ บริษัทผู้ผลิตชิปเฉพาะทางรายนี้มักถูกมองว่ามูลค่าสูงเกินไป แม้รายงานก่อนหน้านี้จะออกมาดีมาก
USDCHF
ขณะที่ตลาดคาดว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้ง SNB คาดว่าจะไม่ปรับนโยบายเช่นเดียวกัน แม้ว่าเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์จะต่ำ
อัตราดอกเบี้ยแท้จริงในสวิตเซอร์แลนด์ยังสูง และหาก SNB ไม่เข้าแทรกแซงตลาด FX อาจสร้าง แรงกดดันให้ฟรังก์สวิสแข็งค่าอีกครั้ง
ฟรังก์ปรับขึ้นเกือบ 13% ต่อดอลลาร์สหรัฐฯในปีนี้ และเป็นอันดับสองรองจากโครนาสวีเดนในกลุ่ม G10
หาก SNB ยังคงนิ่ง การพยายามกด USDCHF ต่ำกว่า 0.80 อาจเกิดขึ้นได้อีกครั้ง
