NATGAS พุ่ง 5% ทะยานแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี 🔎

ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) พุ่งกว่า 5% ทะยานแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี 🔎
สาเหตุหลักของการปรับตัวขึ้นวันนี้มาจากหลายปัจจัย:
-
อากาศหนาวและความต้องการช่วงฤดูหนาว
อุณหภูมิลดลงทั่วสหรัฐฯ ส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซสำหรับทำความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของความต้องการตามฤดูกาลนี้ไม่เพียงแต่กระทบที่อยู่อาศัย แต่ยังรวมถึงการผลิตไฟฟ้า
-
การส่งออก LNG ของสหรัฐฯ สูงต่อเนื่อง
สหรัฐฯ ยังคงส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ปริมาณมากทั่วโลก ความต้องการส่งออกนี้ทำให้ อุปทานในประเทศลดลง ส่งผลให้ราคามาตรฐานของก๊าซสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น
-
อุปทานจำกัดและคลังสินค้าลดลง
ปริมาณก๊าซสำรองต่ำและความต้องการ LNG สูงทั่วโลก ทำให้ สมดุลอุปสงค์-อุปทานตึงตัว ส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้น
-
การแข่งขันจากศูนย์ข้อมูลและอุตสาหกรรมใช้พลังงานสูง
โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะ ศูนย์ข้อมูล AI ที่ขยายตัว รวมถึงความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมหนัก ส่งผลให้ความต้องการก๊าซเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ผลิตในสหรัฐฯ
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติพุ่งแตะ กว่า 5 USD ต่อ MMBtu ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ปี 2022
การปรับตัวขึ้นครั้งนี้มีความชันสูง โดยเฉลี่ยปีต่อปีสะท้อนทั้ง ฤดูกาล ความต้องการเชิงโครงสร้าง และแรงกดดันจากตลาดโลก ไม่ใช่เพียงผลจากฤดูหนาวชั่วคราวเท่านั้น
ปัจจุบัน ระดับคลังเก็บก๊าซในสหรัฐฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 5% แต่ก็ไม่ได้หยุดแรงซื้อในตลาด
Source: xStation5
Source: xStation5
Natural Gas CoT – การตีความ (21 ต.ค. 2025)
-
Producers/Merchants (ผู้ผลิต/พ่อค้า) เพิ่มการถือครองทั้งฝั่ง Long และ Short อย่างแข็งขัน แต่ Short เพิ่มมากกว่า Long บ่งชี้ถึงการ ป้องกันความเสี่ยง (hedging) ท่ามกลางราคาที่สูงขึ้น และตลาดที่ผู้เล่นทางกายภาพคาดการณ์ความผันผวนหรือความเสี่ยงขาลง
-
Swap Dealers ขยายทั้ง Long และ Short อย่างต่อเนื่อง ถือสัญญาขนาดใหญ่ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อน การถ่ายโอนความเสี่ยงอย่างแข็งขันมากกว่าทิศทางราคา ซึ่งสอดคล้องกับตลาดที่ผู้ผลิตและผู้ใช้ปลายทางล็อกความเสี่ยงพร้อมกัน
-
Managed Money (กองทุนเชิงบริหาร) ลดการถือ Long อย่างมาก ในขณะที่เพิ่ม Spreads และคง Short ไว้ในระดับเล็กสัดส่วนสัญญาณสำคัญคือ ลด Long ลง 69k สัญญา สะท้อนการทำกำไรและความมั่นใจต่อการขึ้นราคาช่วงสั้นลดลง
-
Other Reportables (ผู้เล่นสถาบันขนาดเล็ก) เพิ่ม Long อย่างมาก บ่งชี้ว่านักลงทุนขนาดเล็กเตรียมรับ ความแข็งแกร่งหรือความผันผวนต่อเนื่อง การเพิ่ม Long ของพวกเขาตรงข้ามกับการลด Long ของ Managed Money
-
Spreading positions พุ่งสูงขึ้นในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ MM และ Other Reportables บ่งชี้ ความไม่แน่นอนสูง ตลาดคาดว่าจะมี ช่วงราคากว้าง มากกว่าการเคลื่อนไหวแบบทิศทางเดียว
-
ความเข้มข้นในฝั่ง Short สูง ผู้เล่นหลักถือครอง 54% ของ Short รวม และ 48% ของ Short สุทธิ บ่งชี้ว่าผู้เล่นรายใหญ่ถือ Short เป็นหลัก ทำให้มีความเสี่ยง เกิดการปิด Short อย่างฉับพลัน (short-covering spike) หากปัจจัยพื้นฐานตึงตัว
-
Open Interest รวมยังคงเพิ่มขึ้น เสริมความมั่นใจว่าการเคลื่อนไหวนี้สนับสนุนโดย ผู้เข้าร่วมมากขึ้น ไม่ใช่เสียงรบกวนระยะสั้น
สรุปเชิงตลาด:
โครงสร้าง CoT แสดงให้เห็นว่า ตลาดก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ช่วง late-stage rally
-
ผู้ค้าพาณิชย์ขายเมื่อราคาขึ้น
-
Managed Money ลด Long
-
นักลงทุนขนาดเล็กเข้าซื้อ Long
-
Spreads สูงและ Short เข้มข้น → ความผันผวนสูง และมีโอกาสเกิด แรงดีดขึ้นฉับพลัน หากมีปัจจัยหนุนจากสภาพอากาศหรืออุปทาน
Source: CoT, CFTC, ICE
