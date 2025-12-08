US100 พุ่งขึ้นหลังตัวเลข PCE 📈

Nasdaq 100 (US100) ฟิวเจอร์สปรับขึ้นกว่า 0.5% วันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลข PCE ที่เป็นมิตรต่อ Wall Street ตัวเลขเงินเฟ้อสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ขณะที่การบริโภคและรายได้ส่วนบุคคลใกล้เคียงกับที่นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน
- ตัวเลข University of Michigan เบื้องต้นสำหรับเดือนธันวาคม ยังช่วยสนับสนุนบรรยากาศบวกใน Wall Street แสดงให้เห็น ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น พร้อมกับ ความคาดหวังเงินเฟ้อลดลงทั้งในระยะ 1 ปีและ 5 ปี ซึ่งผสานกับมุมมองการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมและแนวทางนโยบายแบบผ่อนคลายในปี 2026 นักลงทุนจึงมองความเสี่ยงลดลง → สนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยง ในขณะเดียวกันกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
- การประชุมระหว่าง รองนายกรัฐมนตรีจีน He Lifeng กับ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ Scott Bessent น่าจะออกมาดี เจ้าหน้าที่จีนออกแถลงการณ์เชิงบวก เน้นความตั้งใจในการขยายความร่วมมือกับสหรัฐ
- เสริมบรรยากาศความอยากเสี่ยงที่ดีขึ้น หุ้น CoreWeave (CRWV.US) หนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีที่ถูกขายหนักที่สุดในปีนี้ ปรับตัวขึ้นกว่า 23% ใน 5 วันทำการล่าสุด สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ลดลง นักวิเคราะห์ Roth Capital Partners เริ่มให้คำแนะนำซื้อหุ้นบริษัท GPU leasing พร้อมตั้ง ราคาเป้าหมาย 110 USD
หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นอย่างกว้างขวาง
แรงหนุนไม่ได้จำกัดเฉพาะ โครงสร้างพื้นฐานและเซมิคอนดักเตอร์ แต่ยังรวมถึง ซอฟต์แวร์ ด้วย โดย Salesforce (CRM.US) ปรับตัวขึ้นหลังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
สัปดาห์หน้าจะมีรายงานสำคัญจาก Adobe, Oracle และ Synopsys ซึ่งผลประกอบการของพวกเขาอาจส่งผลต่อบรรยากาศตลาดซอฟต์แวร์โดยรวม
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ – PCE / UoM
PCE Price Index YoY: 2.8% (คาด 2.8%, ก่อนหน้า 2.7%)
PCE Price Index MoM: 0.3% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.3%)
Core PCE YoY: 2.8% (คาด 2.8%, ก่อนหน้า 2.9%)
Core PCE MoM: 0.2% (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.2%)
Real Personal Consumption MoM: 0.0% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า 0.4%)
Consumer Spending MoM: 0.3% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.6%)
Personal Income MoM: 0.4% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.4%)
University of Michigan – Prelim (ธันวาคม)
-
Sentiment Index: 53.3 (คาด 52, ก่อนหน้า 51.0)
-
Expectations: 55 (คาด 52.7, ก่อนหน้า 51.0)
-
Current Conditions: 50.7 (คาด 52.1, ก่อนหน้า 51.1)
-
5-Year Inflation Expectation: 3.2% (คาด 3.4%, ก่อนหน้า 3.4%)
-
1-Year Inflation Expectation: 4.1% (คาด 4.5%, ก่อนหน้า 4.5%)
ตัวเลขเหล่านี้ช่วยหนุน บรรยากาศเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง และเสริมความมั่นใจในแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยอย่างเหมาะสมในอนาคต
Oracle (ORCL.US)
หุ้น Oracle ปรับตัวขึ้นเกือบ 20% จากจุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน แต่ยังอยู่ต่ำกว่า EMA200 วันราว 5% และต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลประมาณ 50%
รายงานผลประกอบการสัปดาห์หน้า (วันพุธ) อาจทำให้เกิด ความผันผวนทั้งสองทิศทาง ในราคาหุ้น
