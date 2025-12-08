อ่านเพิ่มเติม
20:00 · 8 ธันวาคม 2025

3 ตลาดน่าจับตาสัปดาห์นี้

GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
US100
ดัชนี
-
-
USD/CHF
ฟอเร็ก
-
-

ในสัปดาห์หน้า ตลาดการเงินจะโฟกัสไปที่ การประชุมธนาคารกลาง โดยเฉพาะ สหรัฐฯ Federal Reserve (Fed) เราเริ่มเห็นตัวเลขเศรษฐกิจล่าช้าของสหรัฐฯ บ้างแล้ว แต่ตัวชี้วัดสำคัญอย่าง เงินเฟ้อ CPI และ รายงานตลาดแรงงาน NFP จะยังไม่เปิดเผยก่อนการประชุม Fed วันพุธ อย่างไรก็ตาม ตลาดแทบแน่นอนว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ย

นอกจาก Fed แล้ว Swiss National Bank (SNB) และ Reserve Bank of Australia (RBA) ก็มีนัดประกาศนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า ส่วนบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง เช่น Broadcom และ Oracle จะรายงานผลประกอบการ เนื่องจากปฏิทินการเงินของพวกเขาเลื่อนเล็กน้อย
ดังนั้น ตลาดที่ควรจับตาเป็นพิเศษได้แก่ GOLD, ดัชนี US100 และคู่สกุลเงิน USDCHF

GOLD

ทองคำปรับตัวขึ้นประมาณ 7% จากจุดต่ำต้นเดือนพฤศจิกายน และยังถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ทำผลงานดีที่สุดในปีนี้ แม้ตอนนี้ยังตามหลังเงิน
ทองคำอาจตอบสนองแรงต่อ น้ำเสียงการประกาศของ Fed ในวันพุธ ตลาดตีความความน่าจะเป็นของการปรับลดดอกเบี้ยเกิน 90% ทำให้นักลงทุนให้ความสนใจกับ แนวทางของ Fed อย่างมาก
ตลาดคาดว่าอาจมี การปรับลดบางส่วนในเดือนเมษายน และ ปรับลดเต็มจำนวนในเดือนมิถุนายน หาก Fed ส่งสัญญาณเชิงผ่อนคลายเพิ่มเติม จะเปิดโอกาสให้ ดอลลาร์อ่อนค่าต่อและทองคำปรับตัวขึ้นได้อีก
นอกจากการประชุมวันพุธ ควรจับตา รายงาน JOLTS วันอังคาร และ ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์วันพฤหัสฯ

US100 (Nasdaq 100)

ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับขึ้นกว่า 7% จากจุดต่ำสุดวันที่ 21 พฤศจิกายน และตอนนี้อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลไม่ถึง 3%
สำหรับดัชนีนี้ ทั้ง การประชุม Fed และ ผลประกอบการบริษัทเทคที่มีปฏิทินการเงินเลื่อน จะเป็นตัวกำหนดทิศทาง

  • วันพุธหลังปิดตลาด Adobe และ Oracle จะรายงานผลประกอบการ

  • Oracle เนื่องจากความร่วมมือกับ OpenAI และ Nvidia ถูกบางฝ่ายมองว่าเป็น ฟองสบู่เก็งกำไร

  • วันพฤหัสฯ หลังตลาด Broadcom จะรายงานผลประกอบการ บริษัทผู้ผลิตชิปเฉพาะทางรายนี้มักถูกมองว่ามูลค่าสูงเกินไป แม้รายงานก่อนหน้านี้จะออกมาดีมาก

USDCHF

ขณะที่ตลาดคาดว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้ง SNB คาดว่าจะไม่ปรับนโยบายเช่นเดียวกัน แม้ว่าเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์จะต่ำ
อัตราดอกเบี้ยแท้จริงในสวิตเซอร์แลนด์ยังสูง และหาก SNB ไม่เข้าแทรกแซงตลาด FX อาจสร้าง แรงกดดันให้ฟรังก์สวิสแข็งค่าอีกครั้ง
ฟรังก์ปรับขึ้นเกือบ 13% ต่อดอลลาร์สหรัฐฯในปีนี้ และเป็นอันดับสองรองจากโครนาสวีเดนในกลุ่ม G10
หาก SNB ยังคงนิ่ง การพยายามกด USDCHF ต่ำกว่า 0.80 อาจเกิดขึ้นได้อีกครั้ง

10 ธันวาคม 2025, 15:29

ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อของนอร์เวย์ออกมาตรงตามที่คาดการณ์!
10 ธันวาคม 2025, 15:15

สรุปข่าวเช้า
10 ธันวาคม 2025, 09:07

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดระมัดระวังก่อนการประชุม Fed เงินคำเงินเงินพุ่งเหนือ 60 ดอลลาร์
10 ธันวาคม 2025, 09:03

🥈 Silver ใกล้แตะ 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 📈

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก