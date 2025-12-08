อ่านเพิ่มเติม
NATGAS พุ่ง 5% ทะยานแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี 🔎

สาเหตุหลักของการปรับตัวขึ้นวันนี้มาจากหลายปัจจัย:

  • อากาศหนาวและความต้องการช่วงฤดูหนาว
    อุณหภูมิลดลงทั่วสหรัฐฯ ส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซสำหรับทำความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของความต้องการตามฤดูกาลนี้ไม่เพียงแต่กระทบที่อยู่อาศัย แต่ยังรวมถึงการผลิตไฟฟ้า

  • การส่งออก LNG ของสหรัฐฯ สูงต่อเนื่อง
    สหรัฐฯ ยังคงส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ปริมาณมากทั่วโลก ความต้องการส่งออกนี้ทำให้ อุปทานในประเทศลดลง ส่งผลให้ราคามาตรฐานของก๊าซสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

  • อุปทานจำกัดและคลังสินค้าลดลง
    ปริมาณก๊าซสำรองต่ำและความต้องการ LNG สูงทั่วโลก ทำให้ สมดุลอุปสงค์-อุปทานตึงตัว ส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้น

  • การแข่งขันจากศูนย์ข้อมูลและอุตสาหกรรมใช้พลังงานสูง
    โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะ ศูนย์ข้อมูล AI ที่ขยายตัว รวมถึงความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมหนัก ส่งผลให้ความต้องการก๊าซเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ผลิตในสหรัฐฯ

ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติพุ่งแตะ กว่า 5 USD ต่อ MMBtu ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ปี 2022

การปรับตัวขึ้นครั้งนี้มีความชันสูง โดยเฉลี่ยปีต่อปีสะท้อนทั้ง ฤดูกาล ความต้องการเชิงโครงสร้าง และแรงกดดันจากตลาดโลก ไม่ใช่เพียงผลจากฤดูหนาวชั่วคราวเท่านั้น
ปัจจุบัน ระดับคลังเก็บก๊าซในสหรัฐฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 5% แต่ก็ไม่ได้หยุดแรงซื้อในตลาด

 

Source: xStation5

Despite the correction from 5.50 USD level, NATGAS still gains more than 5% today.

 

Source: xStation5

Natural Gas CoT – การตีความ (21 ต.ค. 2025)

  • Producers/Merchants (ผู้ผลิต/พ่อค้า) เพิ่มการถือครองทั้งฝั่ง Long และ Short อย่างแข็งขัน แต่ Short เพิ่มมากกว่า Long บ่งชี้ถึงการ ป้องกันความเสี่ยง (hedging) ท่ามกลางราคาที่สูงขึ้น และตลาดที่ผู้เล่นทางกายภาพคาดการณ์ความผันผวนหรือความเสี่ยงขาลง

  • Swap Dealers ขยายทั้ง Long และ Short อย่างต่อเนื่อง ถือสัญญาขนาดใหญ่ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อน การถ่ายโอนความเสี่ยงอย่างแข็งขันมากกว่าทิศทางราคา ซึ่งสอดคล้องกับตลาดที่ผู้ผลิตและผู้ใช้ปลายทางล็อกความเสี่ยงพร้อมกัน

  • Managed Money (กองทุนเชิงบริหาร) ลดการถือ Long อย่างมาก ในขณะที่เพิ่ม Spreads และคง Short ไว้ในระดับเล็กสัดส่วนสัญญาณสำคัญคือ ลด Long ลง 69k สัญญา สะท้อนการทำกำไรและความมั่นใจต่อการขึ้นราคาช่วงสั้นลดลง

  • Other Reportables (ผู้เล่นสถาบันขนาดเล็ก) เพิ่ม Long อย่างมาก บ่งชี้ว่านักลงทุนขนาดเล็กเตรียมรับ ความแข็งแกร่งหรือความผันผวนต่อเนื่อง การเพิ่ม Long ของพวกเขาตรงข้ามกับการลด Long ของ Managed Money

  • Spreading positions พุ่งสูงขึ้นในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ MM และ Other Reportables บ่งชี้ ความไม่แน่นอนสูง ตลาดคาดว่าจะมี ช่วงราคากว้าง มากกว่าการเคลื่อนไหวแบบทิศทางเดียว

  • ความเข้มข้นในฝั่ง Short สูง ผู้เล่นหลักถือครอง 54% ของ Short รวม และ 48% ของ Short สุทธิ บ่งชี้ว่าผู้เล่นรายใหญ่ถือ Short เป็นหลัก ทำให้มีความเสี่ยง เกิดการปิด Short อย่างฉับพลัน (short-covering spike) หากปัจจัยพื้นฐานตึงตัว

  • Open Interest รวมยังคงเพิ่มขึ้น เสริมความมั่นใจว่าการเคลื่อนไหวนี้สนับสนุนโดย ผู้เข้าร่วมมากขึ้น ไม่ใช่เสียงรบกวนระยะสั้น

สรุปเชิงตลาด:
โครงสร้าง CoT แสดงให้เห็นว่า ตลาดก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ช่วง late-stage rally

  • ผู้ค้าพาณิชย์ขายเมื่อราคาขึ้น

  • Managed Money ลด Long

  • นักลงทุนขนาดเล็กเข้าซื้อ Long

  • Spreads สูงและ Short เข้มข้น → ความผันผวนสูง และมีโอกาสเกิด แรงดีดขึ้นฉับพลัน หากมีปัจจัยหนุนจากสภาพอากาศหรืออุปทาน

Source: CoT, CFTC, ICE

