08:25 · 8 ธันวาคม 2025

Bitcoin ร่วง 3% 📉 เกิดสัญญาณทางเทคนิค “Bearish Flag” หรือไม่?

Bitcoin ร่วง 3% 📉 – สัญญาณทางเทคนิค Bearish Flag?

Bitcoin ปรับตัวลดลงประมาณ 3% สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก ความอ่อนตัวชั่วคราวในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งดัชนีหลักบางตัวได้คืนส่วนหนึ่งของกำไรที่ทำไว้ก่อนหน้า ขณะเดียวกันยังไม่มีข่าวร้ายโดยตรงต่อคริปโต นั่นบ่งบอกว่าการปรับฐานครั้งนี้เป็น เชิงเทคนิคและวัฏจักรมากกว่า

จากกราฟของ Bitcoin พบ สัญญาณ Bearish Flag ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเคยปรากฏ สองครั้งก่อนหน้านี้ ระหว่างการปรับตัวลงจากราว 126,000 USD

  • หากราคาทะลุแนวรับของรูปแบบนี้และยืนยันสัญญาณ การปรับตัวลงอาจรุนแรงถึง 20% โดยมีเป้าหมายที่ 69,000–70,000 USD ซึ่งตรงกับจุดสูงสุดก่อน halving ในปี 2024

  • ในทางกลับกัน หากราคาเด้งกลับเหนือ 95,000 USD จะทำให้สัญญาณ Bearish Flag เป็นโมฆะ และเพิ่มความเป็นไปได้ของ การดีดตัวขึ้นไปยัง 100,000 USD

Bitcoin (H1, D1 timeframe)

 

Source: xStation5

 

Source: xStation5

ImageMost key on-chain indicators are currently signal bearish momentum for Bitcoin. Source: CryptoQuant

 

